Où les meilleurs QB disponibles de la NFL finiront-ils cette intersaison?

L’intersaison NFL 2020 pourrait être l’une des plus folles que la ligue ait jamais vues. La plus grande partie de la folie potentielle provient du jeu imminent de chaises musicales QB de la ligue et des noms qu’il comporte. Tom Brady, le plus grand quart-arrière de l’histoire de la NFL, est un joueur autonome pour la première fois de sa brillante carrière. L’idée que Brady porte un maillot différent la saison prochaine n’est plus seulement un fantasme pour ceux qui ont rêvé de la disparition des Patriots. C’est une possibilité très réelle.

L’agence libre en attente de Brady suffit à elle seule pour en faire un marché QB sans précédent, mais le reste de la piscine est également ridiculement profond. La plupart des années, le marché des quarts est rempli d’options peu excitantes ou de prix de consolation. Ce printemps, il regorge de futurs Hall of Famers, d’anciens MVP et d’étoiles en herbe.

L’agence libre devant commencer la semaine prochaine, je présente les meilleurs ajustements, les points d’atterrissage logiques et les candidats aux chevaux noirs pour chacun des quarts qui seront presque certainement en déplacement cet intersaison. Cela signifie pas de Drew Brees, qui est un verrou virtuel pour retourner à la Nouvelle-Orléans. L’agent libre en attente Dak Prescott jouera pour les Cowboys la saison prochaine, que ce soit sur l’étiquette de franchise ou sur un accord à long terme. Carolina est engagée envers Cam Newton (pour l’instant). Et je m’aime assez pour ne pas parler de Joe Flacco. Nous devrions tous. Même sans ces gars-là, cependant, il s’agit d’un groupe de quarts disponibles comme aucun dans la mémoire récente – et leurs destinations façonneront les deux prochains mois du mouvement des joueurs de la NFL.

Tom Brady

Meilleur ajustement: Patriots

Brady exerce le même métier, avec les mêmes patrons, depuis deux décennies. Considérez cela pendant une seconde. Pensez à combien de temps vous avez travaillé à votre bureau – à quel point votre routine quotidienne est confortable. Vous savez où se trouvent les stylos supplémentaires, quels lieux de déjeuner sont vos préférés, quel collègue éviter si vous ne voulez pas avoir une conversation stupide sur la fête d’anniversaire d’un enfant. Imaginez maintenant que vous faites tout cela depuis 20 ans.

La familiarité n’est pas tout, mais le temps que Brady a passé en Nouvelle-Angleterre a beaucoup de poids. Il a joué dans le même système offensif – et a utilisé la même terminologie – tout au long de son mandat. Brady et le coordinateur offensif Josh McDaniels ont travaillé ensemble pendant 11 saisons. Les Pats manquent peut-être d’armes, mais le meilleur endroit pour Brady est toujours le quart-arrière d’une attaque qu’il maîtrise complètement.

Lieu d’atterrissage logique: Titans

Une réunion avec les Patriots serait dans le meilleur intérêt des deux parties, mais plusieurs rapports ont indiqué que Brady était prêt à aller de l’avant. Si Brady quitte les Pats, le Tennessee semble être la destination la plus raisonnable. Après avoir terminé un match avant le Super Bowl la saison dernière, les Titans cherchent à gagner maintenant. Brady a une relation de longue date avec l’ancien coéquipier et entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel, qui pourrait avoir une certaine influence. C’est aussi un bon ajustement schématique. Le coordinateur offensif Arthur Smith ne serait pas en mesure de déployer des déploiements conçus et des poches mobiles comme il l’a fait avec Ryan Tannehill la saison dernière, mais Brady est un excellent passeur de jeu qui utilise des contrefaçons de jeu sur environ un quart de ses lancers.

Les capteurs de passes du Tennessee conviennent également parfaitement à Brady et à son bras vieillissant. Phénomène débutant A.J. Brown a mené tous les receveurs avec 8,8 verges après la capture par réception la saison dernière, et l’ailier serré Jonnu Smith a terminé quatrième (8,4). Avec Brady à la barre, les Titans pourraient également obtenir plus de production du récepteur à sous Adam Humphries. Aucun quart-arrière n’a utilisé ses armes à sous plus efficacement que Brady au cours des 15 dernières années.

Candidat Dark Horse: 49ers

Lorsque des voix établies et respectées comme Peter King et Tom E. Curran donnent du crédit à une histoire, j’ai tendance à écouter. Mais malgré toute l’encre qui a été renversée récemment sur la connexion Brady-Niners, je ne la vois tout simplement pas. Même si San Francisco peut quitter Jimmy Garoppolo cette intersaison sans prendre beaucoup de coup financier, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un jeu de Brady n’a pas de sens. Dans une ligue à ras bord avec des casquettes, les Niners n’ont pas beaucoup de place en 2020. La casquette est fongible pour à peu près toutes les franchises, mais cela nécessiterait une gymnastique sérieuse – et des concessions ailleurs sur la liste – pour que San Francisco se permettre Brady cette saison et au-delà. Passer de Garoppolo après avoir amené les Niners au bord d’un championnat pourrait également entraîner un désastre dans les vestiaires. Les coéquipiers de Garoppolo adorent le gars, et à ce stade, couper l’appât pourrait saboter l’équipe que John Lynch et Kyle Shanahan ont travaillé si dur pour construire au cours des trois dernières années.

