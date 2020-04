Où Isaiah Simmons s’inscrira-t-il dans la NFL?

L’une de mes agrafes préférées de Twitter sur le football est le graphique montrant le nombre de clichés qu’un défenseur polyvalent a joué aux différentes positions. Vous les avez vus: il a joué 156 snaps au secondeur! 56 en toute sécurité! Il a même appelé 13 pièces en tant que coordinateur défensif!

Ces graphismes sont impressionnants. Ces joueurs sont géniaux. Nous avons même un nom sympa pour eux: ce sont des hybrides! Si vous voulez vous sentir comme un penseur de football avancé, appelez un joueur un hybride. Faites-le et un badge «Real Football Guy» arrivera dans votre boîte aux lettres dans les 3-5 jours ouvrables.

Tout le monde aime un joueur hybride. Ou du moins l’idée. Personne ne va s’exciter à propos de la sécurité d’une boîte de transport, mais vous le déplacez au secondeur et tout à coup, vous êtes à la pointe. Vous vous souvenez de Deone Bucannon et Mark Barron? Ils étaient de sécurité médiocre avant que leurs équipes ne les déplacent vers le secondeur et… eh bien, ils étaient aussi des secondeurs intermédiaires, mais ils ont couru très vite pour le poste, donc personne n’a rien dit.

Je jure que je vais quelque part avec ça. Isaiah Simmons de Clemson (le voilà) est le JOUEUR HYBRIDE de cette année QUI CHANGERA POUR TOUJOURS LA DÉFENSE DE LA NFL.

Il coche toutes les cases:

Un de ces adorables graphiques «clichés par position» auxquels j’ai fait allusion plus tôt?

Vérifier.

Une performance bizarre à la moissonneuse-batteuse?

Vérifier.

Un débat sur Twitter sur quelle position il va jouer dans la NFL?

Vérifier.

Le profil athlétique de Simmons n’a aucun sens. Il est grand et long, même selon les normes du rusher. Il est rapide, même selon les standards des virages. Et il est bien construit, même selon les normes des secondeurs. Un être humain de 6 pieds 4 pouces qui pèse 239 livres et qui court 4,39 pouces de 40 verges? Ouais, ce n’est pas réel.

Il est physiquement apte à jouer n’importe quelle position sur une défense et c’est ainsi que le coordinateur défensif de Clemson, Brent Venables, l’a déployé. Au début, il pourrait être en sécurité au milieu profond. Au deuxième, il est dans la fente correspondant à un récepteur large. Et au troisième, il est en train de décoller.

Pour mieux illustrer la polyvalence de Simmons, j’ai cartographié et cartographié tous les clichés qu’il a joués contre LSU et Caroline du Sud pendant la saison 2019. La carte d’activité est codée par couleur en fonction du rôle qu’il jouait sur cet instantané particulier.

Il se passe beaucoup de choses ici et cela ne nous dit vraiment rien de ce que nous ne savions pas déjà sur Simmons. Il portait beaucoup de chapeaux pour la défense de Clemson, mais je voulais savoir quels chapeaux il portait le mieux, ce qui devrait nous donner une meilleure idée de ce qu’il sera au niveau suivant.

Est-il secondeur? Est-il une sécurité? Ou peut-il être la force à tout faire qu’il était au collège? Essayons de répondre à ces questions en examinant Simmons position par position…

Secondeur

Simmons a été répertorié comme secondeur et c’est le groupe avec lequel il a travaillé à la moissonneuse-batteuse. Je ne sais pas si c’est là que son avenir réside dans la NFL, cependant. Ce n’est certainement pas un secondeur de Mike qui va combler les lacunes, s’attaquer aux bloqueurs et faire des plaqués dans le trafic. Ce n’est tout simplement pas son jeu, comme nous pouvons le voir sur la carte d’activité si nous isolons simplement les snaps contre la course.

La plupart des jeux que Simmons a faits contre la course ont eu lieu dans le match de Caroline du Sud quand il a été utilisé comme défenseur de la sécurité et du surplomb, aligné hors de la boîte. Et comme vous le verrez dans ce découpage de tous ses clichés défendant la course, presque tous ces plaqués sont venus sur des jeux non bloqués.

Si un joueur de ligne offensive met la main sur Simmons, il a terminé. Même certains bouts serrés ont réussi à le bloquer. Il ressemble à l’un de ces sécurisés devenus secondeurs que nous avons vu échouer dans la NFL au cours des dernières saisons.

Mais arrêter la course n’est qu’une facette de jouer un poste de secondeur intérieur, et ce n’est même pas la plus précieuse. La couverture est beaucoup plus importante et Simmons se trouve être vraiment bon dans ce domaine… au moins le type de missions de couverture que la NFL à l’intérieur des secondeurs est généralement censé effectuer.

