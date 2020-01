Open d’Australie: résultats aujourd’hui, jeudi 30 janvier

Le onzième jour de l’Open d’Australie s’est terminé avec la Victoire de Novak Djokovic sur Roger Federer en trois sets (7-6, 6-4 et 6-3). Le Serbe est déjà en finale du premier majeur de l’année en attendant qu’il rencontre son rival, qui sortira du duel entre Alexander Zverev et Dominic Thiem. Nole est sur le point de revalider le titre remporté l’année dernière et d’arracher le numéro un mondial à Rafa Nadal.

Le joueur de tennis de Belgrade joue à un très haut niveau à Melbourne, à tel point qu’il a réussi à retracer la première manche de Federer – il avait une pause en faveur et il l’a retiré pour la refermer – et a submergé le Suisse lors du tie-break. De là, il a dominé à sa guise malgré la résistance du Suisse qui a vu son opportunité disparaître à nouveau pour disputer une finale du Grand Chelem.

Dans l’équipe féminine, le victoire d’un Muguruza Garbiñe impérial qui a été défait en deux sets (7-6 et 7-5) de Simona Halep, qui est venue à cette rencontre sans renoncer à une seule manche tout au long du tournoi. L’espagnol Il disputera sa première finale à Melbourne samedi contre Sofia Kenin. L’Américaine a remporté la joueuse de tennis locale et numéro un au monde, Ashleigh Barty, également 7-6 et 7-5.