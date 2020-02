Ole Gunnar Solskjaer se dit “ravi” pour Erling Haaland malgré le snob de l’attaquant de Manchester United en janvier

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a insisté sur le fait qu’il était «ravi» qu’Erling Haaland tire sur tous les cylindres pour le Borussia Dortmund.

Solskjaer cherchait désespérément à signer son compatriote de Red Bull Salzburg le mois dernier, mais l’adolescent a repoussé un déménagement à Old Trafford en faveur de rejoindre le club allemand.

Solskjaer se dit «ravi» que Haaland joue si bien

Et les fans des Red Devils ont un avant-goût de ce qui leur manque après que l’attaquant a poursuivi sa sensationnelle forme de buteur avec un superbe double contre le Paris Saint-Germain mardi soir.

Haaland – le fils de l’ancien joueur de Manchester City et de Leeds Alf-Inge – a maintenant 39 buts remarquables dans toutes les compétitions cette saison – y compris six tours du chapeau – et 11 sur sept depuis qu’il a rejoint Dortmund.

Mais Solskjaer a insisté sur le fait qu’il était heureux que l’attaquant soit à la hauteur du battage médiatique et livre les marchandises pour son nouveau club.

“Normalement, je ne commente jamais les joueurs de l’opposition, mais je suis ravi pour Erling”, a déclaré Solskjaer avant le choc de la Ligue Europa unie contre le Club de Bruges.

Erling Haaland est devenu l’un des jeunes talents les plus brillants du football mondial

«C’est un garçon de haut niveau et un enfant fantastique pour lequel vous voulez le meilleur. Il a commencé de façon fantastique pour Dortmund. C’est génial pour la Norvège d’avoir un attaquant qui peut marquer comme ça. “

Après la victoire de Dortmund sur le PSG, Haaland a déclaré: «Je suis content de l’homme du match, mais j’ai l’impression que je peux encore faire beaucoup mieux.

«Je dois mieux jouer à ce niveau, je dois travailler dur pour m’améliorer. Le résultat est assez dangereux, car le PSG a une équipe très forte et peut encore passer au match retour. »

