Ordonnance de sécurité pour la fermeture des installations olympiques de Rio

15 janvier 2020, 21:40 Brésil, 15 janvier (Prensa Latina) Un juge de Rio de Janeiro a ordonné aujourd’hui de fermer toutes les installations construites pour les Jeux Olympiques de 2016, dans les 24 heures, faute de licences respectives de la sécurité

Le juge Eugenio Rosa de Araújo s’est conformé à une demande d’octobre du bureau du procureur de Rio d’interdire les événements sur les sites olympiques jusqu’à ce que le bureau du maire de Rio fournisse les documents.

Selon Rosa de Araújo, il a pris une telle décision “ pour préserver la sécurité de la population ” et a averti que dans ces stades, des spectacles et des festivals sont organisés auxquels des milliers de personnes assistent, comme le gigantesque festival Rock in Rio.

La mesure s’étend aux sept installations regroupées dans le parc olympique de Barra de Tijuca, qui comprend le vélodrome, le parc aquatique, l’arène olympique de Rio et le centre olympique de tennis, et à neuf heures dans le parc olympique de Deodoro.

Selon le ministère public, l’agence chargée de l’administration des installations a disparu en juin, ce qui a contribué à l’abandon des installations, avec le vol d’équipements et de câbles électriques.

