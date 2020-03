Olivia Culpo, la petite amie de Christian McCaffrey, pratique le twerk

Olivia Culpo, la petite amie de Christian McCaffrey, a pratiqué ses talents de twerk pour des raisons inconnues récemment. Le clip est immédiatement devenu viral.

Culpo et McCaffrey sont aujourd’hui l’un des athlètes les plus remarquables et les duos adjacents aux athlètes dans la culture pop. Il est une star des Carolina Panthers qui courent. Elle est une star du maillot de bain Sports Illustrated.

Récemment, un clip présentant l’un des nombreux talents de Culpo a été diffusé sur les réseaux sociaux.

Olivia Culpo essaie de twerk! pic.twitter.com/sCtQgxk8mg

– Bacon, Grits, Eggs (@ reddawg77089) 15 mars 2020

En ces temps difficiles, il est bon que nous ayons les compétences de Twerk de Culpo.

