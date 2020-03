On dirait bien qu’Aroldis Chapman a été ridiculisé cet intersaison

Les Yankees plus proches Aroldis Chapman est déjà parmi les lanceurs les plus durs du baseball, ayant été chronométré à 105 mph.

Mais s’il est humainement possible pour Chapman de lancer encore plus fort, il va lui donner un coup de feu. Cela ressort du muscle que les Yankees ont mis de plus près pendant cette intersaison.

Bien que Chapman se soit présenté au camp d’entraînement du printemps des Yankees avec le muscle ajouté, il a passé les dernières semaines à la maison pour s’entraîner, la saison MLB étant suspendue au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus.

Et samedi, Chapman a donné aux fans un aperçu de son muscle supplémentaire sur une photo Instagram. Sérieusement, le mec ressemble à un secondeur ici.

Peut-il atteindre 110 mph cette année? Cela ne me surprendrait pas.

Je suppose que les pichets se soulèvent après tout.

