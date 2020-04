Où atterrit Tua Tagovailoa?

Tua Tagovailoa est la figure la plus intéressante du repêchage de la NFL 2020. D’abord, il est quart-arrière. La NFL aime les quarts – ses fans adorent les quarts. Le repêchage de la NFL est et sera toujours sur les quarts.

Mais le repêchage de la NFL consiste également à essayer de déterminer à quel point un joueur est en bonne santé – et s’il le restera. Tua a souffert d’une luxation de la hanche, et bien qu’il ait du film, de la production et des interviews, il ne fait aucun doute qu’il ira dans les six premiers choix. La pandémie de coronavirus a entravé les tentatives des équipes d’évaluer pleinement sa santé avant de le préparer.

Donc, personne ne semble savoir quoi faire de lui. (Je fais: rédigez-le.)

Dans cette édition du repêchage simulé de la NFL 2020, nous avons quatre quarts au premier tour, dont un pour les Steelers de Pittsburgh, qui troquent le choix 30 pour obtenir leur quart-arrière de l’avenir. Il n’y a pas non plus de pénurie de plaqués et de récepteurs dans cette maquette – peut-être trop. Et à cause de cela, les joueurs défensifs de qualité glissent sur la planche. Cela permet aux Falcons d’Atlanta et aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre de sauter et d’obtenir les joueurs qu’ils convoitent le plus.

Voici un aperçu de notre projet final de simulation de la NFL 2020.

1. CINCINNATI BENGALS: JOE BURROW, QB, LSU – Il y a une voix dans mon esprit qui dit: Et si Burrow ne veut pas aller à Cincy? Et s’il tire un Eli Manning? Et si les dauphins s’échangeaient? Pour une raison quelconque, je ne peux pas le faire sortir de mon esprit. Mais je croirai cet accord quand je le verrai (et il est tellement improbable que cela se produise). Alors allons à la craie: Burrow retourne en Ohio pour sauver les Bengals.

2. WASHINGTON REDSKINS: CHASE YOUNG, DE, REDSKINS – Il n’y a aucun moyen de manœuvrer ce choix. Ils prendront certainement le meilleur joueur du plateau: Young. Il devrait être bon pour 10 sacs par an pendant les cinq prochaines années, jusqu’à ce qu’il apprenne à détester la franchise après avoir été étiqueté, demande un échange et est encore meilleur pour une autre équipe.

3. LIONS DETROIT: ISAIAH SIMMONS, LB, CLEMSON – Les Lions essaient de faire le troisième choix global, mais ils ne peuvent obtenir de prétendant. Il semble que le commerce puisse s’avérer quelque peu difficile, donc je me demande si c’est la première démonstration de cela, sans que les Dolphins ni les Chargers n’appuient sur la détente. Les Lions obtiennent donc le meilleur joueur disponible, Simmons, qui sera un test fascinant de l’aptitude de Matt Patricia. Simmons est le joueur parfait pour un cerveau défensif – bien qu’il ne soit pas clair si c’est ce qu’est Patricia.

4. GÉANTS DE NEW YORK: JEDRICK WILLS, OT, ALABAMA – Joe Judge renifle autour de Justin Herbert de l’Oregon, par NFL Network. Je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est parce qu’il veut voir si les Dolphins ou les Chargers sautent devant les Giants pour prendre Herbert. Cela aiderait à pousser d’autres joueurs de qualité (comme Simmons) à la quatrième place. Mais personne ne prend l’appât. Au lieu de cela, le juge et Dave Gettleman choisissent volontiers Wills, qui aidera Saquon Barkley et Daniel Jones à avancer dans leur carrière. Pourquoi Wills sur les Tristan Wirfs de l’Iowa? Eh bien, le juge a travaillé pour Nick Saban pendant trois ans. Peut-être que cela donne l’avantage à Wills.

5. DAUPHINS DE MIAMI: TUA TAGOVAILOA, QB, ALABAMA – J’ai passé plus de temps à réfléchir à cette sélection que quiconque. C’est devenu un endroit vraiment fascinant. Tua Tagovailoa devrait être le choix – il était digne de la sélection globale n ° 1, sinon pour sa blessure à la hanche. Mais au milieu de la pandémie de coronavirus, les dauphins peuvent avoir peur de ses soins médicaux, comme acheter des œufs (dorés) et découvrir qu’ils sont tous cassés. Ils doivent prendre le risque. Tua en vaut la peine.

6. CHARGEURS DE LOS ANGELES: JUSTIN HERBERT, QB, OREGON – C’est le scénario que les Chargers semblent espérer. Les Chargers donneront à Herbert, une perspective plus saine mais tout aussi risquée, un an pour se développer derrière Tyrod Taylor. La puissance de traitement d’Herbert n’était pas tout à fait là lors de son passage avec les Ducks. Et il y a une chance qu’il ne devienne jamais de calibre NFL à cet égard. Pourtant, il le pourrait. C’est tout ce dont les chargeurs ont besoin pour franchir le pas.

