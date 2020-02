On se souviendra toujours de Kobe Bryant dans les salles du Staples Center

Vêtu d’une épingle «KB» en noir et or sur son cœur et de baskets Kobe aux pieds, Frank Vogel est entré dans la salle de presse auxiliaire du Staples Center vendredi soir avant le match des Lakers contre les Trail Blazers. Depuis dimanche, lorsqu’un accident d’hélicoptère a coûté la vie à neuf personnes, dont Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, Vogel était devenu le membre de la franchise face à face, parlant au nom de tous ceux qui pleuraient dans l’ombre. Le match de vendredi, le premier des Lakers depuis la tragédie, signifiait encore une fois qu’il devait essayer de mettre en perspective une semaine émouvante.

“On dirait que nous pleurons chaque minute de chaque jour cette semaine”, a déclaré Vogel. “Le basket-ball est notre refuge.”

Au cours des six jours précédents, le choc s’est transformé en chagrin qui, vendredi, s’était transformé en un sombre souvenir. Et tout au long de cette évolution émotionnelle, le Staples Center est devenu un haut lieu où les fans de toute la Californie du Sud se sont rassemblés pour honorer Kobe et le reste des victimes en apposant leur propre marque sur un mémorial en constante augmentation.

Ce qui avait commencé dimanche avec des fans se pressant autour de quelques bouquets de fleurs et de bougies n’a augmenté que lundi, avec des groupes jouant de la musique sur la place, plus de fans se présentant, et même des gens tirant des boules de papier sur une poubelle en criant “Kobe!” La scène s’est poursuivie mardi tandis que les acteurs et l’équipe de Inside the NBA de TNT ont organisé une émission spéciale pour partager leurs connexions avec Kobe et leurs émotions avec les téléspectateurs. Le match qui devait avoir lieu ce soir-là entre les Lakers et les Clippers avait été annulé, alors Jerry West, Shaquille O’Neal, Charles Barkley, Dywane Wade et Reggie Miller, entre autres, ont tenté de fournir une sorte de catharsis par le biais de leur souvenirs.

D’une certaine façon, cependant, la vie à Staples devait continuer. Il l’a fait mercredi avec un match de hockey des Kings, jeudi avec un match des Clippers et vendredi, alors que les Lakers sont revenus pour honorer Bryant et sa famille. Cet hommage a clôturé une semaine pleine d’émotion non seulement pour les fans des Lakers, mais pour ceux qui ont travaillé dans l’arène, ceux qui ont joué avec ou contre Kobe, et les innombrables personnes du monde entier qui ne peuvent toujours pas croire qu’il est parti .

Toutes les photos sont de Paolo Uggetti

La salle de pause à l’intérieur du Staples Center était très animée. C’était le jour des Grammys, et les huissiers, les gardes de sécurité et les employés se préparaient à organiser un autre événement dans l’arène. Dan Olson venait de mettre son blazer rouge vif, le regard distinct réservé aux huissiers de sécurité du stade, quand il a entendu les chuchotements. Le nom «Kobe» revenait sans cesse, alors Olson, qui travaille chez Staples depuis 2007, a regardé son téléphone et a vu la tragique nouvelle.

“Je pensais que c’était peut-être un canular. Ensuite, j’ai vu la télévision et les informations sont devenues réelles », a déclaré Olson, alors qu’il se tenait juste devant la patinoire de hockey mercredi soir. Les Kings de Los Angeles se préparaient à affronter le Lightning de Tampa Bay lors de ce qui serait le premier événement sportif dans l’établissement depuis dimanche.

Les joueurs de Kings et de Lightning se sont tous les deux échauffés en portant des T-shirts violets commémoratifs avec un cœur jaune sur lequel figurait le nez. 8 et 24 et les noms de «Kobe» et «Gigi». Les Kings ont organisé une cérémonie d’avant-match qui mettait en vedette la voix en plein essor du diffuseur à la retraite du Temple de la renommée Bob Miller récapitulant l’histoire tragique, exprimant ses condoléances et racontant les réalisations de Kobe. Lorsque Miller a atteint le point dans le résumé de Kobe qui disait “deux médailles olympiques”, un fan des tribunes – qui était parsemé de maillots jaunes des Lakers – a crié: “C’est putain de bien!” Puis, après un moment de silence de 24 secondes , un autre fan a commencé un chant «Kobe» qui a continué à résonner à travers l’arène.

