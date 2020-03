Ole Gunnar Solskjaer insiste «c’est un privilège» de gérer l’équipe actuelle de Manchester United après avoir battu Man City

Ole Gunnar Solskjaer dit “c’est un privilège” de gérer son équipe actuelle de Manchester United après avoir battu Man City 2-0 dimanche.

Les buts d’Anthony Martial et de Scott McTominay ont prolongé la séquence invaincue des Red Devils à 10 matchs dans toutes les compétitions.

Ole Gunnar Solskjaer’s est sur une série de 10 matchs sans défaite

United a goûté pour la dernière fois à Burnley le 22 janvier, ce qui a mis la pression sur Solskjaer.

Cependant, United semble prendre un virage et n’est qu’à trois points de Chelsea, quatrième, avec un quart de finale de la FA Cup contre Norwich à espérer.

Solskjaer a déclaré à talkSPORT: «Je viens de regarder le processus que nous devons suivre pour amener Man United plus haut sur la table à mes yeux.

«Je prends juste des décisions avec le club qui me semblent justes. La connexion entre les fans et les joueurs, c’est là.

«Ils peuvent voir quel type de joueur je veux au club – ils travaillent dur, ils sont habiles, il y a du rythme et ce sont des gars fantastiques.

Manchester United a battu Man City lors de trois rencontres sur quatre cette saison

“Ce sont de grands êtres humains, vous auriez dû les voir hier avec les moins de 12 ans, il y avait un festival commémoratif à Carrington [the club’s training ground] et les garçons sont tout simplement de première classe.

“C’est un privilège de les gérer.”

Le gardien de Man City, Ederson, était en faute pour les deux buts, laissant une volée martiale glisser sous lui, avant de lancer le ballon par inadvertance à McTominay.

Mais Solskjaer a refusé de rejeter la faute sur Ederson pour le premier match alors qu’il louait le tir de Martial sur un coup franc intelligent de Bruno Fernandes.

Il a déclaré: «Parfois, vous devez atteindre la cible et créer des moments pour marquer des buts. Vous ne pouvez pas demander aux gardiens de tout sauvegarder.

“C’était une bonne volée, une grande invention de Bruno, il est juste ce type de joueur et nous lui donnons cette liberté de se faire sa propre opinion et de prendre ses propres décisions et ce n’était pas mal.”