COMMERCE! 7. ATLANTA FALCONS (DE VOITURE): JEFF OKUDAH, CB, OHIO STATE – Dans la classe de cette année, il y a vraiment un demi de coin qui se sent comme un verrou pour être une DB d’arrêt. C’est Okudah. C’est pourquoi Atlanta négocie.

8. CARDINAUX ARIZONA: TRISTAN WIRFS, OT, IOWA – Ce n’est pas exactement un ajustement schématique. Il vient d’une infraction de style professionnel. En fin de compte, cela n’aura pas beaucoup d’importance. Son niveau de talent est tellement plus élevé que les plaqués qui sont un ajustement schématique (comme Josh Jones). Les Wirfs aideront à verrouiller le côté droit de la ligne offensive de Kyler Murray.

9. JACKSONVILLE JAGUARS: CEEDEE LAMB, WR, OKLAHOMA – Il est le meilleur joueur dans cette catégorie de prospects récepteurs d’élite apparemment sans fin. Si Lamb est parti, les Jags pourraient attendre le 20 pour s’adresser au récepteur.

10. CLEVELAND BROWNS: EZRA CLEVELAND, OT, BOISE STATE – Les Browns veulent reculer, car Cleveland sera disponible pour Cleveland plus tard dans ce projet. Mais il n’y a pas beaucoup de demande pour monter. La ruée sur les plaqués et les quarts-arrière pousse les bons joueurs sur la planche. Si Tua ou Herbert ne font pas partie des six premiers choix, alors les Browns pourraient avoir des preneurs. Et peut-être qu’il y en a un en particulier: Bill Belichick.

11. NEW YORK JETS: ANDREW THOMAS, OT, GEORGIA – Un autre choix. Un autre tacle de départ. Sam Darnold sera ravi de cette sélection, même si ce n’est pas un pass-catcher. New York peut probablement obtenir un WR de calibre de départ au deuxième tour.

12. LAS VEGAS RAIDERS: JUSTIN JEFFERSON, WR, LSU – Il y a une vitesse extravagante sur la planche (Henry Ruggs). Il y a une production incroyable (Jerry Jeudy). Mais les Raiders vont avec un savoir-faire et un polissage exceptionnels. Jefferson est polyvalent, athlétique et prêt pour le jeu professionnel.

13. SAN FRANCISCO 49ERS: HENRY RUGGS, WR, ALABAMA – Ils ne bougent pas de cet endroit, pas avec Ruggs sur la planche. Je reviens toujours à l’idée de ce que Ruggs peut faire en dehors du jeu dans cette attaque. Tant que Jimmy Garoppolo peut le frapper, Ruggs sera dangereux.

14. BUCANEERS DE TAMPA BAY: MEKHI BECTON, OT, LOUISVILLE – En raison de la façon dont Tom Brady a joué en Nouvelle-Angleterre (avec des lectures rapides à sa droite), la position de tacle droit est tout aussi importante que la gauche. Tampa aborde donc cette position avec une montagne d’un homme qui jette des faiseurs de foin.

COMMERCE! 15. PATRIOTS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE (DE DEN): DERRICK BROWN, DT, AUBURN – Non, ce n’est pas un quart-arrière pour les Patriots. Le directeur général des Broncos, John Elway, pourrait utiliser un tacle défensif, mais il préfèrerait prendre un récepteur, et il devrait obtenir un tir sur Tee Higgins ou Jerry Jeudy au 23e rang, où les Patriots choisissent. Pendant ce temps, les Patriots bondissent pour obtenir un tacle défensif au repêchage. En remontant de huit places, les Patriots améliorent considérablement la qualité de leur sélection.

COMMERCE! 16. CAROLINA PANTHERS (ATL): C.J. HENDERSON, CB, FLORIDA – Le directeur général des Falcons Thomas Dimitroff a misé gros sur Okudah, mais les Panthers sont heureux de laisser Henderson leur tomber dessus. Il est juste derrière Okudah en termes de talent et de potentiel. Henderson devrait rapidement devenir le coin supérieur de couverture en Caroline.

17. COMMERCE! SEATTLE SEAHAWKS: JOSH JONES, OT, HOUSTON – Pete Carroll et GM John Schneider croient que les Dolphins vont prendre leur tacle. Alors que Austin Jackson de l’USC pourrait être présent lorsque les Seahawks choisiront à 27 ans, ils préfèrent sauter sur une meilleure perspective. Dallas est heureux de reculer.

18. MIAMI DOLPHINS: JERRY JEUDY, WR, ALABAMA – Tagovailoa et Jeudy font de nouveau équipe chez les pros. La décision de la NFL de se lancer dans des tacles comme Netflix a laissé un récepteur d’élite au conseil d’administration pour Miami. C’est une évidence. Lui et Davante Parker seraient un joli tandem pour accueillir Tua dans la NFL.

19. LAS VEGAS RAIDERS: JAVON KINLAW, DT, CAROLINE DU SUD – Il n’a rien à faire si bas dans le tableau, mais de très bons joueurs défensifs vont tomber lorsque les équipes de la NFL cibleront inévitablement les QB, les WR et les OTS.

20. JACKSONVILLE JAGUARS: JEFF GLADNEY, CB, TCU – Il est polyvalent, avec la capacité de bien jouer à l’intérieur et à l’extérieur et dans la zone ou chez l’homme. Et c’est un meneur de jeu agressif. Il est exactement ce dont Jacksonville a besoin.

