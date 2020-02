Ole Gunnar Solskjaer déplore le ballon difficile de la Ligue Europa alors que Manchester United fait match nul avec le Club de Bruges

Ole Gunnar Solskjaer a déploré le ballon alors que Manchester United a réussi un nul 1-1 avec le Club de Bruges lors du match aller des 32es de finale de la Ligue Europa.

Le deuxième but d’Anthony Martial en autant de matchs a donné aux Red Devils un précieux but à l’extérieur et l’avantage avant le match retour de la semaine prochaine à Old Trafford.

Solskjaer a déploré le ballon dans son tirage au sort avec Bruges

Mais Solskjaer pense que le ballon de la Ligue Europa, ainsi que la pluie et les vents torrides, ont fait peu de cas de ses faveurs contre les dirigeants de la ligue belge.

“Ce fut un match difficile contre une équipe bien organisée dans des conditions difficiles”, a déclaré Solskjaer.

«Je ne pense pas que ce fut l’un des meilleurs matchs, nous étions un peu bâclés, en termes de concentration, et les conditions, avec le terrain et la balle, ont rendu les conditions difficiles.

«Le ballon est différent et difficile à jouer, mais c’est la même chose pour les deux équipes. C’est léger – vous devriez en avoir un et l’essayer.

Martial a marqué un but crucial lorsque United a fait match nul avec Bruges en Belgique

«Nous avons obtenu un match nul, un score nul, donc ils doivent venir à Old Trafford et marquer, et s’ils doivent obtenir un match nul, ils doivent en marquer plus d’un.»

L’entraîneur de Bruges Philippe Clement était en désaccord avec Solsjkaer sur le ballon, déclarant: «Nous recevons les ballons de l’UEFA, donc ce n’est pas notre ballon. Dans les matchs de la Ligue Europa, ce sont les mêmes balles, donc je ne vois pas de problème avec ça. “

Bruges a rattrapé la défense unie avec une longue balle au-dessus qui a vu Emmanuel Dennis lob Sergio Romero après 15 minutes.

Mais United était de niveau 10 minutes avant la pause lorsque Martial a percé proprement pour battre le dernier défenseur et le meilleur joueur à domicile.

