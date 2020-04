Ordre de choix du repêchage NFL 2020 et besoins de l’équipe pour les deux premiers tours

Le repêchage de la NFL 2020 a été envisagé comme un spectacle unique en son genre sur le Strip de Las Vegas, avec des choix de repêchage sur un bateau jusqu’à la scène pour serrer la main du commissaire Roger Goodell, mais la crise des coronavirus a conduit au tout premier virtuel Brouillon. Les dirigeants des équipes de toute la ligue enverront des choix de leurs propres salles de guerre à domicile, et il est presque garanti que nous verrons des difficultés techniques retarder les procédures lors de l’un des plus grands événements du calendrier de la NFL.

L’ancien quart-arrière du LSU Joe Burrow et l’Ohio State Chase Young sont des verrous pour aller premier et deuxième au classement général, mais tout est possible après cela. Une équipe nécessiteuse de QB échangera-t-elle pour sélectionner Tua Tagovailoa au n ° 3? L’ancienne star de l’Alabama tombera-t-elle en raison de blessures? Combien d’élargissements iront au premier tour? Nous sommes sur le point de le découvrir.

Le repêchage de la NFL 2020 commencera le jeudi 23 avril à 20 h 00. ET sur ABC, ESPN et le réseau NFL.

Voici le projet d’ordre pour les deux premiers tours, ainsi que les plus grands besoins de chaque équipe:

1. Bengals

2. Redskins

3. Lions

4. Géants

5. Dauphins

6. Chargeurs

7. Panthers

8. Cardinaux

9. Jaguars

10. Browns

11. Jets

12. Raiders

13. 49ers

14. Boucaniers

15. Broncos

16. Falcons

17. Cowboys

18. Dauphins

19. Raiders

20. Jaguars

21. Eagles

22. Vikings

23. Patriots

24. Saints

25. Vikings

26. Dauphins

27. Seahawks

28. Ravens

29. Titans

30. Emballeurs

31. 49ers

32. Chefs

33. Bengals

34. Colts

35. Lions

36. Géants

37. Chargeurs

38. Panthers

39. Dauphins

40. Texans

41. Browns

42. Jaguars

43. Ours

44. Colts

45. Boucaniers

46. ​​Broncos

47. Falcons

48. Jets

49. Steelers

50. Ours

51. Cowboys

52. Rams

53. Eagles

54. Projets de loi

55. Ravens

56. Dauphins

57. Rams

58. Vikings

59. Seahawks

60. Ravens

61. Titans

62. Emballeurs

63. Chefs

64. Seahawks

