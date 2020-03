Ole Gunnar Solskjaer comparé à Sir Alex Ferguson par l’appelant de talkSPORT … alors qu’un autre fan de Manchester United nargue ses rivaux

Les fans de Manchester United n’ont pas pu contenir leurs émotions dans la foulée de la stupéfiante défaite de Man City dimanche.

Anthony Martial et Scott McTominay ont marqué à Old Trafford pour vaincre les champions en titre de Pep Guardiola, qui ne sont qu’à quelques matchs de perdre leur couronne de Premier League contre Liverpool.

Ole Gunnar Solskjaer a eu raison de Guardiola avec un set-up brillant, son XI jouant comme s’il s’agissait de l’équipe à l’extérieur.

. – .

Martial a tiré le coup franc sournois de Bruno Fernandes devant Ederson pour donner la tête à Man United

. – .

McTominay a ajouté une seconde pour les hôtes dans les dernières étapes du match après le mauvais lancer d’Ederson

. – .

Ce fut une journée décevante pour Guardiola – Man City a maintenant perdu SEPT matchs de Premier League cette saison

Les Red Devils n’ont peut-être profité que de 27% du ballon, mais ils se sont assis profondément pour protéger David de Gea et ont parfaitement contré, testant Ederson dans le but de City à six reprises.

Le côté de Guardiola, en revanche, a dominé la possession mais a eu du mal à briser l’unité défensive de United, ne réussissant que quatre tirs cadrés.

Ce fut l’une des plus grandes performances managériales de Solskjaer depuis qu’il a pris sa place dans la pirogue d’Old Trafford – et il est venu à juste titre pour une louange après le match.

Et, pour un appelant de talkSPORT, les éloges se sont étendus jusqu’à comparer Solskjaer au légendaire manager de United, Sir Alex Ferguson!

“J’ai comparé Ole Gunnar Solskjaer à Alex Ferguson”, a déclaré Benji, partisan des Red Devils, lors du dernier mot de dimanche.

inspirant

Grand-père, 75 ans, marque ses débuts dans le but de devenir le plus ancien footballeur professionnel du monde

LA REVUE

Les retraités de Chelsea aident Gilmour, la crise de Liverpool est terminée et Mourinho a un choc

sélecteur

La table ne ment jamais et Aguero le meilleur finisseur? Top 5 de la Premier League

faux

Simon Jordan critique Dier car les familles des joueurs veulent des zones protégées dans les stades

magique

Le «buteur naturel» recherché par Arsenal qui l’a vendu pour des cacahuètes après avoir obtenu 27

CONFIRMÉ

Le PSG contre le Borussia Dortmund se joue à huis clos en raison d’un coronavirus

potins

Un as de 17 buts d’Arsenal a été vendu pour des arachides il y a trois ans en remplacement d’Aubameyang

MALCHANCE

Les chefs de Liverpool ont de “ véritables craintes ” concernant la levée du titre du PL à huis clos

COUP DE BLESSURE

Arsenal confirme que Torreira a été exclue pour “ jusqu’à 10 semaines ” avec une fracture de la cheville

Classe

Ramsey marque et assiste alors que la Juve bat l’Inter pour remporter la Serie A

“Ole est venu pour beaucoup de critiques pour ne pas être tactiquement au niveau de [Jurgen] Klopp et Guardiola, mais ce que je pense que Solskjaer possède – ce qui est très similaire à Ferguson – ce sont ses compétences en gestion des hommes et sa capacité à développer les gens ainsi que les joueurs.

“La plus grande chose que nous avons vue est avec Fred; la capacité était évidemment là, mais la confiance et le jeu dans la bonne position – et bien sûr l’ajout de Bruno Fernandes et d’autres joueurs autour de lui – qui a été la plus grande chose qu’Ole a eu en termes de corde à son arc dans le développement un joueur comme Fred.

“[Nemanja] Matic joue également hors de sa peau en ce moment et joue certains de ses meilleurs football.

“Mais je pense que ce peu de gestion de l’homme et sa capacité à être tactile et à développer les joueurs mentalement et émotionnellement ainsi que sur le terrain est vraiment essentiel.”

.

Sir Alex Ferguson a remporté 38 trophées pendant son mandat de manager de Manchester United – Solskjaer a encore du chemin à faire s’il veut égaler cela!

Benoît Danny Kelly, hôte du dernier mot avec l’ancien propriétaire du Crystal Palace Simon Jordan, a été stupéfait.

“Soyez prudent lorsque vous commencez à comparer Ole Gunnar Solskjaer à Sir Alex Ferguson”, a-t-il répondu. “C’est probablement un peu tôt dans la journée pour ça!”

Benji n’était pas le seul à venir sur talkSPORT pour louer Solskjaer.

Joe, un autre partisan de Man United, a téléphoné pour faire une blague aux dépens de Simon Jordan, car il a constamment critiqué et réprimandé le patron des Red Devils pour être bien en deçà de la qualité requise pour gérer à Old Trafford.

Et il a ensuite nargué les rivaux de United, insistant sur le fait: “Nous y voilà, nous y retournons!”

Joe a déclaré: «Je m’inscris à talkSPORT depuis tant d’années et pour chaque jour, et il n’y a pas si longtemps, quelqu’un disait qu’il ne savait pas si Solskjaer serait en mesure de faire face à ces managers de superstars.

«Je pense que son nom était Simon…

“Je pense qu’il a battu Pep Guardiola … Je pense qu’il a battu Chelsea … Je pense qu’il a battu les Spurs … Je pense qu’il a battu Mourinho et Pochettino … Je pense qu’il a battu Arsenal …

“Il est l’un des rares managers à avoir pris des points sur Liverpool cette année.

«Cinq signatures, cinq coups sûrs – nous y voilà, nous y retournons!

«Ce que j’ai vraiment apprécié en termes de ce qu’il a inculqué à cette équipe, c’est la fierté; ils se battent maintenant. “

Un fan de Man United s’extasie sur Ole Gunnar Solskjaer après avoir battu Man City

Regardez l’appel du fan de Joe the Man United dans talkSPORT ci-dessus, ou écoutez l’appel de Benji en haut de la page…

.