Open d’Australie: résultats aujourd’hui, lundi 27 janvier

Rafa Nadal battre la controverse Nick Kyrgios en quatre sets (6-3, 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4)) et affrontera une place en demi-finale de l’Open d’Autriche en Australie Dominic Thiem. Les Baléares employés 3 heures et 42 minutes Pour vaincre l’Australien. Pour sa part, Garbiñe Muguruza battre le doublé néerlandais 6-3 Kiki Bertens, 10e du classement WTA. L’Hispano-Vénézuélien a résolu le match en 1 heure et 9 minutes bien qu’il fallait essayez plus fort que les chiffres pourraient indiquer.

Suisse Stanislas Wawrinka il a été chargé en cinq sets (6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2) au numéro 4 mondial, Daniil Medvedev et vous vous rencontrerez Alexander Zverev dans les chambres L’Allemand a battu le Russe Andrey par un triple 6-4 Roublev. Le prochain adversaire de Nadal, l’Autrichien Thiem, éliminé Gaël Monfils 6-2, 6-4 et 6-4.

Chez les femmes, Garbiñe Muguruza traversera les quarts de finale avec Anastasia Pavlyuchenkova, qui a battu l’Angélique allemande Kerber après 2 heures et 41 minutes (6-7 (5), 7-6 (4), 6-2). Simona Halep vaincu le Belge Mertens pour un double 6-4 et l’estonien Kontaveit au polonais Swiatek 6-7 (4), 7-5 et 7-5. Les deux s’affronteront pour la dernière place en demi-finale.