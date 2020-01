Options de Barcelone pour signer un «9»

En l’absence de très peu de jours pour la fermeture du marché d’hiver, Barcelone et son directeur sportif Eric Abidal se précipitent sur les options du marché pour intégrer un attaquant. Après la grave blessure de Luis Suarez, qui sera retiré du terrain jusqu’en mai, le club catalan est obligé d’incorporer un 9 ‘, mais garantit.

Aujourd’hui, Quique Setién a quatre attaquants: Messi, Ansu Fati, Griezmann et Dembélé. Les jeunes joueurs Abel Ruiz et Carles Pérez sont partis sur ce marché pour le Sporting Braga et Rome, respectivement. Quatre footballeurs d’attaque pour affronter la lutte pour la Ligue, pour la Coupe et pour le rêve de la Ligue des Champions semble être une mission compliquée, et plus sachant que certains d’entre eux, notamment Dembélé, est très sujet aux blessures.

Tout semblait indiquer que Rodrigo Moreno, joueur de football de Valence, a été choisi pour renforcer son avance, mais les négociations entre les Catalans et les Valenciens ont échoué, le Barça n’ayant pas pu atteindre les chiffres demandés par le club appartenant à Peter Lim. Et est-ce Soccer Club Barcelona ne fera pas un grand effort économique sur ce marché.

Options pour ce marché d’hiver

Le nom de Dusan Tadic Il sonne fort ces dernières heures. Le Serbe de 31 ans, l’un des héros de l’acte de l’Ajax lors de la dernière Ligue des champions, a un profil différent de celui de Luis Suarez, et son prix ne serait pas excessivement élevé. Ce serait un faux 9 qui épouserait le style Setién.

Pedro Rodriguez C’est une autre option du Barça pour renforcer l’attaque. Le Tenerife est comme un fou de revenir au Can Barça, et son petit rôle dans Chelsea de Lampard pourrait le rapprocher. ‘Pedrito’ pourrait jouer des deux côtés et même du faux 9. Il a 32 ans.

Le bético Loren Morón Cela pourrait être une très bonne alternative. C’est un pur 9, avec beaucoup de buts, et il fait sa meilleure saison puisqu’il fait partie de l’élite du football espagnol. Il compte 8 buts en 20 matchs dans une campagne discrète de son équipe. Setien le connaît parfaitement.

Krzysztof Piatek, footballeur de Milan, est un autre des noms qui pourraient intéresser Abidal. L’arrivée de Zlatan Ibrahimovich au groupe italien complique un peu sa propriété, et cela pourrait être une bonne alternative jusqu’à ce que Luis Suárez se rétablisse.

Le Mexicain Carlos Vela, que Barcelone a toujours aimé, a également sonné. Il joue dans la MLS depuis quelques saisons et a déjà 30 ans, mais c’est un autre joueur qui se marie dans la façon de comprendre le football de Quique Setién et est très talentueux. Vous pouvez jouer l’attaquant ou le deuxième point, ainsi que choisir un groupe.

Il existe d’autres alternatives telles que Giroud, Mertens ou Domenico Benardi, qui correspond au profil de l’attaquant qui a l’intention d’incorporer le club du Barça. Aubameyang Cela pourrait être une option, mais avec les crevettes, la même chose se produit avec Rodrigo. En principe, Barcelone n’atteindrait pas les chiffres prévus par Arsenal.

Il n’est pas non plus écarté, parce que le club n’est pas disposé à faire une grosse dépense financière, qu’aucun attaquant n’arrivera. Connaissant les précédents, comme Boateng, le Barça envisage toutes les options et optera pour une signature si est bon marché et peut donner de bonnes performances.