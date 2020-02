“On aurait dit qu’il faisait trois mètres”

L’attaquant de Atlético de Madrid hIl a accordé un entretien au cours duquel son compatriote lui a demandé. Comme il l’a dit Joao Felix, il a été très surpris de rencontrer Cristiano Ronaldo, quelque chose qui s’est passé lors d’un appel de l’équipe nationale portugaise.

“A cette époque, je semblais être dans un jeu vidéo, J’avais l’habitude de le regarder jouer à la télévision, j’avais regardé ses matchs, mais je ne l’avais jamais vu de près. PIl faisait trois mètres de haut, je n’avais pas l’habitude de le voir à proximité, c’était étrange», A-t-il déclaré dans Eleven Sports.

Il convient de noter que le jour où il a ramassé le Golden Boy, Joao Felix a parlé de Ronaldo: «Cristiano est une idole de mon enfance, un exemple en tout. J’étais enfant et il était déjà le meilleur du monde. C’est unique. Il fait l’histoire du football. J’ai aimé entendre ce qu’il a dit. »

Joao Felix Il fait donc référence à un mot de Ronaldo, qui déclarait:Laissant de côté le cas de Joao Felix, tout joueur vaut aujourd’hui 100 millions et sans rien prouver. Il y a plus d’argent dans le football et un gardien de but ou un centre valent plusieurs millions, mais c’est le marché et nous devons le respecter. »

En plus de parler de Ronaldo, Joao Félix a apprécié le lien entre l’Atlético de Madrid et Liverpool

Dans le fragment qui a transcendé l’interview, Joao Felix a également été interrogé sur le qualificatif de la Ligue des champions qui affrontera l’Atlético de Madrid avec Liverpool: «Ce sera une égalité très difficile, Liverpool est en grande forme, d’une manière excellente, il est le champion actuel de la compétition et ce sera difficile“