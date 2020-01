Open d’Australie: résultats aujourd’hui, mardi 28 janvier

Roger Federer est entré dans les demi-finales de l’Open d’Australie après avoir sauvé sept balles de match contre Tennys Sandgren. L’Américain avait le Suisse contre les cordes et ne pouvait pas ou ne pouvait pas fermer le match. Malgré la victoire, Sandgren a cassé le service de Federer à quatre reprises, et ce seulement deux à son rival. La différence était que l’Américain avait sept balles de match, trois avec 5-4 et quatre au bris d’égalité, tandis que Roger a clôturé le match à la première occasion. Le score était de 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8) et 6-3 en 3 heures et 28 minutes de jeu.

Novak Djokovic sera son rival en demi-finale après avoir battu le Canadien Milos Raonic par 6-4, 6-3 et 7-6 (1) dans 2 heures et 53 minutes. Dans le premier set, le numéro 2 mondial a dû attendre un long dixième match rompre le service, dans son neuvième tentative de pause de la manche entière. Dans le deuxième set, il a cassé le quatrième match pour résoudre le set avec confort relatif. Lors de la dernière course, il n’a pas pu rompre le service du Canadien, mais il l’a dépassé bris d’égalité très facilement.

Sofia Kenin et Ashleigh Barty Ils joueront la première demi-finale de l’équipe féminine. L’Américain battre le tunisien Ons Jabeur pour un double 6-4 tout en numéro 1 mondial fini avec Petra Kvitova 7-6 (6) et 6-2. Les deux demi-finales, hommes et femmes, sera joué jeudi. Vendredi, les résultats des quarts de finale de mercredi sont joués.