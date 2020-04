Oswaldo Sánchez se souvient d’avoir «moqué» Memo Ochoa pour ses erreurs avec El Tri

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Avant la Coupe du monde 2010, Oswaldo Sánchez généré une controverse pour apparemment se moquer de d’une erreur de Guillermo Ochoa Et 10 ans après ce fait, l’ancien gardien de but a rompu le silence.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Dans un match amical entre Mexique y Corée du Nord à Torreón, Ochoa Il a fait une énorme erreur qui s’est terminée par un but et Oswaldo, qui était dans la galerie, a prétendu qu’il allait entrer pour défendre le but.

VOIR PLUS: Luis García fait l’éloge de la performance de Hugo López-Gatell

Après cela, l’analyste maintenant TUDN a assuré que jamais était son intention de manquer de respect à «Mémo«Et je l’ai fait seulement pour plaisanter avec les amis qui étaient dans la boîte.

Guillermo Ochoa y Oswaldo Sánchez ils ont partagé beaucoup de temps dans le Sélection mexicaine et ils étaient partenaires pendant la Coupe du Monde de Allemagne 2006.