Il peut se rallier pour aborder les passes courtes au périmètre…

Il peut correspondre à des bouts serrés sur des itinéraires courts au milieu…

Et il peut transporter des récepteurs au milieu du terrain…

Il n’est pas surprenant qu’un mec avec une vitesse de 4,39 soit capable d’effectuer ces tâches, et c’est quelque chose que vous attendez de tout espoir de secondeur attendu au premier tour. Ce qui sépare les secondeurs spéciaux et le reste, ce sont les instincts de couverture que je ne pense pas que Simmons a à ce stade de son développement. Les Bobby Wagners et Fred Warners du monde peuvent faire ces jeux athlétiques, mais ils ont également une bonne compréhension des concepts de parcours et de la façon dont les infractions essaient de les amorcer pour ouvrir des fenêtres de lancement en aval. Je ne vois pas ça avec Simmons, qui fixe son regard sur le quart-arrière et sa petite idée de ce qui se passe derrière lui.

Que ce soit dans le jeu de course ou contre la passe, Simmons n’a tout simplement pas l’instinct que vous voyez chez les meilleurs secondeurs de la NFL. Si vous le considérez uniquement comme un secondeur, il sera difficile de justifier son choix au début du premier tour.

Pass rusher

Le secondeur n’est pas la seule position jouée par Simmons lorsqu’il est aligné dans la surface. Clemson lui a également donné des snaps au bord du rusher, mais comme vous le verrez sur sa carte d’activité passe-rush, le joueur de 21 ans n’a pas eu beaucoup d’impact quand il a été positionné sur la ligne de mêlée au snap.

Simmons a fait la plupart de ses dégâts en tant que blitzer, et Venables a fait un excellent travail en le mettant en position d’utiliser son athlétisme contre les joueurs de ligne offensifs et son pouvoir contre les coureurs de dos.

En dehors d’un long mouvement de bras, il n’y a pas beaucoup de profondeur dans le répertoire de pass-rush de Simmons. Voici un découpage de boutons-pression de passe…

Simmons ne va pas s’aligner sur le bord et battre un tacle avec de la technique, mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas être un bitzer productif s’il est utilisé correctement.

sécurité

Nous avons déjà exclu le secondeur intérieur de Simmons, donc la prochaine option logique est la sécurité. Clemson lui a demandé de patrouiller au milieu profond en tant que sécurité gratuite sur 132 snaps, par Pro Football Focus, et il a fait quelques jeux à partir de cet endroit. Le jeu le plus notable – et celui que vous avez probablement vu sur Twitter un milliard de fois – a été son interception lors de la victoire des Tigers contre Ohio State lors des éliminatoires du football universitaire.

C’est un grand jeu, mais l’angle est un peu trompeur. Il ne tire pas un Ed Reed ici et ne saute pas sur une route basée sur ses instincts. L’angle des 22 nous montre qu’il s’agit d’une rotation appelée couverture et que Simmons se trouve juste au bon endroit au bon moment.

La plupart du temps, Simmons n’est tout simplement pas à l’aise dans le milieu profond, une position qu’il devrait inévitablement jouer même s’il a surtout joué comme sécurité de boîte. Le problème est le même que celui que j’ai souligné dans la section secondeur: Simmons n’a pas une bonne idée des concepts de route qu’une infraction adverse lui lance. Il n’a aucune idée de ce qui se passe ici et finit par se retrouver hors de position…

Sur ce jeu, il prend l’appât que l’offensive lui lance et laisse un receveur s’ouvrir profondément. Grâce à son athlétisme (et à une balle mal lancée), Simmons est en mesure de reprendre le jeu…

Les quarts-arrière de la NFL ne seront pas aussi indulgents.

C’est toujours cool de voir un joueur s’aligner dans l’écart A, puis descendre au milieu profond après le snap et Simmons est un monstre rare qui peut le faire …

Mais ce n’est guère plus qu’un gadget s’il ne peut pas réellement jouer avec le ballon en le faisant…

Simmons est un grand athlète mais il n’a tout simplement pas l’instinct que vous voulez en toute sécurité. Si nous isolons les boutons-pression de Simmons alors qu’il était aligné comme sécurité, vous pouvez voir qu’il n’a pas eu d’impact lors du retour en arrière.

Je ne vois pas comment un coordinateur défensif professionnel pourrait être à l’aise pour lui demander de jouer ce rôle. Ce n ° 11 au milieu du terrain, errant sans but en arrière, n’est pas à quoi ressemble une sécurité NFL…

Défenseur des machines à sous

C’est là que la plupart des analystes s’attendent à ce que Simmons se retrouve, ce qui est logique. C’est là qu’il a le plus joué. Au niveau collégial, où les défenseurs des machines à sous reçoivent des noms de position sympas comme l’étoile ou la vipère, c’est sans doute la position la plus importante sur la défense. La NFL va dans la même direction mais les compétences requises pour jouer à cet endroit le dimanche sont très différentes de celles que vous verrez le samedi.

