Ohio State AD mal à l’aise avec les athlètes de retour pour le sport

Le directeur des sports de l’Ohio State, Gene Smith, a été interrogé sur les étudiants athlètes susceptibles de revenir faire du sport au milieu d’une pandémie, et il a en fait donné une réponse très intéressante.

La NCAA a interdit tout athlétisme au printemps à cause du coronavirus et n’a pas déterminé ce qui va se passer avec les sports d’automne – y compris le football NCAA.

Smith a été invité à faire part de ses réflexions sur la prochaine décision de la NCAA sur les sports d’automne, et il ne semblait tout simplement pas très à l’aise avec l’idée que les joueurs retournent jouer dans des stades vides lorsque les non-athlètes ne sont même pas autorisés à reculer sur le campus à cause du coronavirus.

“Je lutte avec ce concept … Quand j’ai entendu cela pour la première fois, j’ai dit:” Ça pourrait marcher. “Mais je me suis dit que si nous n’avions pas de fans dans les gradins, nous avons déterminé que ce n’était pas sûr pour eux lors d’un rassemblement. environnement. Alors pourquoi serait-ce sans danger pour les joueurs? “

Cela a beaucoup de sens, non? Si les étudiants normaux ne doivent pas retourner sur le campus à cause du virus, les étudiants athlètes ne devraient pas non plus. Semble assez coupé et sec.

Mais la réponse de Smith pourrait surprendre certaines personnes lorsqu’elle est prise en contexte avec certaines des autres déclarations de certains des autres noms les plus puissants du football universitaire.

Il y a quelques jours à peine, l’entraîneur-chef de l’État de l’Oklahoma, Mike Gundy, a soutenu que les joueurs de football devaient revenir jouer pour «faire passer de l’argent dans l’État de l’Oklahoma». Avant cela, l’entraîneur-chef de Clemson, Dabo Swinney, a déclaré qu’il n’avait «aucun doute» que le football universitaire commencerait à l’heure. Pourquoi? Parce que, selon Swinney, l’Amérique a envoyé des gens sur la lune, alors bien sûr, le football commencera à l’heure.

Donc, oui, c’est assez rafraîchissant d’entendre Smith dire qu’il a au moins du mal à l’idée de forcer les étudiants-athlètes à faire du sport au milieu d’une pandémie mondiale.

Espérons que la NCAA ait autant de sens que Smith ici.

