Où est La Masía?

Barcelone semble avoir fermé La Masía. L’embauche de Martin Braithwaite Ce sont les dernières preuves que la carrière n’est plus la solution aux problèmes du club culé. Le marché des transferts hivernaux et la gestion des blessures de Dembélé en sont la dernière preuve.

Ces dernières années, le club du Barça a cessé d’être la référence du football européen dans les soins et la confiance du football formateur. Finie l’âge d’or de La Masía, qui est passé d’une ressource régulière à un moyen de remplir les coffres du club.

Outre la grande irruption de Ansu Fati, l’une des grandes apparitions de ces dernières années au Barça et en Ligue, Les joueurs de carrière n’ont pas été comptés pour résoudre le manque de troupes sur le front de l’équipe dirigée par Quique Setién.

11 janvier Luis Suarez a été blessé et l’équipe était «boiteuse» dans l’attaque, avec seulement quatre joueurs disponibles. Cependant, il a été décidé de se passer des grandes figures attaquantes de la carrière du Barça: Carles Pérez et Abel Ruiz Ils ont fait leurs valises et ont décollé du Can Barça.

La crise s’est aggravée lorsque, quelques jours après la fermeture du marché d’hiver, Ousmane Dembélé a subi sa neuvième blessure et a dit au revoir à la saison. L’équipe s’est retrouvée avec trois soldats. Loin de donner l’opportunité à tout acteur de la filiale, Barcelone a décidé de recruter Braithwaite, attaquant de Leganés.

C’est le tonique de ces dernières années

Au cours des dernières saisons, les jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts n’ont pas réussi à avoir du poids dans la première équipe, à l’exception d’Ansu Fati. Avec Ernesto Valverde sur le banc du Barça, jusqu’à 14 joueurs ont fait leurs débuts: Arnáiz, Cucurella, Oriol Busquets, David Costas, Riqui Puig, Miranda, Chumi, Cuenca, Wagué, Collado, Abel Ruiz, Carles Pérez, Ansu Fati et Araújo.

Beaucoup d’entre eux n’appartiennent plus à la discipline du Football Club Barcelona, ​​et d’autres ils ne parviennent pas à assurer la continuité avec la première équipe. Par conséquent, au cours des dernières saisons, Barcelone a préféré aller sur le marché plutôt que d’utiliser la filiale.

Le dernier était la signature de Braithwaite. Bartomeu et Abidal ont décidé de miser sur l’ancien attaquant de Leganés au lieu de compter sur des attaquants de Barcelone B, comme Collado, Hiroki Abe ou Saverio. Quique Setién a exprimé dans sa présentation son dévouement à la carrière et en particulier à La Masía, mais Il n’a pas encore fait confiance aux joueurs de la carrière.