En souvenir de notre ami et légende de @Lakers Kobe Bryant, sa fille, Gianna et tous ceux que nous avons perdus.

Alyssa Altobelli

John Altobelli

Keri Altobelli

Christina Mauser

Payton Chester

Sarah Chester

Ara Zobayan

Gianna Bryant

Kobe Bryant pic.twitter.com/TKN24IpsEe

– LA Kings (@LAKings) 30 janvier 2020

Au plus profond du Staples Center, où les employés s’enregistrent pour la nuit, il y a un tableau blanc avec des règles, des affectations et des messages. Mercredi soir, le premier message, écrit en marqueur violet, disait simplement “RIP Kobe & GG”.

Mercredi a été une nuit mouvementée mais sombre pour le personnel de l’aréna alors qu’il se remettait au travail. Les huissiers lisent les journaux et se mélangent à leurs postes. Un huissier vétéran a expliqué à un jeune ce qui était différent entre les matchs de hockey et les matchs de basket. Les préposés à l’ascenseur ont changé de quart de travail au milieu de la deuxième période, et lorsque le préposé à l’arrivée – un homme du nom de Freddy, qui travaille chez Staples depuis 2014 – a été invité à dire comment il se sentait, il a simplement dit: «Triste».

Freddy n’avait jamais interagi avec Kobe, mais était toujours attiré par lui. Avant que Freddy ne travaille chez Staples, il allait aux matchs juste pour regarder jouer Kobe. Et même une fois qu’il avait commencé à travailler à l’aréna, il venait les jours fériés pour voir son joueur préféré. “Il était incroyable”, a déclaré Freddy. “Le voir dans les couloirs n’était pas aussi spécial que le voir jouer.”

Comme Olson aux cheveux gris vous le dira, lorsque vous travaillez longtemps chez Staples, les équipes, les joueurs et les autres travailleurs deviennent également des membres de votre famille. Un autre huissier, qui ne voulait pas partager son nom pour cette histoire mais qui a travaillé à l’aréna pendant 15 ans, a accepté, en disant: «Si vous passez par les années et regardez tout [Kobe’s] faits saillants, nous sommes là. Vous nous verrez. “

Pour les innombrables fans célébrant la vie de Kobe en dehors de l’arène, sa légende continue de grandir. Mais pour ceux à l’intérieur, ces gens qui ont attrapé un sourire, un air renfrogné, peut-être même se sont cogné le poing, sa légende s’est largement cristallisée dans ces moments personnels. Pendant quelques heures, 41 jours par saison, pendant 20 ans, Kobe et ces travailleurs de l’aréna étaient des pairs, tous essayant de faire un travail du mieux qu’ils pouvaient. C’est pourquoi dimanche, lorsque l’ambiance est devenue sombre et qu’au moins un travailleur a commencé à se déchirer, Olson n’avait pas d’autre choix que de faire ce qu’il avait vu Kobe faire chaque jour de jeu pendant plus d’une décennie: aller travailler.

Jeudi soir, dans le vestiaire des visiteurs du Staples Center, Kent Bazemore a facilement rappelé son souvenir préféré de Kobe. En février 2014, Bazemore avait été échangé des Warriors aux Lakers dans le cadre d’un accord pour Steve Blake, et deux jours plus tard, il avait aidé les Lakers à battre les Celtics de neuf points à Los Angeles. Il se sentait optimiste et il n’était pas seul. L’ensemble des vestiaires des Lakers était ravi de remporter la victoire sur une équipe rivale.

Puis Kobe est sorti des douches, son visage gelé, ses reflets brûlants et ses mots – à ce jour – inoubliables: “Vous tous, fils de pute, ce n’est pas bon!”

C’était le héros d’enfance de Bazemore, Michael Jordan de sa génération, le joueur qu’il avait défendu dans des disputes avec des amis. Le ton était donné. Et cela a été rapidement renforcé lorsque Bazemore a appris que Kobe battait chaque joueur de l’équipe pour s’entraîner chaque matin. “Vous pouviez voir et sentir le feu avec lequel il jouait”, a déclaré Bazemore après que ses Kings de Sacramento aient affronté les Clippers jeudi soir.

Le match de basket-ball qui s’est déroulé cette nuit-là semblait secondaire par rapport aux conversations qui ont eu lieu dans presque toutes les interviews. Toute la conférence de presse de Luke Walton avant-match a tourné autour de son ancien coéquipier des Lakers, avec qui il a joué pendant neuf saisons et remporté deux titres. Walton a parlé de la façon dont son équipe des Kings est entrée à Los Angeles tard mardi soir et s’est rendue au mémorial du Staples Center, où les gens chantaient toujours le nom de Kobe à 2 heures du matin.

