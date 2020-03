One x One de River dans son match nul contre la défense et la justice

River a fait match nul 1 à 1 avec Defence and Justice in the Monumental et atteindra la dernière date en fonction de lui-même pour conserver le titre contre l’Atlético Tucumán car il conserve un avantage d’un point sur Boca.

L’un x un du Millo:

Armani (6): Peu de travail, juste avec vos pieds. Peu à faire dans le but de Lucero.

Martínez Quarta (6): ferme au corps à corps, il a été encouragé en seconde période à gagner des mètres avec une balle dominée.

Rouge (5): Il a perdu la marque de Lucero dans le but rival, mais a également éteint quelques feux dans des mouvements similaires

Pinola (4): Le plus lâche en arrière-plan. Il n’a pas pu éviter le centre du but et au départ il était erratique.

Montiel (5): une distraction a entraîné le jeu de but de la défense. C’était comme d’habitude et il était proche du but dans celui que Unsaín a pris.

Pérez (5): Livraison totale du physique, même si elle a été dépassée au milieu du terrain et n’a pas passé un bon moment en première mi-temps.

Fernandez (5): inexactes, fatiguées, gaspillées deux mains et n’était pas bien dans les derniers mètres. Malgré cela, il n’a pas arrêté de courir même craqué.

De la croix (6): cherchait en permanence à s’imposer avec sa verticalité sans être suffisamment profond pour prendre le risque de l’arc rival. Dans l’un des rares qui sont entrés dans la zone, ils ont commis le criminel.

Casque (5): peu du côté gauche, sans la proéminence des derniers matchs.

Suarez (5): Il s’est déplacé sur tout le front d’attaque et a eu ses chances qu’il ne pouvait pas réaliser.

Scocco (4): juste une pipe et un tir à mi-distance dans une performance inoubliable.

Ils sont entrés

Quintero (7,50): sans être remarquable, c’était le meilleur de River et décisif dans le résultat. Une très bonne première minute dans le complément pour égaler le match de pénalité et laisser Pratto main dans la main.

Álvarez (6): bonne mobilité qui a donné de la fraîcheur à l’attaque.

Pratto (6): Volontaire mais imprécis, il avait une main dans la main qu’il ne définissait pas bien.