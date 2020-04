Ordinateurs portables empruntés et mauvais WiFi: comment la NFL s’adapte à un brouillon en ligne

La NFL travaille des heures supplémentaires pour s’assurer qu’elle est aussi prête que possible pour le repêchage virtuel de cette année à partir de jeudi, et cela inclut appeler quelques faveurs.

Un jour retiré de la fausse ébauche de la NFL, la ligue travaille avec des fournisseurs de services mobiles et Internet pour mieux équiper les directeurs généraux avant jeudi. Verizon, un partenaire de la ligue, va jusqu’à cartographier l’utilisation de la NFL les jours du repêchage, selon un rapport de The Athletic.

Pour s’assurer que les choses se déroulent aussi bien que possible, la ligue demande aux équipes d’être rapides avec leurs choix plutôt que de manquer toute la pendule. Oui, il y aura des moments où les équipes auront besoin de leur allocation totale pour garantir qu’un échange puisse être exécuté, mais quiconque a regardé le projet sait que les équipes prennent parfois un temps angoissant pour faire un choix évident.

Peut-être que la meilleure partie du rapport de l’Athletic est à quel point les entraîneurs et les officiels n’étaient pas préparés au brouillon. Voici la version CliffsNotes:

L’entraîneur-chef de Washington, Ron Rivera, n’avait pas son propre poste de travail et devait emprunter l’ordinateur portable de sa fille.

Le directeur général de Bears, Ryan Pace, a dû déplacer son ordinateur du sous-sol vers la salle à manger pour obtenir un meilleur signal WiFi.

Eric DeCosta, directeur général des Ravens, a renforcé sa génératrice à domicile en cas de panne de courant pendant le repêchage.

Il y a des préoccupations légitimes pour les officiels d’équipe qui vivent dans des zones densément peuplées. Les connexions Internet à domicile sont déjà plus sollicitées que d’habitude en raison des commandes de rester à la maison / d’abri sur place. Une étude menée par BroadBand Now dans 10 villes fin mars a montré une dégradation des vitesses à Houston, San Diego, San Jose et New York suite à une utilisation du réseau domestique plus élevée que d’habitude. On s’attend à ce que cela ne fasse qu’empirer avec le temps, car de plus en plus de personnes sont passées au travail à distance et à l’apprentissage en ligne.

Il existe un plan de sauvegarde si des difficultés techniques perturbent le processus de sélection. Les équipes pourront téléphoner dans leurs sélections au directeur du personnel de la NFL, Ken Fiore ou à son personnel.