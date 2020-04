Ordre de choix du repêchage NFL 2020 et besoins de l’équipe pour les tours 2 et 3

Le repêchage virtuel de la NFL 2020 a fourni une expérience unique jeudi soir, et bien qu’aucune équipe n’ait fait un échange à succès pour un choix précoce, il y avait beaucoup de sélections surprenantes au premier tour.

Le repêchage se poursuivra avec les deuxième et troisième tours vendredi soir, avant que l’événement ne se termine avec les quatre derniers tours samedi. Le troisième tour comprendra plusieurs choix compensatoires à la fin du tour pour les équipes qui ont perdu de précieux agents libres.

La deuxième ronde du repêchage de la NFL 2020 commencera à 19 h 00. ET sur ABC, ESPN et NFL Network. Aux tours 2 et 3, chaque équipe disposera de sept minutes pour faire sa sélection.

Voici le projet d’ordre complet pour vendredi.

Premier tour: QB Joe Burrow (1)

Premier tour: pas de choix

Premier tour: CB Jeff Okudah (3)

Premier tour: OT Andrew Thomas (4)

Premier tour: pas de choix

Premier tour: DT Derrick Brown (7)

Premier tour: QB Tua Tagovailoa (5), OT Austin Jackson (16), CB Noah Igbinoghene (CB)

Premier tour: pas de choix

Premier tour: OT Jedrick Wills Jr. (10)

Premier tour: CB CJ Henderson (9), DE K’Lavon Chaisson (20)

Premier tour: pas de choix

Premier tour: pas de choix

Premier tour: OT Tristan Wirfs (13)

Premier tour: WR Jerry Jeudy (15)

Premier tour: CB A.J. Terrell (16)

Premier tour: OT Mekhi Becton (11)

Premier tour: pas de choix

Premier tour: pas de choix

Premier tour: WR CeeDee Lamb (17)

Premier tour: pas de choix

Premier tour: Jalen Reagor (21)

Premier tour: pas de choix

Premier tour: LB Patrick Queen (28)

Premier tour: pas de choix

Premier tour: WR Justin Jefferson (22), CB Jeff Gladney (31)

Premier tour: LB Jordyn Brooks (27)

Premier tour: LB Patrick Queen (28)

Premier tour: OT Isaiah Wilson (29)

Premier tour: QB Jordan Love (26)

Premier tour: RB Clyde Edwards-Helaire (32)

