Ole Gunnar Solskjaer répond aux rumeurs selon lesquelles l'attaquant du Red Bull Salzburg s'envole pour Manchester

Ole Gunnar Solskjaer a rejeté les rumeurs selon lesquelles Erling Haaland se rendrait à Manchester United en janvier après que des informations auraient annoncé qu'il était monté à bord d'un avion pour Manchester vendredi.

L'attaquant prolifique du Red Bull Salzburg a été continuellement lié à un transfert de 76 millions de livres à Old Trafford et le dépisteur en chef de United, Marcel Bout, était récemment présent pour regarder l'adolescent en action contre Liverpool en Ligue des champions.

Haaland ne se rendra pas à Manchester United

Haaland a joué avec son compatriote norvégien Solskjaer à Molde avant de passer à la tenue autrichienne de Salzbourg et beaucoup ont estimé que cela donnait à United le dessus dans la quête de sa signature.

Cependant, Solskjaer, le patron de United, a rejeté toutes les suggestions selon lesquelles l'attaquant recherché s'envolerait pour discuter d'une décision vendredi.

"Eh bien … il ne vient pas à Manchester. Je connais le garçon et je connais ses amis et il est en vacances de Noël. Vous ne pouvez pas voler depuis Stavanger, vous devez passer par via », a déclaré Solskjaer lors de sa conférence de presse.

Lorsqu'on lui a demandé s'il verrait Haaland avant son vol de correspondance apparent, il a répondu: «Non.

«Vous savez, je ne peux pas commenter les joueurs des autres équipes. Je l'ai dit à maintes reprises.

C’est juste une de ces choses dans ce travail – il y a tellement de spéculations tout le temps.

L'ancien attaquant de United Dimitar Berbatov pense que les Red Devils feraient une erreur en signant l'adolescent.

"Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles Haaland rejoindrait le mois prochain, mais honnêtement pour le moment, avec les trois initiales de United, je ne vois pas où Haaland s'intégrera dans l'équipe", a-t-il déclaré à Betfair.

"Quand vous achetez quelqu'un, que dit-il de vos attaquants actuels qui, dans le cas de United, sont tous de jeunes joueurs? Je pense que si cela se produit, cela apportera une tension inutile pour le moment.

«Pour moi (Marcus) Rashford, (Anthony) Martial, (Daniel) James et (Mason) Greenwood sont de très bons joueurs. Mais la question est également de savoir ce qui se passe si un ou deux d'entre eux se blessent et que vous n'avez pas de remplaçant sur le banc, donc c'est une situation délicate. "

