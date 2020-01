Open d’Australie aujourd’hui, en direct

09:31 Super ambiance à la Rod Laver Arena. Rien n’apparaîtra Rafa Nadal et Dominic Thiem.

09:29 Rafa Nadal faites confiance à vos options Open d’Australie. “Je me sens très bien et je joue mieux chaque jour”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après avoir remporté le ticket pour les quarts de finale.

09:26 Rafa Nadal et Dominic Thiem Ce sont deux bonnes connaissances dans le circuit. À de nombreuses reprises, ils s’entraînent ensemble dans des tournois. Dans quelques minutes, ils s’affronteront à la Rod Laver Arena avec le ticket en jeu pour la demi-finale de l’Open d’Australie.

09:23 C’est la première fois que Dominic Thiem atteint les quarts de finale de Open d’Australie. Jusqu’à présent, son toit était en huitièmes de finale, qu’il a signé deux fois (2017 et 2018). Pour Rafa NadalEn revanche, il a déjà atteint 12 fois les quarts de finale à Melbourne. Seuls cinq d’entre eux ne se sont pas rendus en demi-finale.

09:19 À Melbourne cette année, Dominic Thiem Il a quitté Mannarino en trois sets, Bolt, joueur de tennis local et wildcard en cinq sets; Fritz en quatre sets et Gael Monfils en trois.

09:16. Dominic Thiem Cela va aussi rendre les choses difficiles, même si son tennis est beaucoup plus dangereux sur terre battue. Cependant, l’Autrichien s’est beaucoup amélioré sur la voie rapide. Sans aller plus loin, il est finaliste de la Masters Cup et est responsable de la victoire de Djokovic et Federer au tournoi à la ronde et de Zverev, puis de défendre le titre, en demi-finale. Il est tombé dans la lutte pour le titre contre Tsitsipas.

09:09 Le numéro un mondial, Rafa Nadal, laisse de très bons sentiments Melbourne. Le Manacor est passé de moins en plus. Il a montré une grande évolution contre Carreño et a réussi son examen devant Nick Kyrgios, dans l’un des matchs où l’Australien était le plus concentré. Celui de Canberra a été le seul rival qui lui a valu un set dans cette Open d’Australie. Nadal est très solide avec le service.

09:02 En seulement une demi-heure, Rafa Nadal et Dominic Thiem apparaîtra dans la Rod Laver Arena pour contester la Australian Open quart de finale, un match que nous allons suivre point à point direct et en ligne dans OK QUOTIDIEN.

08:57. Quant aux matchs du Grand Chelem, c’est la sixième fois qu’ils se voient, avec des victoires complètes de Nadal (quatre à Roland Garros et un à l’US Open), c’est-à-dire Thiem il n’a jamais gagné dans un match au meilleur des cinq sets. En effet, la dernière confrontation entre Nadal et Thiem a eu lieu lors de la dernière finale face au Philipe Chatrier en 2019, au cours de laquelle Manacor a remporté son douzième titre de Roland Garros.

08:48 Rafa Nadal et Dominic Thiem ils ont affronté 13 fois, avec un bilan de victoire favorable pour les Espagnols de 9-4. Tous les matchs se sont déroulés sur terre battue, sauf un: en quarts de finale de l’US Open 2018. Ensuite, Rafa Nadal a remporté la victoire, même s’il a dû vaincre un rosco au premier set. Le match a été décidé dans le cinquième set (0-6, 6-4, 7-5, 6-7 et 7-6). Certains fans s’en souviendront car le gilet de glace que Manacor utilisait pour résister aux températures élevées et qui semblait le laisser figé au début du jeu a été très commenté.

08:39 Ces Quarts de finale entre Rafa Nadal et Dominic Thiem ils décideront du dernier billet pour les demi-finales de Open d’Australie. On se souvient que Novak Djokovic et Roger Federer s’affronteront en première demi-finale, tandis que Alexander Zverev Il attend déjà un rival après avoir grimpé ce matin contre Stanislas Wawrinka. L’Allemand sera le prochain adversaire du vainqueur de ce Nadal-Thiem dont nous pourrons profiter en moins d’une heure.

08:35 Si Rafa Nadal remportait le ticket Dominic Thiem, il y aurait une représentation espagnole en demi-finale de l’Open d’Australie dans les équipes masculine et féminine.

08:34. Nous recevons de très bonnes nouvelles de Melbourne. C’est tôt le matin Garbiñe Muguruza a remporté Pavlyuchenkova (7-5 ​​et 6-3), de sorte que Il disputera sa première demi-finale à l’Open d’Australie. Maintenant, Simona Halep l’attend, qui n’a renoncé à aucun manga en route vers les demi-finales. Le match se jouera à l’aube en Espagne ce jeudi.

08:30 Bonjour! Nous commençons le match en direct entre Rafa Nadal et Dominic Thiem, correspondant aux quarts de finale de l’Open d’Australie 2020. En seulement une heure, les deux joueurs sont cités dans la Rod Laver Arena avec le dernier ticket en jeu pour la demi-finale de ce premier Grand Chelem de l’année.

Rafa Nadal, numéro un mondial et Dominic Thiem, cinquième du classement, Ce sont deux vieilles connaissances dans le circuit, bien que la plupart des affrontements entre les Espagnols et les Autrichiens se soient produits sur terre battue. À cette occasion, les deux mesureront les forces sur la voie rapide de la Rod Laver Arena.

Rafa Nadal accédé aux quarts de finale de Open d’Australie après avoir passé un test difficile contre Nick Kyrgios (6-3, 3-6, 7-6 et 7-6), tandis que Dominic Thiem il a été défait en huitièmes de Gael Monfils (6-2, 6-4 et 6-4).

Dans OK QUOTIDIEN nous pourrons continuer point à point direct et en ligne ces Australian Open quart de finale entre Rafa Nadal et Dominic Thiem. À l’approche du match, nous passerons en revue certaines données de leurs confrontations précédentes et nous souviendrons également qui a déjà obtenu son ticket pour la demi-finale de ce Grand Chelem.