Omeruo, la société faisant la signature officielle de Braithwaite pour Barcelone

Le joueur de Leganés a souhaité à son partenaire bonne chance dans sa nouvelle aventure. Pour ce faire, Kenneth Omeruo a publié une photo de Martin Braithwaite avec la chemise de Barcelone sur son Instagram, où il a consacré quelques mots.

Le “ spoiler ” de Kenneth Omeruo sur la signature de Martin Braithwaite pour Barcelone

“Félicitations frère, tu nous manqueras”, a écrit le défenseur nigérian. Voyant l’agitation causée par ses propos étant donné que la signature de Martin Braithwaite par Barcelone n’est pas encore officielle, Kenneth Omeruo a supprimé la publication.

À l’heure actuelle, l’équipe du Barça a déjà informé Leganés qu’elle paiera la clause à terme de 28 ans, soit environ 20 millions d’euros. On s’attend à ce que Barcelone fasse face à ce déboursement dans les prochaines heures, ce qui amènera Martin Braithwaite, qui a déjà dit au revoir à ses coéquipiers, à pouvoir se placer sous Quique Setién.

Leganés a refusé de négocier avec Barcelone pour Martin Braithwaite

Le pepinero box, colista au classement à égalité de points avec l’Espanyol, et à deux points de salut, avait clairement fait part de son intention de ne pas négocier avec l’équipe du Barça pour l’attaquant. Cela a été assuré par Felipe Moreno, propriétaire de Leganés, qui a fait référence à la clause Martin Braithwaite dans l’intérêt de Barcelone.

Comme il l’a reconnu, ils sont inquiets dans le club et dans les prochaines heures, ils sauront ce qui arrive à leur footballeur. «La vérité est que nous sommes très inquiets. Après ce qui nous est arrivé avec En-Nesyri … garder la catégorie devient chaque jour plus compliqué. Pendant ces heures, on saura ce qui se passe, oui ou non », a déclaré Felipe Moreno devant les médias.

Le propriétaire de Leganés a admis que Barcelone s’était intéressé aux dernières heures de Martin Braithwaite: «Je peux comprendre que le Barça le fasse si la loi le reprend, mais je pensais qu’ils ne pouvaient pas signer un joueur actif et oui un joueur au chômage . Hier après-midi, ils ont appelé et envisagé cette situation tout comme ils ont envisagé les autres. Ils ont pris contact. »