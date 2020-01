Ole Gunnar Solskjaer plaide pour le transfert de Man Utd alors que Burno Fernandes stoppe et que le sensationnel Carlos Tevez revient selon la rumeur

Ole Gunnar Solskjaer admet que Manchester United espère pouvoir signer quelqu’un avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier.

Les Red Devils ont subi une défaite «embarrassante» 2-0 à domicile contre Burnley mercredi soir, la première fois que les Clarets gagnent à Old Trafford depuis 1962.

Après avoir établi un autre record indésirable en Premier League, Solskjaer travaillera sans relâche pour signer des renforts après des blessures à des hommes clés tels que Marcus Rashford et Scott McTominay.

Des ajouts au milieu de terrain sont nécessaires et l’as du Sporting CP Bruno Fernandes est une véritable option, bien que le Norvégien n’ait pas été convaincant lorsqu’il a été interrogé sur les futures offres.

“Nous travaillons pour nous améliorer et faire entrer les joueurs et nous espérons pouvoir obtenir quelque chose de plus”, a déclaré Solskjaer.

«Je pense que tout le monde peut voir que ces joueurs sont étirés. Ils sont étirés et je n’ai absolument rien à redire sur aucun d’entre eux car ils donnent absolument tout ce qu’ils ont. “

L’accord pour signer Fernandes aurait été bloqué et le super-agent Jorge Mendes a affirmé que son client pourrait attendre l’été pour décider de son avenir, où il sera en action avec le Portugal à l’Euro 2020.

Et un accord de prêt à court terme pour Carlos Tevez a été discuté selon Tuttosport, tel est le désespoir de trouver des renforts.

Et le héros triplé a refusé de tirer des coups de poing dans son évaluation honnête de la défaite.

“Les raisons [for the defeat] nous n’avions pas assez bien joué », a expliqué Solskjaer. «Ils ont marqué de leurs chances; nous ne les avons pas prises, alors bien sûr, c’était décevant.

Bruno Fernandes a joué ce qui pourrait être son dernier match pour le Sporting mardi avant un transfert proposé à United

«Dernièrement, nous avons mieux joué dans ces types de jeux où nous avons dominé. Aujourd’hui, nous n’avons pas obtenu le premier but et cela nous a enlevé beaucoup de confiance et vous devez dire que Burnley rend difficile de jouer contre eux à ce moment-là.

“Donc, nous sommes étirés. Bien sûr, les joueurs sont déçus mais ils ont tout donné à nouveau à cause des efforts. »

