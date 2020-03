Olivier Giroud se dit heureux de rester à Chelsea après s’être battu en équipe première avec une série d’affichages impressionnants

Olivier Giroud a révélé qu’il était maintenant prêt à rester à Chelsea après s’être frayé un chemin dans la première équipe avec une série d’affichages impressionnants.

Le vainqueur de la Coupe du monde a failli quitter le club en janvier, l’Inter et une multitude de clubs français souhaitant obtenir un contrat pour ses services.

Olivier Giroud est maintenant heureux de rester à Chelsea

Cependant, n’ayant pas réussi à conclure un accord avec un autre attaquant sur le marché de la mi-saison, Frank Lampard n’a eu d’autre choix que de garder le joueur de 33 ans à Stamford Bridge.

Et le patron des Blues a récolté les avantages de Giroud restant au club.

L’attaquant a joué dans la victoire de Chelsea contre Tottenham le mois dernier, marquant le premier but lors d’une victoire 2-1.

Il a également mené la ligne superbement alors que les Bleus ont brillamment réussi à éliminer Liverpool de la FA Cup lors d’une victoire 2-0 au cinquième tour mardi.

Giroud s’est frayé un chemin vers la première équipe à Chelsea sous Frank Lampard

Et maintenant, dans un revirement dramatique concernant son avenir, Giroud a admis qu’il était heureux à Chelsea malgré son contrat expirant cet été.

“Oui, bien sûr”, a déclaré Giroud au Evening Standard lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux au club. «Il y a quelques semaines [to go], des jeux à gagner et peut-être un autre trophée.

«Et après je pense que j’ai deux, trois belles saisons devant moi. Ce n’est pas le moment de parler des contrats. Mais une fois de plus, je prendrai une décision quand elle arrivera.

«C’est derrière moi. Ce fut un mois difficile pour moi. Je viens de parler avec le directeur et j’ai cru ce qu’il a dit, que j’aurais ma chance et il m’a donné ma chance.

«J’ai essayé de redonner confiance en lui sur le terrain. Je fais mon travail du mieux que je peux et je suis très heureux d’être de retour dans l’équipe. Bien sûr, ma confiance est meilleure. La fenêtre de transfert est derrière moi. Je suis un joueur de Chelsea, je suis heureux ici encore et c’est la chose la plus importante. “

Chelsea affrontera Everton dimanche dans un match incontournable pour les hommes de Lampard, qui n’ont que trois points d’avance sur Manchester United en quatrième position.

