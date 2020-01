Ole Gunnar Solskjaer admet que le pari de la FA Cup s’est retourné contre lui alors qu’un homme vedette s’apprête à rater le choc de Liverpool

Ole Gunnar Solskjaer est pessimiste quant aux chances de Marcus Rashford de jouer contre Liverpool après son pari sur la forme physique de l’attaquant qui s’est retourné contre lui.

L’attaquant a été présenté comme remplaçant dans la seconde moitié de la victoire de Manchester United en troisième ronde de la FA Cup contre les Wolves mercredi soir, mais a boité après seulement 15 minutes.

Solskjaer a admis qu’il avait pris le risque d’introduire un Rashford à moins de 100%, qui est maintenant douteux pour le voyage vers Liverpool, le leader de la Premier League, dimanche après-midi.

. ou concédants de licence

Rashford a été contraint de quitter avec une blessure au dos et est un doute pour le choc de crunch de ce week-end

Solskjaer a déclaré à talkSPORT: «Il reçoit un traitement maintenant et j’espère que nous pourrons le récupérer pour dimanche, mais je ne suis pas sûr.

«Il a eu du mal avec son dos récemment et il en a un autre.

«Cela s’est retourné un peu. Oui, nous avons obtenu le but et il était impliqué dans le but, mais cela pourrait lui avoir coûté dimanche. »

Solskjaer a ajouté plus tard lors de sa conférence de presse: «C’est un guérisseur rapide et il souffrira certainement, s’il est capable et que ce n’est pas une mauvaise blessure, mais nous avons vu qu’il a lutté récemment.

«Mais ça a été plus quand il était fatigué. Il n’a pas été assez longtemps pour être fatigué, donc ça pourrait être quelque chose qui vient de se produire ici et là.

«Il a été absolument le meilleur cette saison, alors nous ferons tout et tout ce que nous pouvons pour le mettre en forme dimanche. S’il ne l’est pas, alors nous jouerons sans lui. “

Rashford a exprimé sa frustration de devoir être remplacé, écrivant sur Twitter: «Je ne veux jamais avoir l’impression d’avoir laissé mes coéquipiers, le club et, surtout, les fans, alors j’ai fait de mon mieux pour continuer ce soir et j’ai été vidé se détacher.

“Meilleur travail des gars pour entrer dans le prochain tour.”

Je ne veux jamais me sentir comme si j’avais laissé tomber mes coéquipiers, le club et surtout les fans, alors j’ai fait de mon mieux pour continuer ce soir et j’ai été démoralisé.

Meilleur travail des gars pour entrer dans le prochain tour 👊🏿 pic.twitter.com/ZLpxiqhtq3

– Marcus Rashford (@MarcusRashford) 15 janvier 2020

Juan Mata a été le vainqueur du match contre les Wolves pour amener United au quatrième tour de la FA Cup et – coup de Rashford mis à part – Solskjaer était satisfait du travail de la nuit.

Il a ajouté: «Ravi que nous ayons traversé, c’est ce qui importait.

«Nous avons obtenu un très bon résultat d’une équipe obstinée qui est difficile à décomposer. Là encore, je pensais que nous avions créé quatre grandes occasions – nous ne les avons pas prises, mais Juan (Mata) l’a fait.

“Vous n’obtiendrez pas un tirage plus facile au prochain tour si vous gagnez 5-0, 1-0 est suffisant.

. ou concédants de licence

Mata a marqué le seul but du match à Old Trafford

“Lui (Mata), Sergio (Romero) et Nemanja (Matic), tous les trois ont plus de 30 ans et bien sûr c’est important parce que nous avons une jeune équipe et ils ont ce sens de la perspective.

«Ils sont sensés et Juan est une figure si importante dans ce vestiaire. Il est toujours positif, toujours intelligent et intelligent et n’a jamais boudé.

«Il n’a pas joué autant qu’il l’aurait souhaité cette saison, peut-être la moitié des matchs. Nous savons que tous les joueurs devront jouer leur rôle dans différentes parties de la saison et pour le moment Juan est en forme. »

.