Orlando McDaniel, ancien joueur de la NFL, décède d’un coronavirus

▲ Neymar, à gauche, est retourné au Brésil et aime rencontrer ses amis Photo Instagram

.

Journal La Jornada

Lundi 30 mars 2020, p. 2

Washington. Le coronavirus ravage tous les niveaux de la vie sociale. L’ancien joueur de la NFL Orlando McDaniel est décédé du coronavirus à 59 ans, a annoncé dimanche la Louisiana State University.

McDaniel, un coureur de course à obstacles pendant ses études, est décédé vendredi après être tombé malade à son retour à Dallas de Washington DC, a déclaré son entraîneur athlétique Dennis Shaver au journal Baton Rouge Advocate.

McDaniel a été sélectionné par les Broncos de Denver lors du repêchage 50 de la NFL en 1982.

Il a joué trois matchs pour Denver cette saison, mais n’a pas réussi à attraper le ballon dans sa seule campagne NFL.

En 1980, McDaniel était le finaliste national à l’Université des États-Unis dans les haies de 110 mètres, mais cette année-là, il n’a pas eu l’occasion de participer aux Jeux olympiques de Moscou en raison du boycott américain.

Dans la ligue de basket-ball professionnelle, NBA, le magnat et propriétaire des Knicks de New York, James Dolan, a été diagnostiqué avec Covid-19, ce qui en fait le premier propriétaire d’une équipe sportive des États-Unis à être positif pour le coronavirus.

Dolan, 64 ans et également propriétaire de l’équipe des Rangers de New York de la Ligue nationale de hockey, s’est isolé après avoir éprouvé de légers symptômes de Covid-19.

Dans un message Twitter, les Knicks ont déclaré que Dolan continuait à être directeur général de la société de sport basée à New York Madison Square Garden Co.

La NBA a reporté sa saison régulière après que plusieurs joueurs, dont le centre de l’Utah Jazz Rudy Gobert, se soient révélés positifs pour le nouveau coronavirus.

La ligue de hockey de la LNH a également suspendu sa saison par crainte du coronavirus. L’Avalanche du Colorado a annoncé jeudi qu’un de ses joueurs avait été diagnostiqué avec le virus.

Les États-Unis ont enregistré plus de 120 000 cas de coronavirus et plus de 2 000 décès. Dolan est originaire de New York, l’épicentre américain de la pandémie. Samedi soir, l’État avait signalé 728 décès et plus de 52 000 cas.

Le débordement des infections a incité divers athlètes à contribuer à leurs domaines. L’ancienne star de la NBA, Stephon Marbury, qui est maintenant entraîneur en Chine, a déclaré qu’il avait un accord avec un fabricant chinois pour fournir 10 millions de masques de protection contre les coronavirus à sa ville natale de New York.

Le New York Post a rapporté dimanche que Marbury, dont les 13 saisons de la NBA comprenaient cinq avec les Knicks, avait un accord pour fournir des masques buccaux aux travailleurs hospitaliers dans une ville qui est devenue l’épicentre de l’épidémie de virus aux États-Unis. .

Dans les grandes ligues européennes de football, avec des stades pleins et une vie confortable, de nombreux joueurs expatriés se retrouvent isolés loin de leur famille en cette période de confinement.

Aucune perspective concrète de redémarrage et d’entraînement en solo comme seule chance de rester en forme ou, au mieux, des séances de visioconférence dans le but de maintenir une sorte d’esprit d’équipe.

D’autres clubs ont laissé leurs stars retourner dans leur pays d’origine, comme le Paris SG, qui a autorisé Neymar et Thiago Silva à retourner au Brésil ou Edinson Cavani en Uruguay, avant que des restrictions de voyage ne soient appliquées en raison de l’internement.

Dans le cas de Neymar, l’attaquant a publié des photos sur ses réseaux sociaux avec ses amis, ce qui a provoqué des critiques dans la presse espagnole pour ne pas respecter les mesures de distanciation sociale.

.