“Cette rue est l’endroit où nous sommes montés à bord de nos bus lorsque nous avons remporté un championnat, traversé la ville en voiture et pris le volant de notre vie”, a déclaré Walton. “Vous pensez que vous allez mieux et ensuite vous arrivez au Staples Center, et combien de fois avons-nous traversé et Kobe est là-bas pour obtenir ses coups de feu, ou vous avez vu Vanessa et les filles à l’extérieur du vestiaire? J’ai totalement oublié ça jusqu’à ce que je passe par là maintenant. C’est encore vraiment difficile. “

Walton a également évoqué sa relation personnelle avec Kobe, qu’il a résumée à ceci: «Je lui ai passé le ballon», a-t-il déclaré. «Phil [Jackson] me criait dessus pour faire la bonne passe, je regardais Kobe et il me disait que la bonne passe était pour lui. “

L’éthique de travail et la conduite légendaires de Kobe sont ce dont Rico Hines, entraîneur des joueurs et assistant des Kings, se souvient le plus, surtout pendant l’été après la blessure d’Achille de Kobe. Kobe était à New York à ce moment-là et a demandé à Hines de s’entraîner pendant une journée à St. John’s. “Il était comme, ‘Rico, tu sais que je veux y aller à 5h30, non?” “, A déclaré Hines. “Je me disais:” Je serai là. “” Kobe est arrivé à 5h30 avec son entraîneur physique de longue date, Tim Grover, et s’est mis au travail, passant les 45 premières minutes à faire simplement des exercices de jeu de jambes. Hines était stupéfait.

Jeudi, Hines ressentait des émotions très différentes. Pas plus tard que cet été, Kobe avait été en contact avec lui au sujet de la venue aux courses estivales de l’UCLA que Hines organise, auxquelles Kobe avait assisté quand il était plus jeune. Il était clair pour Hines que Kobe voulait enseigner et transmettre ses connaissances. “Cela n’a jamais vacillé”, a déclaré Hines. «Il a toujours cru à travailler sur votre jeu tout au long de l’été contre la meilleure compétition du monde.»

Bazemore a eu sa propre expérience d’apprentissage avec Kobe. Les yeux de Bazemore s’illuminent quand il se souvient comment il avait jadis DM Kobe sur Twitter pour discuter d’un livre que Kobe avait recommandé, Zen dans l’art du tir à l’arc, et Kobe a répondu. “J’étais tellement excité qu’il m’a envoyé un message”, a déclaré Bazemore.

Les Clippers ont fait leur part pour se souvenir de Kobe jeudi. Les deux maillots retirés de Bryant ont été laissés à découvert dans les chevrons, et ils ont joué une vidéo d’avant-match hommage. Cette vidéo a été racontée par Paul George, qui a saisi l’occasion de prêter sa voix – il a grandi en tant que fan de Bryant à Palmdale, en Californie. “Ça va toujours être difficile, surtout d’être ici à Los Angeles”, a déclaré George après la partie. “Chaque fois que nous sommes dans cette arène, on nous rappelle qu’il est juste dans les chevrons.”

Jeudi, Kawhi Leonard a fait des échauffements avec l’équipe – vêtu d’une chemise qui portait le non. 24 – mais une tension au bas du dos l’a empêché de jouer. Il est resté pour le concours, cependant, et à la fin du match, il a traîné dans le couloir de l’arène accompagné de sa fille de 3 ans, Kaliyah. Ils se tenaient par la main – ou, à cause de leur différence de taille, toute sa main enroulée autour de son index. Lorsqu’ils se sont approchés de la sortie, elle a fait un bruit qui ressemblait à sa version enfantine de “Papa”. Kawhi l’a regardée et a souri.

“C’est votre travail d’essayer de le perfectionner et de le rendre aussi beau qu’une toile que vous pouvez le faire.”

La voix de Kobe a explosé dans tout le Staples Center. Un montage des faits saillants et des entrevues de sa carrière de 20 ans – sur bande sonore d’un violoncelle sur le court central jouant «Hallelujah» – a été affiché sur le Jumbotron lors de la cérémonie d’émotion des Lakers vendredi soir.

