Osasuna décrit ce que Getafe paiera pour la signature d’Enric Gallego

La boîte rouge a déjà un substitut pour Chimy Ávila blessé. Osasuna a conclu un accord pour accueillir dans ses rangs Enric Gallegoavant de 33 ans pourquoi Getafe payé 6 millions de l’euro au Huesca en été. Le Catalan arrive sous forme de prêt, bien que l’équipe navarraise aura l’obligation de l’acheter si elle atteint la permanence.

Déclaration d’Osasuna sur la signature d’Enric Gallego

“L’Osasuna Athletic Club a conclu un accord avec le Getafe Club de Fútbol pour le transfert, sans frais, du footballeur Enric Gallego jusqu’à la fin de cette saison. Le club rougeâtre doit payer 2 millions euros comme option d’achat obligatoire dans le cas où l’équipe atteint la permanence dans la catégorie la plus élevée. A cette époque, le joueur signerait un contrat qui le relierait à l’entité navarrais pour deux saisons jusqu’en juin de 2022. Osasuna devrait payer 1 million d’euros supplémentaires pour chacune de ces saisons, tant que l’équipe restera en Première Division et Enric Gallego a continué à faire partie de l’équipe de la première équipe. Dans le cas où Osasuna resterait dans la première division en 2022 et que le joueur continuerait de figurer sur la liste, le coût total de l’opération s’élèverait à 4 millions d’euros, 2 pour l’achat obligatoire en juin 2020 et 2 supplémentaires distribués dans chacun des les deux saisons (2020-2021 et 2021-2022). Si l’attaquant parvient également à marquer 10 buts ou plus au cours d’une de ces deux saisons, Osasuna devrait verser 500 000 euros supplémentaires à Getafe», A commencé en disant la case rouge.

“Enric Gallego Puigsech (Barcelone, 12 septembre 1986) a été formée dans les rangs de l’Union Sportive du Bon Pasteur de Barcelone, l’équipe de leur quartier. Il a fait le saut en troisième division par la main de Club Esportiu Premià et en 2009, il a atteint la deuxième division B par la filiale de la Espanyol. C’est avec lui Estrémadure avec lequel il atteint le football professionnel. Après avoir signé pour l’équipe d’Almendralejo en 2018, l’attaquant catalan obtient une promotion en deuxième division. En seulement 19 matchs dans la catégorie argent du football espagnol, Enric Gallego a marqué 15 buts avec une équipe nouvellement promue, ce qui a permis à Huesca de payer 2 millions euros pour lui début 2019 pour renforcer son attaque contre la Liga Santander. Avec l’équipe Oscense, il a atteint 5 buts au deuxième tour, poursuivant ainsi sa trajectoire ascendante, ce qui a motivé Getafe à faire face à sa signature l’été dernier pour 6 millions d’euros », a déclaré Osasuna.

«Cependant, dans l’équipe de Madrid, il n’a pas connu beaucoup de minutes lors du premier tour, au cours duquel il n’a disputé que 5 matches de Liga et 3 en Europa League. Pour cette raison, l’attaquant a cherché un logement sur ce marché d’hiver, dans lequel il a eu plusieurs offres de première et deuxième division, optant enfin pour poursuivre sa carrière dans Osasuna», A continué.

“Enric Gallego C’est un attaquant qui impose ses 190 centimètres de hauteur dans le jeu aérien. Corpulent, avec une bonne vision du jeu, et la capacité de fixer les centrales, il peut agir comme un classique ou comme un deuxième point, avec un bon jeu de dos en attendant l’incorporation des hommes de deuxième ligne. Il se distingue par son nez marquant et ses mouvements, surtout au premier contact, dans la zone, en plus d’être un spécialiste de onze mètres. Le Catalan n’épargne aucun effort pendant les matches et, sans aucun doute, sa contribution doit être décisive pour l’équipe de rojillo dans les matchs restants pour terminer le championnat », a conclu Osasuna.