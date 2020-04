Óscar García, entraîneur du club, pointe du doigt deux de ses joueurs pour avoir ignoré le confinement

Óscar García Junyent, entraîneur du Celta de Vigo, ne met pas de chiffons chauds sur le fait que deux de ses joueurs, Fedor Smolov et Pione Sisto, ils ont sauté le confinement se rendre dans leurs pays respectifs en pleine alerte sanitaire pour la pandémie de coronavirus. Malgré l’ordre de rester à la maison qui a établi l’état d’alerte, tous deux sont partis et le technicien considère qu’ils “ont mal agi” car il est temps de faire preuve du “professionnalisme” de chacun.

“Les deux joueurs ont mal agi prendre la décision de partir. Ils ont fait une erreur parce que l’ordre de rester était très clair, non seulement pour le club, mais pour le gouvernement », a déclaré l’entraîneur lors d’une conférence de presse télématique. «S’il y avait eu un permis, cela aurait été un permis pour tout le monde, pas seulement pour ces deux joueurs. Il y a des joueurs étrangers qui sont ici, qui sont seuls, comme moi, et me voici. Nous devons donner l’exemple du professionnalisme et ils se sont trompés “, a déclaré avec enthousiasme l’entraîneur du Celta.

Différents cas

Il a reconnu qu’il s’agissait de deux cas différents, mais il n’en excuse aucun: «Smolov nous appelait pour demander la permission et le club était au courant, il a tout rapporté; Logiquement, il aurait dû rester ici. La chose Pione est différenteParce qu’il a pris la décision sans en parler à personne, au risque que cela entraîne à la fois pour lui et pour ses proches et pour les personnes confinées. Nous aimerions tous être avec nos familles, d’autant plus que je suis ici seulement sur le sol à Vigo, mais je suis un professionnel, je suis un entraîneur Celta. J’ai une fille à Madrid et deux autres à Barcelone et j’aimerais être avec eux, mais il est temps de rester à la maison pour la santé de tous ».

Dans un autre ordre des choses, l’entraîneur catalan a évoqué la possibilité de mettre fin à la compétition, ce qui laisserait une image “compliquée”. «Il y aura toujours des équipes qui se sentiront désavantagées. C’est une situation anormale, mais ceux qui doivent prendre la décision sont les autres. Nous pouvons spéculer. La seule chose que j’espère, c’est que la santé des joueurs, de ceux qui nous entourent, soit prise en compte. J’espère que cela sera prioritaire », a-t-il déclaré.