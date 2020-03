“Onward” ne cache pas le fait qu’il s’agit d’un tearjerker pour les parents

“C’est terrible”, marmonne la femme assise à ma droite avec une véritable admiration et un investissement émotionnel, essuyant les larmes alors que l’inévitable Sad-Beautiful Thing, père de son père décédé, arrive à l’apogée du nouveau film Pixar Onward. «Papa, j’en ai fini avec ça», dit mon fils de 6 ans assis à ma gauche peu de temps après, me tendant sa boîte de pop-corn, apparemment inconscient des implications plus grandes de la triste mais belle chose mais toujours très appréciant lui-même.

Oui, il est de nouveau temps pour un nouveau film Pixar, sûr de laisser les enfants ravis et leurs parents écrasés à moitié par un ennui superbement rendu. J’ai pleuré un peu cette fois, mais pas aussi intensément que je l’avais craint; l’enfant de 6 ans a convenu avec son frère de 8 ans que la meilleure partie était les sourcils drôles du dragon géant.

Réalisé par le vétérinaire de Pixar Dan Scanlon (ce film relativement personnel et modeste est peut-être sa récompense pour avoir dirigé la suite de gestion de la marque Monsters University en 2013) à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Jason Headley et Keith Bunin, Onward est le tendre conte de deux jeunes elfes frères essayant de ressusciter leur défunt père avec un sort magique. Prenez quelques minutes pour vous composer. Le jeune elfe, Ian (exprimé par Tom Holland), passe une partie de son 16e anniversaire à regarder avec amour les bobines d’une cassette intitulée “DAD” qui ne conserve que quelques phrases joyeuses et aléatoires prononcées par le père décédé avant son décès. née. Ian continue même une jolie petite conversation unilatérale avec cette voix désincarnée. Prenez encore quelques minutes.

Quant au frère aîné d’Ian, Barley (Chris Pratt), un paria mal compris de la ville qui grouille dans une camionnette de licorne aérographe de style des années 70 et languit dans ce que leur mère amoureusement exaspérée (Julia Louis-Dreyfus) appelle «la plus longue année sabbatique de tous les temps, «Il n’a que quelques souvenirs de son père, le dernier impliquant papa connecté à un tas de tubes. L’éventuelle chose triste mais belle implique en partie les jolies listes qu’Ian fait des choses qu’il aimerait faire avec leur père: «Jouer à la pêche», «Faire une promenade», «De cœur à cœur», «Partager ma vie avec lui », Etc. Oof, désolé, j’ai encore quelque chose dans l’œil. Prenez le reste de la journée.

Il s’agit du 22e long métrage de Pixar, et un niveau de base de haute qualité – ainsi qu’une quantité élevée de Feels fiable et auto-abaissante – est bien sûr assuré. En tant que parent, vous n’entrez pas dans ces films en vous inquiétant qu’ils seront mauvais, mais en craignant de sortir du théâtre trop anéanti émotionnellement pour ramener vos enfants (satisfaits, inconscients) à la maison. Onward est loin du meilleur film Pixar (Coco) et confortablement loin du pire (Cars 3); il est loin d’être le plus anéantissant émotionnellement (Inside Out) mais inconfortablement loin des plus sereins (Cars 3). Dire que ce film aurait pu être présenté en avant-première sur Disney + sans sortie en salle du tout ressemble à une insulte, mais ce n’est pas le cas; il a un style visuel humble et une touche heureusement légère étant donné le contenu explicite de Late Dad. C’est une approche plus douce et plus douce du pleureur d’attaque sournoise, en ce sens qu’il ne se faufile pas du tout.

Onward se déroule dans une sorte d’hybride suburbain-fantastique où la magie existe mais surtout tout le monde est trop blasé pour y croire. La magie, en effet, a été supplantée d’abord par l’invention de l’électricité (deux sorciers en robe invoquant des boules de feu utiles sont alarmés par la découverte de l’ampoule) et finalement par des formes de technologie beaucoup plus sombres. (Il y a une photo rapide et surprenante d’une sirène qui languit dans une piscine pour enfants tout en fixant son smartphone.) Les licornes existent toujours, mais elles ne font que se faufiler dans les poubelles des gens. L’écran de son propre téléphone est brisé en morceaux de la même manière que lui et Barley affrontent le personnel magique que papa a arrangé pour servir de cadeau pour le 16e anniversaire; les frères utilisent ce personnel pour ramener papa à la vie pendant seulement 24 heures, mais par accident seulement sa moitié inférieure, ce qui signifie qu’il est essentiellement un pantalon de marche.

Cela semblera invraisemblable – et pourtant, étant donné le record de performance de Pixar, vous le croirez – quand je vous dis que l’aspect “pantalon de marche” de ce film est étonnamment émotionnel. Papa est sensible même s’il ne peut rien entendre / dire, et il communique avec ses fils en tapotant tendrement leurs pieds avec les siens. À mi-chemin du film, pendant un moment bas dans une halte routière déserte (sûr), père et fils ont une soirée de danse power-metal impromptue, l’effet légitimement ballétique et terriblement doux. Les chaussettes violettes idiotes de papa ne font qu’accentuer la tendresse. Oof. Oof. Oof.

Car en effet, à ce stade, Ian et Barley ont jeté Half-Dad dans la camionnette licorne aérographe et sont partis en quête: dirigez-vous vers la taverne de Manticore, récupérez le Phoenix Gem, méfiez-vous du cube gélatineux qui crache de l’acide (mes 6 ans) vieux s’en fichait), etc. Poursuite en voiture flashy avec des lutins impertinents de gangs de motos trop timides pour voler; des leçons douces communiquées («Hé, vous pouvez le faire») lorsque vous traversez le pont invisible, vous ne pouvez traverser que si vous croyez qu’il existe. Octavia Spencer exprime le Manticore, une bête mythique renaissant comme une hôtesse de restaurant harcelée; Mel Rodriguez exprime le copain de centaure-flic de maman, dont le père plaisante que je trouve un peu trop relatable. Climax: dragon géant de roche (dont les sourcils froncés étaient en effet délicieux) suivi de la triste mais belle chose, qui offre moins de satisfaction que prévu.

Si nous classons ces films par dévastation émotionnelle par rapport à la qualité globale, Onward est plus lourd que Toy Story 4 mais ne gère pas tout à fait le coup de poing (surprise) de la scène des incinérateurs de déchets dans Toy Story 3. C’est un compliment ou en tout cas c’est un soulagement. À la toute fin du spectre Pixar – sérieusement, Inside Out, via Goofball Island et Bing Bong, dépeint la mort presque littérale de l’enfance – j’ai du mal avec la réalité que je suis essentiellement assis dans un théâtre entièrement différent de mon fils, qu’ils pourraient aussi bien regarder The Secret Life of Pets 2 pendant que je pourrais aussi bien regarder The Invisible Man. La lourdeur d’Onward n’est pas un sous-texte, ni terriblement difficile à comprendre pour un jeune enfant: à un moment, nous regardons un père se dissoudre littéralement à mi-câlin avec son fils. Mes propres fils ont pris ce moment dans la foulée, et à l’époque, j’étais trop surpris de la façon dont je le prenais moi-même pour le prendre personnellement.