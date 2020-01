Olmecas de Tabasco embauche des Cubains pour la Ligue mexicaine de baseball

22 janvier 2020, 12 h 31Villahermosa, Mexique, 22 janvier (Prensa Latina) Olmecas de Tabasco incorporera les joueurs cubains Raico Santos, Yoanni Yera et César Prieto comme nouveaux renforts aujourd’hui au début de la saison de la Ligue mexicaine Baseball (LMB) 2020.

Grâce à son compte Twitter officiel, Olmecas a informé que le lanceur Yoanni Yera, le jardinier Raico Santos et le joueur de deuxième but César Prieto arriveront cette année pour le circuit d’été, à partir du 6 avril, avec un total de 102 matchs. dans votre campagne régulière.

Les trois joueurs de baseball ont levé le titre de la 59e Série nationale de Cuba le week-end dernier, lorsque leur équipe Cocodrilos de Matanzas a battu Toros de Camagüey 4-2 lors du dernier match de la foire.

Yera, 30 ans, est considéré comme le meilleur lanceur gaucher de l’île et possède une vaste expérience dans les tournois nationaux et étrangers, tels que les Caribbean Series 2015 et la deuxième édition de Premier 12.

En outre, le serpentinero ajoute du fogueo aux côtés de l’extérieur, avec Toros de Herrera, au Panama, en 2018; et Kitchener Panthers, dans la Ligue interconduite d’État de l’Ontario, Canada, en 2019.

Pour sa part, Santos (25), frappeur de la soi-disant mauvaise main, se distingue par sa vitesse entre les pads, son swing rapide, son toucher lorsqu’il s’agit de frapper le ballon et peut être placé en haut de l’alignement.

Pendant ce temps, Prieto (20) est considéré comme la principale perspective parmi les joueurs seniors des Grandes Antilles et compte parmi ses réalisations personnelles le titre de «Recrue de l’année» lors de la saison 58 de ce pays.

Fondé en 1985 sous le nom de Ganaderos de Tabasco, le club de baseball a terminé en 2019 à la huitième place dans la division sud de la LMB et a pour principal résultat le titre de 1993.