Au niveau collégial, ces joueurs sont généralement des hybrides de secondeur-sécurité. Leur capacité à naviguer dans les blocs et à effectuer des plaqués dans l’espace est aussi importante (et peut-être plus importante) que leur capacité de couverture.

Simmons a la capacité de fonctionner avec des récepteurs de machines à sous dans le champ. C’est là que la vitesse de 4,39 est utile. Clemson était donc à l’aise de lui demander de le faire contre de larges récepteurs. Mais ce n’est pas comme s’il se mettait en face d’eux et jouait d’homme à homme. Il jouait principalement, gardant les choses devant lui et faisant des plaqués après l’arrivée du ballon.

Lorsque ces récepteurs ont parcouru des routes avec des tiges plus verticales et ont eu un aller-retour sur Simmons, son premier instinct a été d’utiliser ses mains. Il s’en est sorti au collège, mais les arbitres de la NFL jetteront un drapeau sur des jeux comme ceux-ci le plus souvent.

Si nous isolons ses représentants de couverture de l’homme dans le tableau d’activité, vous pouvez voir que beaucoup de ses clichés de couverture réussis sont venus contre des routes où il n’avait pas à couvrir beaucoup de terrain en dessous ou des routes avec lui qui couraient tout droit sur le terrain.

Et voici un découpage de ces clichés…

Le travail d’un défenseur de slot NFL est très différent, et jouer cette position nécessite une poêle plus commune à la position de coin. Je ne pense pas que Simmons ait cela dans son jeu. Des gars comme Tyrann Mathieu, Jamal Adams et Derwin James ont des compétences légitimes en cornerback, c’est pourquoi ils peuvent plus que se maintenir à cet endroit.

On ne peut pas dire ça de Simmons. Au niveau collégial, les entraîneurs offensifs planifient le jeu pour trouver des moyens d’exploiter le schéma d’un adversaire. Cela change quand vous arrivez chez les pros. Les schémas de la NFL sont pour la plupart homogènes, donc la planification du jeu se concentre sur la recherche de moyens pour faire correspondre ce gars à ce maillon faible. Regardez les 49ers jouer et il ne faut pas longtemps pour savoir qui est la cible de Kyle Shanahan cette semaine-là.

Si l’équipe de Simmons NFL veut le mettre dans la fente, il sera ce gars pour les coordinateurs offensifs. Ils trouveront des moyens de l’isoler sur un récepteur étoile et un marteau qui s’affronteront jusqu’à ce que le coordinateur de la défense s’ajuste.

Alors, quelle position devrait jouer Simmons?

Il est difficile de répondre à cette question, principalement en raison du fait qu’il n’y en a pas de évidente. Si Simmons avait fait son apparition au début du siècle, il aurait été désigné comme secondeur extérieur dans une défense 3-4, précipitant le passeur sur quelques clichés et se mettant en couverture sur d’autres. Cette position n’existe pas vraiment en dehors de quelques défenses (comme les Patriots, les Ravens et les Lions tous.)

Pour tirer le meilleur parti de Simmons sous sa forme actuelle, l’utiliser comme Clemson pourrait être la meilleure option. Quelques problèmes:

1. Il n’y a qu’une poignée de coordinateurs défensifs de la NFL aussi créatifs que Brent Venables

2. Les problèmes avec l’instinct de Simmons sont probablement le résultat direct de ne pas s’installer au même endroit et d’apprendre vraiment les subtilités de cette position.

Je sais que la polyvalence est le gros argument de vente de Simmons, mais lui trouver une maison de position est vraiment la seule façon de le voir devenir une star au niveau suivant. Il me rappelle une recrue du secondaire qui est répertoriée comme un «athlète». C’est une boule d’argile athlétique qui doit être moulée. Cela ne s’est pas produit à Clemson, et ce n’est pas acquis que cela se produira jamais dans la NFL.

À l’heure actuelle, il est un bon espoir de secondeur, qui a pu jouer en tant que défenseur de la sécurité ou de la machine à sous au collège, mais peut-être pas en mesure de résister à ces endroits contre les athlètes de la NFL.

Je jouerais Simmons au secondeur et vivrais avec ses lacunes en tant que défenseur de la course. Il peut prendre du poids dans le but d’améliorer ses prises de bloc, même s’il doit sacrifier une certaine vitesse. Il a de quoi épargner. Avec plus de représentants à un poste, il peut commencer à développer les instincts que possèdent tous les grands défenseurs.

Quoi qu’il arrive, un entraîneur ne peut pas tomber dans le piège de le forcer à jouer un rôle «hybride». Les hybrides sont cool. Les grands joueurs sont encore meilleurs, et je ne sais pas si Simmons atteint le niveau sans se concentrer sur un seul travail.

