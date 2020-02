Olympique de Lyon – Juventus: Lyon oblige Cristiano à vaincre à Turin

Le JTurin uventus Il n’a pas pu atteindre le Olympique de Lyon Dans le fief français. Le mur français était impénétrable pour la Christian, Dybala et compagnie pendant les 90 minutes qui ont duré cette ronde des 16 derniers Ligue des champions Les bonnes minutes initiales et l’objectif de Tousart ils valent pour que ceux de Rudi Garcia sceller la victoire et aller de l’avant en Italie (1-0).

Les choses en France ne sont pas comme à Turin. A Lyon, au Juventus Difficile d’envoyer, prendre le relais lors des premières mesures. Oui, l’équipe de Turin avait plus de ballon, surtout avec des hommes comme Rabiot, Bentancur et Pjanic, mais le Olympique C’est une équipe qui sait la déplacer, c’est la marque de fabrique de Rudi Garcia, d’un père espagnol. En fait, la première peur a été donnée par les Gaulois, avec un talon de Toko Ekambi, l’ancien Villarreal, qui s’est écrasé sur la barre transversale de Szczesny.

C’est après cette grande occasion Juve Il a réagi après une légère domination des lieux. Les bianconeri sont une équipe rigide, avec une idée très claire du jeu et avec deux jambes comme Dybala et Cristiano Ronaldo qui sème la peur parmi le rival derrière, plus. Ils ont été notés … à l’écart de Depuis Ligt. Les Néerlandais ont subi une coupure à la tête qui a laissé momentanément avec un de moins aux Italiens, ce qui a profité aux Gaulois pour prendre de l’avance sur le tableau de bord. Tousart est devenu géant dans la région pour se diriger vers les collants Szczesny (1-0).

Un coup de fouet de J’ai tremblé du front, il a informé le Juve qu’ils étaient sérieux, bien que le tir de l’attaquant n’ait pas pris de but. Chrétien Il a répondu à l’acte et a suivi une bonne pénétration dans la région. Il a donné la priorité au pouvoir avec sa droite et manquait de fil pour que son tir soit entre les trois bâtons de Anthony Lopes. Il était très bien assis Lyon, qui n’a pas diminué après 1-0 et a continué à être intime. Ils ont demandé la main de Carré dans la région et entre J’ai tremblé et Ekambi ils ont frappé une autre frayeur avant la pause.

La réaction de la Juve était en retard

Le protagoniste est sorti beaucoup plus Juventus Dans la seconde moitié. Il avait besoin d’un but, à tout le moins, et cela se voyait dans les jambes de ses joueurs. Ils ont relevé leur ligne de quelques mètres, ont été généreux en pression et ont fait le ballon. Malgré cela, les bianconeri n’ont pas pu enfoncer la dent à l’arrière local, bien placés et impériaux dans le jeu aérien. La Juve a éteint la lumière près de la zone de Lopes.

Il a été Dybala celui qui allait allumer la lumière après la seconde moitié de l’Équateur. La Juventus mettre dans la zone à Lyon et cela vous oblige à ne pas commettre de licenciements. Il y en avait un et a profité de l’Argentin, qui est entré par derrière vers le point de penalty et était seul pour finir le plaisir. Le centre de Alex Sandro C’était trop puissant et n’avait pas le temps Dybala bien réagir pour frapper. Il touchait le poteau.

Au cours des dix dernières minutes, la ruée vers le Juve, qui mettent de plus en plus Lyon dans votre région Un centre de la droite est allé directement à la tête de Christian, qui était mêlé d’équité Denayer pour l’empêcher. Le Portugais a réclamé le penalty, bien que l’arbitre espagnol Gil Manzano Je ne l’ai pas vu de cette façon. Il y a eu un contact. Il avait peu de temps après une autre occasion de Higuain dans la région, bien que les nombreux défenseurs se soient souciés de ce qui était nécessaire pour que le tir argentin soit mauvais. Un Dybala ils lui ont annulé un but (juste) dans la dernière ligne droite … Les Italiens méritaient plus, oui, mais le prix n’est pas venu. Touch pagayer à Turin.