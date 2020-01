Oli McBurnie “a rappelé ses responsabilités” en faisant un “geste obscène” aux supporters de Cardiff dans le sud du Pays de Galles

Oli McBurnie a échappé à la punition pour avoir semblé faire un «geste obscène» envers les fans de Cardiff dans le derby du sud du Pays de Galles.

Le joueur de 23 ans soutenait son ancien club Swansea à l’extérieur alors que les deux équipes jouaient un match nul et vierge.

Oli McBurnie soutenait son ancien club Swansea à Cardiff

La Football Association a enquêté sur les allégations selon lesquelles McBurnie aurait fait un «geste obscène» et aurait décidé de ne pas réprimander l’attaquant de Sheffield United.

“La FA a rappelé à Oli McBurnie de Sheffield United ses responsabilités après sa participation au match de championnat EFL entre Cardiff et Swansea hier”, lit-on dans un communiqué de la FA.

L’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre, Gary Neville, a insisté sur le fait que ce serait «une honte» si McBurnie était inculpé.

“Ce garçon a fait la chose la plus normale que j’ai vue d’un footballeur depuis longtemps”, a-t-il tweeté. “Il va soutenir son équipe et est photographié, filmé et se retrouve avec ça.”

C’est une honte. Ce garçon a fait la chose la plus normale que j’ai vue d’un footballeur depuis longtemps. Il va soutenir son équipe et est photographié, filmé et se retrouve avec ça. https://t.co/3FitxruGlV

– Gary Neville (@ GNev2) 13 janvier 2020

McBurnie a effectué un transfert de 20 millions de livres sterling à Sheffield United l’été dernier après avoir marqué 24 buts pour les Swans lors de la campagne 2018/19.

Il a marqué quatre buts en 22 matches avec les Blades, dont le vainqueur de la victoire 1-0 de vendredi sur West Ham.

Les hommes de Chris Wilder sont sixièmes du classement de la Premier League après 22 matchs.