La soirée avait déjà été bien chargée. À l’extérieur, L.A. Live était aussi bondé que pendant toute la semaine, même si les Lakers avaient dit aux fans que le jeu ne serait pas diffusé sur les écrans extérieurs. De toute façon, ils n’étaient pas là pour regarder le basket. Seize grandes toiles blanches se tenaient le long de Chick Hearn Court, et elles étaient remplies de messages pour Kobe et Gigi. La place était remplie des deux côtés de fleurs, de bougies, de lettres, de peintures, de cadres, de maillots, de chaussures et de notes, et le sol en béton lui-même avait été transformé en une toile où les fans avaient écrit des messages et peint le visage de Kobe. Cet endroit n’appartenait plus à AEG, la société propriétaire du Staples Center. C’était devenu les fans ».

À l’intérieur, les choses ne semblaient que plus surréalistes. Des T-shirts recto-verso étaient drapés sur chaque siège – non. 8 Bryant sur le devant, non. 24 Bryant à l’arrière, à l’exception des deux sièges côté cour qui avaient été laissés vides pour Kobe et Gigi. Ces sièges, où les deux s’étaient assis fin décembre pour regarder les Lakers jouer les Mavericks, étaient occupés par leurs maillots et bouquets de roses respectifs.

Deux heures avant le coup d’envoi, alors que les noms des neuf victimes de l’accident étaient affichés sur le Jumbotron et la bannière numérique autour de l’arène, un groupe de filles et leurs familles portant l’équipement de la Mamba Academy ont traversé les tunnels du Staples Center. Ils faisaient partie de l’équipe avec laquelle Gigi, Alyssa Altobelli et Payton Chester avaient voyagé pour jouer dimanche. Le silence suivit le groupe aux yeux rouges alors qu’ils entraient dans une salle VIP. Ils seraient plus tard assis au premier rang pour la cérémonie d’avant-match.

Une heure avant le dénouement, Trevor Ariza est sorti du vestiaire des Blazers, la tête baissée et des Kobes personnalisés en or, blanc et noir aux pieds. L’ancien Laker a couru vers la cour, a serré un membre du personnel dans ses bras, a salué James Worthy, puis a levé les yeux, a poussé un profond soupir et a commencé à s’échauffer. Après un certain temps, Ariza est retourné au vestiaire, où le dernier match des Lakers – celui qu’ils ont joué samedi soir contre les Sixers – était affiché sur un écran. Alors qu’Ariza s’asseyait à son stand, la diffusion ESPN a mis en place un graphique qui rendait la chose encore plus incroyable: “LeBron James est à 14 points de passer Kobe Bryant sur la liste de tous les temps.”

Juste avant le coup d’envoi, LeBron s’est tenu sur le court central et a pris la parole pour la première fois depuis dimanche. Il est sorti avec un message écrit, mais a plutôt choisi de «partir du cœur». Il a parlé de la façon dont il avait vu le côté familial de Laker Nation la semaine dernière, et comment il voulait que le jeu soit une célébration de Kobe. Il a conclu avec son propre tour sur une citation familière. “Pour reprendre les mots de Kobe,” Mamba out “”, a-t-il déclaré. “Mais selon nos propres mots,” pas oublié “.»

À l’intérieur du vestiaire des Lakers après la défaite de 127-119 contre les Blazers, Jared Dudley a rappelé les coups difficiles qu’il avait vu Kobe frapper lors de la finale de la Conférence de l’Ouest 2010 quand il était avec les Suns. Quinn Cook s’est souvenu de la façon dont Kobe l’enveloppait toujours dans un gros câlin, a demandé comment allait sa mère et lui a donné des conseils. “Je souhaite qu’ils soient toujours là”, a-t-il déclaré en portant un T-shirt personnalisé avec Kobe et Gianna sur le devant. Il a déchiré. “Je ne sais pas où nous allons d’ici.”

Alex Caruso, quant à lui, ne pouvait pas oublier une partie de la cérémonie d’avant-match. “Les vidéos de Kobe avec le gars jouant le [cello]», A déclaré Caruso. “Ce fut le sommet pour moi.”

Pour beaucoup autour de Staples vendredi soir, cette vidéo avait trouvé le ton parfait. Pendant ces quelques minutes, personne d’autre n’avait besoin de mettre son héritage en mots ou d’expliquer le mal que ressentait la foule. Kobe a simplement été autorisé à faire ce qu’il avait fait toute sa carrière – ce qui l’avait attiré tous les fans à l’intérieur de l’arène et les innombrables plus à l’extérieur: Il a raconté sa propre histoire.