“On dirait un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller”

Pau Gasol se souvient encore son grand ami Kobe Bryant dans un fil Twitter passionnant, dans lequel l’Espagnol essaie de résumer comment il se sent quelques jours après la mort de la légende de la NBA et huit autres dans un accident d’hélicoptère, parmi lesquels se trouvait également Gianna Bryant, l’une des Filles de Kobe.

«Je refuse toujours de le croire… encore ça ressemble à un cauchemar dont j’ai hâte de me réveiller … mais si ce cauchemar continue, je ferai mon possible pour que votre héritage et vos leçons soient présents dans tout ce que je fais », écrit Pau dans son compte rendu officiel.

Gasol a poursuivi son fil Twitter en se souvenant d’une phrase de son ami: «La chose la plus importante est d’essayer d’inspirer les gens afin qu’ils soient excellents dans ce qu’ils veulent faire.«.

Enfin, l’Espagnol a remercié Kobe pour tout ce qu’il avait vécu et tout ce qui l’avait aidé dans sa carrière professionnelle: «Je vais avoir le cœur brisé pendant longtemps, mais Je serai toujours reconnaissant d’avoir partagé tant de choses ensemble. Vous m’avez inspiré et poussé à donner la meilleure version de moi chaque jour. Comme vous l’avez fait avec beaucoup d’autres ».

