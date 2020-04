OKDIARIO participe au tournoi de solidarité FIFA 20 ‘Liga eSports Media’

OK QUOTIDIEN, avec trois représentants, participera au tournoi de solidarité en ligne ESports Media League organisé par la société JPPRO Barcelona. Ce championnat en ligne du célèbre Jeu vidéo FIFA 20 Il est à but non lucratif et tout l’argent collecté via une plateforme qui sera émise par les parties sera reversé à la lutte contre le coronavirus.

Tout le contenu lié à l’événement sera diffusé sur la chaîne Twitch The Dog King Academy, du tirage au sort aux jeux. Ceux-ci auront la narration et les commentaires de

les journalistes Joan Prats et Carlos Rojas, ainsi que l’analyse de Juaki, manager FIFA de l’équipe S2V eSports.

Les trois participants représentant OKDIARIO seront notre coordinateur de la section sportive Javier Iglesias, notre directeur marketing Ignacio López Albero et notre designer José Alejandro Hernández.

Les trois ont rencontré leurs rivaux ce vendredi en huitièmes de finale du tournoi qui commence ce mardi 14 avril. Le premier à participer sera Albero, qui à la tête de la Sélection France, Nacho Ballesteros, partenaire de l’agence EFE qui gérera le Real Valladolid, sera mesurée. Ce sera alors au tour d’Iglesias. Son club sportif Leganes, l’équipe choisie pour participer, affrontera le Celta de Vigo d’Abraham Romero, représentant d’El Mundo. Le dernier à participer sera José Hernández, dont Manchester United devra faire face à Brescia de Jordi Batalla, de Mundo Deportivo.

Au tournoi, ils participeront 32 journalistes des médias les plus importants de notre pays. Les matchs seront joués en mode GRL 85, avec la même moyenne pour tous les joueurs, afin de garantir l’égalité dans la compétition. Bonne chance et allez-y!