Oswaldo Sánchez: “J’aime profondément l’Atlas, je leur en suis reconnaissant pour la vie”

Pour de nombreux footballeurs qui jouent au Club Deportivo Guadalajara, la rivalité la plus forte n’est pas contre les Eagles of America, mais contre les Rouge et Noir de l’Atlas.

Les tapatíos classiques sont vécus d’une manière plus intense que le classique national, de sorte que de nombreux joueurs du troupeau à différentes occasions ont clairement indiqué qu’il est plus satisfaisant de remporter la victoire contre l’Atlas à chaque fois qu’ils s’affrontent.

C’est pourquoi de nombreux adeptes du troupeau ont été surpris que l’une des idoles de l’équipe, comme Oswaldo Sánchez, ait avoué son amour aux rouges et aux noirs de l’Atlas, étant que lorsqu’il était footballeur, Oswaldo s’est distingué en donnant de la saveur à chaque classique. tapatío.

Cependant, Oswaldo a clairement indiqué que son amour pour Atlas était plus par gratitude que toute autre chose, puisque l’équipe rouge et noire était celle qui l’avait amené en avant et lui avait donné l’opportunité d’être dans le football professionnel:

“J’aime profondément Atlas, je leur suis reconnaissant pour la vie, ils m’ont fait confiance, ils m’ont sauvé, ils m’ont éloigné des vices, je ne suis pas ingrat, j’ai beaucoup d’amour pour Atlas; Je ne déteste pas l’Atlas, je suis très reconnaissant, chaque fois que je peux, je vais les aider, j’aimerais voir le champion de l’Atlas maintenant avec mes amis d’Orlegi et je leur souhaite le meilleur, je serais l’homme le plus heureux si l’Atlas est champion “, a déclaré l’exportateur de Chivas et Santos dans un flux Instagram TUDN.