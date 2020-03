Ole Gunnar Solskjaer explique comment Bruno Fernandes a affecté ses coéquipiers de Manchester United depuis sa signature du Sporting Lisbon

Ole Gunnar Solskjaer est ravi de l’impact de Bruno Fernandes à Manchester United.

Le milieu de terrain du Portugal a marqué trois buts et enregistré deux passes décisives en six matchs depuis qu’il s’est joint à 47 millions de £ du Sporting Lisbonne en janvier.

Bruno Fernandes fait un énorme impact à Manchester United

Il a marqué pour le troisième match consécutif lors du match nul 1-1 de United contre Everton dimanche, ce qui a prolongé la séquence sans défaite du club à huit matchs.

Solskjaer a déclaré à talkSPORT: «Il marque des buts, crée des chances, crée des buts.

«Mais je pense qu’aujourd’hui, il s’est rendu compte de la rapidité de cette Premier League, surtout en deuxième mi-temps.

«Ils ont fait un travail sur lui et l’ont très bien fait, mais il aurait quand même pu trouver un gagnant vers la fin.

“Il est donc ce type de joueur qui va toujours être dangereux dans et autour de la surface et marquer et créer des buts.”

Lorsqu’on lui a demandé si la qualité de Fernandes avait affecté ses nouveaux coéquipiers, Solskjaer a ajouté: «100%.

«Tout d’abord, son enthousiasme pour l’entraînement, pour l’apprentissage, il veut tout le temps le ballon.

“Il est dans et autour de l’endroit, il a un grand sourire et il a été un grand coup de pouce pour tout le monde.”

Ole Gunnar Solskjaer est satisfait des progrès de Bruno Fernandes

United aurait pu laisser Everton sans rien si VAR n’avait pas exclu le but tardif de Dominic Calvert-Lewin.

Un Gylfi Sigurdsson assis a été jugé hors-jeu par l’arbitre assistant vidéo Jon Moss lorsque le tir a dévié au large de Harry Maguire.

Un Carlo Ancelotti enragé a été expulsé à plein temps par l’arbitre Chris Kavanagh pour avoir protesté contre la décision.

Solskjaer a déclaré: «Je n’ai pas parlé à (Ancelotti), je me suis juste serré la main bien sûr.

«C’était un drame vers la fin. Je ne connais pas à 100% la règle mais David [de Gea] a dit qu’il était distrait par le garçon à ses yeux.

“Je n’aurais probablement pas été renvoyé après que ce soit un but, pour le dire ainsi, parce que vous espérez, les doigts croisés, qu’ils ont pris une décision qui vous est favorable.”