21. PHILADELPHIA EAGLES: TEE HIGGINS, WR, CLEMSON – Il est trop doué pour que ce soit un peu redondant pour Alshon Jeffery et J.J. Arcega-Whiteside. Jeffery pourrait être échangé avant la fin du repêchage, et ce ne serait guère la fin du monde d’avoir Higgins sur le terrain en même temps qu’Arcega-Whiteside. Higgins a des capacités de capture et un cadre long, ce qui améliorera rapidement le pourcentage d’achèvement de Carson Wentz.

22. MINNESOTA VIKINGS: K’LAVON CHAISSON, EDGE, LSU – Il a suffisamment de potentiel inexploité pour que les équipes veuillent le placer dans le top 15, mais avec tout ce potentiel, il n’a réussi que 6,5 sacs en 2019. J’apprécie cependant , qu’il s’est présenté avec six plaqués et deux sacs contre l’Oklahoma.

23. DENVER BRONCOS (DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE): DENZEL MIMS, WR, BAYLOR – C’est un appel difficile. Leurs plans auraient probablement été de débarquer l’un des récepteurs déjà hors du plateau. Alors, repoussent-ils encore WR? Les mims pourraient être disponibles au deuxième tour, après tout. Ils ne le prennent pas. Mims est l’athlète le plus complet au poste de receveur au repêchage de 2020. Son arbre de route, cependant, a besoin d’un peu de travail. Lui et Drew Lock vont y travailler.

24. NOUVELLES ORLÉANS SAINTS: KENNETH MURRAY, LB, OKLAHOMA – Il était un monstre en termes de production et d’athlétisme. Ses 257 plaqués au cours des deux dernières saisons sont absurdes. Il est le secondeur moderne, mais a juste besoin d’aide pour ses capacités de diagnostic.

25. MINNESOTA VIKINGS: MICHAEL PITTMAN, WR, USC – Ce n’est pas Stefon Diggs. Pittman est un récepteur de possession de gros corps, un peu comme Adam Theilen. Peu importe. Les Vikings feront bon usage de Pittman, qui devrait rapidement obtenir un volume élevé de touches dans cette attaque.

26. MIAMI DOLPHINS: JONATHAN TAYLOR, RB, WISCONSIN – Son rôle dans le jeu des passes en 2019 est ce qui pourrait l’aider à entrer dans le premier tour cette année. Il a couru pendant plus de 2 000 verges au cours des saisons consécutives, mais il a réussi 26 attrapés pour 252 verges et cinq touchés la saison dernière. De plus, ses mesurables sont supérieurs aux autres RB en considération pour le premier tour, à savoir De’Andre Swift, qui se moque généralement de Miami. Le style de course acharné de Taylor (avec un avantage dans le jeu de passes) est parfait pour les Dolphins.

COMMERCE! 27. DALLAS COWBOYS (DE LA MER): CESAR RUIZ, C, MICHIGAN: Tout selon le plan. Les Cowboys perdent quelques places mais parviennent toujours à obtenir le joueur qu’ils souhaitent, selon plusieurs rapports.

28. BALTIMORE RAVENS: PATRICK QUEEN, LB, LSU – Queen (6-0, 229 livres) est un peu trop petit par rapport à la plupart des secondeurs d’élite, mais la NFL change et la vitesse tue. Queen joue vite, que ce soit en tant que défenseur de course ou secondeur de couverture.

29. TENNESSEE TITANS: A.J. EPENESA, DE, IOWA – Epenesa n’est pas vraiment un athlète, mais c’est un footballeur d’élite. Les TItans seront heureux de l’ajouter à leur groupe de rushers de bord.

COMMERCE! 30. PITTSBURGH STEELERS (DE GB): JORDAN LOVE, QB, UTAH STATE – Il semble certainement qu’un quart-arrière va tomber. Et l’amour semble le plus susceptible de le faire. Il y a un certain buzz que ce pourrait être Tagoaviloa. Ce sera peut-être les deux. Quoi qu’il en soit, dans ce cas, les Steelers arrêtent le dérapage de Love. Ils le mettront derrière Ben Roethlisberger pour 2020 avec l’espoir que Love sera prêt en 2021. C’est le scénario parfait pour Pittsburgh et Love.

COMMERCE! 31. GÉANTS DE NEW YORK (DE SF): ZACH BAUN, LB, WISCONSIN – Voici un autre joueur que je pense que le juge et Gettleman apprécieront et qui ne durera probablement pas avant la prochaine sélection des Giants. Donc, New York saute pour attraper un joueur qui pourrait être le deuxième meilleur pass-rusher dans ce projet. Il n’a pas assez d’amour.

32. CHEFS DE VILLE DE KANSAS: KRISTIAN FULTON, CB, LSU – Son jeu dans les grands matchs m’inquiétait qu’il n’était pas prêt pour la NFL. C’est pourquoi j’ai eu du mal à le placer au premier tour dans mes simulations. Mais dans ce cas, disons-le au premier tour avec la sélection finale.

