Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait que Man Utd pense qu’il est le plus grand club du monde malgré la domination locale de Man City

Manchester United pense toujours qu’il s’agit du plus grand club du monde malgré sa domination dans sa propre ville.

C’est selon le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, qui est chargé de rétablir l’équilibre qui a changé en faveur de Manchester City ces dernières années.

Solskjaer était habitué à un état de choses différent pendant son temps en tant que joueur de Man United

United a pris du retard sur ses voisins depuis le départ de Sir Alex Ferguson, sous lequel la moitié rouge de Manchester a toujours été la force dominante.

Mais avant la demi-finale de la Coupe Carabao entre les deux rivaux – EN DIRECT sur talkSPORT – Solskjaer insiste sur le fait que les Red Devils retrouveront leur ancienne gloire.

«C’est une autre époque. Lorsque les propriétaires sont arrivés à City, vous saviez qu’ils allaient y aller », a-t-il déclaré.

«Je ne suis jamais surpris par quoi que ce soit dans le football et avec ce qu’ils ont fait, ils méritent d’être là où ils sont.

«Nous sommes toujours dans nos têtes le plus grand club du monde, alors bien sûr, nous voulons revenir là où nous étions. Ça va prendre du temps.

“Vous devez vous lancer dans ce club, c’est pour cela que nous sommes ici, pour relever les défis qui nous sont donnés.

«Nous sommes Man United. Nous avons été en place et nous avons été en baisse, mais nous revenons toujours. “

Le manager de la ville, Pep Guardiola, a été reconnu pour avoir changé la façon dont le football anglais est joué grâce à ses méthodes inspirantes à Man City, mais Solskjaer insiste sur le fait que l’Espagnol ne l’emportera jamais sur l’influence de Sir Alex sur le jeu.

L’équipe de Pep Guardiola affrontera Manchester United en Coupe Carabao mardi soir

“Il a eu une grande influence et depuis qu’il a pris ses fonctions à Barcelone, j’ai admiré les équipes de Pep, mais j’ai travaillé sous les plus influents [Ferguson]», A ajouté Solskjaer.

«Mais pour moi, c’est génial, vous voyez l’un des meilleurs managers de tous les temps et vous pouvez voir d’où il a tiré sa sagesse.

«J’ai eu le plaisir de rencontrer et de parler avec Johan [Cruyff] retour dans le jour où [his son] Jordi était ici et nous étions amis et vous pouvez voir des similitudes. »

