Olympique de Lyon – Juventus: calendrier et où regarder le match de Ligue des Champions en direct à la télévision

Olympique de Lyon et Juventus jouer aujourd’hui mercredi 26 février le match aller des huitièmes de finale Ligue des champions. L’équipe italienne commence comme favorite dans le match nul, avec Cristiano Ronaldo comme leader. Le Portugais arrive à un bon moment de forme et commence son chemin vers ce qui serait sa sixième Coupe d’Europe, avec laquelle il affronterait Gento. En face, un Lyon qui n’est même pas à son meilleur.

La rencontre Olympique de Lyon – Juventus commencera à 21 h 00 (un de moins si vous êtes aux Canaries) dans le Parc OL et peut être suivi en direct par Movistar Champions League 1 et Mitele Plus et en ligne minute par minute par le site d’OKDIARIO.

Il Lyon Olympique Il arrive au match après avoir enchaîné trois matchs consécutifs sans perdre. Cependant, les Français sont septièmes en Ligue 1, loin des positions qui donnent accès à la Ligue des champions l’an prochain, dont elles sont sept points.

La Juventus C’est dans un bon moment. Ceux de Sarri excellent en Serie A à un moment donné de la Lazio et semblent avoir résolu, en partie, les doutes du mois dernier. Après un début de convulse en 2020, la Vecchia Signora est en pleine condition de se battre pour le titre et a un Cristiano Ronaldo qui vient sur une lancée.

Il Olympique de Lyon – Juventus peut être vu à la télévision aujourd’hui Mercredi 26 février du 21 h 00 en Movistar Champions League 1 et Mitele Plus. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.