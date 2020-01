“Ole Gunnar Solskjaer se trompe trop souvent” – Danny Murphy interroge la tactique du manager de Man Utd et la sortie de Chris Smalling

Danny Murphy a affirmé qu’Ole Gunnar Solskjaer était «hors de sa profondeur» en tant que manager de Manchester United, affirmant que l’entraîneur «se trompait trop souvent» avec sa tactique et ses sélections d’équipe.

Le Norvégien fait face à une pression renouvelée sur le siège après que son équipe a été largement surclassée par Manchester City à Old Trafford, s’inclinant 3-1 lors du match aller de leur demi-finale de la Coupe Carabao mardi.

Manchester United était alarmant dans sa demi-finale de Coupe Carabao contre Man City

C’était un troisième match consécutif sans victoire pour les Red Devils, après avoir perdu 2-0 contre Arsenal en Premier League et fait match nul 0-0 avec les Wolves au troisième tour de la FA Cup.

La défaite contre City a également donné à Solskjaer une statistique indésirable – son pourcentage de victoires en tant que manager permanent de Man United est maintenant pire que lorsqu’il était à la tête de Cardiff, lorsque les Bluebirds ont été relégués de la Premier League!

Un regard sur le tableau actuel ne se lit pas trop mal pour United car ils occupent la cinquième place, à seulement quatre points des quatre premiers.

Mais ils sont à 27 points de retard de leurs rivaux de haut vol Liverpool au sommet, et Murphy pense que Solskjaer est à blâmer pour une grande partie des échecs du club cette saison.

Le spécialiste a également remis en question la décision de United de laisser l’arrière central Chris Smalling partir tout en gardant Phil Jones, les Red Devils étant désormais confrontés à une crise défensive alors qu’Harry Maguire était prêt pour un séjour prolongé en marge avec un problème de hanche.

S’exprimant sur Drivetime, Murphy a déclaré: «C’est difficile en ce qui concerne le blâme à mettre sur le manager, car il y a des jeux où il a bien fait.

«Ils sont la seule équipe de la saison à obtenir des points sur Liverpool et la façon dont il les a mis en place [in that game] travaillé. United était la meilleure équipe jusqu’à ce que Liverpool change en seconde période. Liverpool a dû changer pour s’adapter à Man United.

«C’était vraiment intelligent de la part d’Ole.

«Mais trop souvent, il se trompe; il y a eu de très mauvais résultats et performances de Manchester United cette saison.

«Parfois, je pense qu’il est hors de sa profondeur et ils doivent faire venir quelqu’un qui a les capacités et l’expérience pour gérer Manchester United.

“Mais c’est peut-être la qualité qu’il a. Je pense que tout manager aurait du mal à rivaliser avec Man City, Liverpool ou l’un des grands clubs de cette équipe.

“Et vous ne pouvez pas me dire que Phil Jones est meilleur que Chris Smalling, pas dans un mois de dimanche!”