Ryan Tannehill

Meilleur ajustement: Titans

Tannehill a été le quart-arrière le plus efficace de la NFL lors de ses 10 départs cette saison. Il a fait en moyenne 9,6 verges par tentative, a complété 70,3% de ses passes et a effectué 22 touchés alors que les Titans menaient 7-3. Ces chiffres ont été gonflés par un travail ridicule du YAC par des gars comme A.J. Brown et Jonnu Smith, mais même si la production de Tannehill n’est pas durable, il est clair que l’offensive du Tennessee l’a placé dans la meilleure position pour réussir. La combinaison d’une action de jeu intense, de lancers à pourcentage élevé et de la possibilité de lancer en mouvement a permis à Tannehill de jouer le meilleur football de sa carrière et a donné à la franchise une nouvelle vie en route pour le match de championnat de l’AFC.

Lieu d’atterrissage logique: Bucs

Le marché de Tannehill sera fascinant. Si les Titans décident de poursuivre Brady, je suis curieux de savoir si une autre équipe paiera une prime pour l’excellente saison 2019 de Tannehill, ou si les prétendants se méfieront de son bilan médiocre (et de ses antécédents de blessures) à Miami. De toutes les équipes à la recherche de quarts, Tampa Bay semble être un bon choix. Tannehill a montré un appétit pour le risque sain la saison dernière, ce qui est un must dans une infraction à Bruce Arians. Il a en moyenne 9,5 verges par tentative, la troisième plus haute note de la ligue. C’était juste derrière Jameis Winston, qui a terminé deuxième avec 10,4. Il est facile d’imaginer que Tannehill arrache des tirs profonds au milieu à Chris Godwin et Mike Evans pour une action de jeu difficile. Selon son marché, les Bucs pourraient potentiellement accrocher Tannehill sur un autre accord de preuve d’un an avant d’évaluer à nouveau leurs options QB au printemps prochain.

Candidat Dark Horse: Béliers

Tannehill obtiendra probablement un coup de départ quelque part après sa brillante campagne 2019, mais s’il ne le fait pas, il y a quelques postes de sauvegarde intrigants ouverts. La sauvegarde des Rams QB Blake Bortles est un agent libre ce printemps, et Sean McVay gère un programme similaire à celui qui a propulsé Tannehill vers le succès au Tennessee. Il en va de même pour Gary Kubiak dans le Minnesota, où le remplaçant Sean Mannion devrait également devenir libre.

Philip Rivers

Meilleur ajustement: Colts

Parfois, le choix évident est le bon. Rivers et les Colts sont un match parfait dans presque tous les sens. Frank Reich a entraîné Rivers pendant trois saisons à San Diego, d’abord comme entraîneur des quarts de l’équipe, puis pendant deux ans comme coordonnateur offensif. Le coordonnateur offensif des Colts, Nick Sirianni, a également passé deux saisons comme entraîneur des quarts de Rivers avec les Chargers. Leur plan à Indy – qui comprend beaucoup de routes de croisement, de lancers intermédiaires et de passes conçues pour mettre rapidement le ballon entre les mains d’un receveur – est idéal pour Rivers à ce stade de sa carrière.

Le jeu en ligne offensif de mauvaise qualité a constamment gêné Rivers au cours de ses dernières années avec les Chargers. Les Colts ont sans doute la meilleure ligne offensive du football. Le directeur général des Colts, Chris Ballard, n’a pas accordé beaucoup d’argent depuis son entrée en fonction en 2017, mais Rivers est une présence respectée dans les vestiaires qui commanderait probablement la salle, mais sans ébouriffer aucune plume à l’arrivée. On prévoit que les Colts disposeront d’environ 86 millions de dollars d’espace, et un accord de deux ans pour Rivers ne serait pas un problème, même si le contrat de Jacoby Brissett est toujours dans les livres.

Lieu d’atterrissage logique: Colts

Voir au dessus.

Candidat Dark Horse: ESPN

J’imagine que Rivers joue au football cette saison. Peu de gars avec qui j’ai parlé ont plus de passion pour le jeu, et si Rivers veut toujours jouer, il aura un travail quelque part. Mais après avoir récemment déménagé sa femme et ses neuf enfants de San Diego en Floride, il est possible que Rivers ne soit pas intéressé à passer la moitié de l’année dans l’Indiana. C’est le même gars qui a décidé qu’il préférait faire la navette pendant 90 minutes vers le comté d’Orange plutôt que de déménager sa famille à Los Angeles après le déménagement des Chargers en 2017. Si ESPN rate Peyton Manning, il n’est pas hors de question qu’un lucratif offre et la possibilité de passer plus de temps avec sa famille pourrait attirer Rivers à la télévision.

Teddy Bridgewater





Photo de Nuccio DiNuzzo / .

Teddy Bridgewater

Meilleur ajustement: chargeurs

Après avoir quitté Rivers, la sagesse conventionnelle dit que les Chargers utiliseront (l’ancien) Tyrod Taylor de secours comme quart-arrière de pont et passeront le non. 6 choisir leur QB du futur. Je ne m’attends pas à ce que les Chargers paient pour Bridgewater, mais il conviendrait parfaitement à leur plan. Il traite les informations rapidement, utilise bien le milieu de terrain et est plus que disposé à laisser tomber le ballon sur son dos et à les laisser travailler. Il est facile d’imaginer Bridgewater frapper Keenan Allen sur son parcours breveté «au plus profond» et renverser le ballon sur le running back Austin Ekeler récemment prolongé sur des parcours de swing vers l’appartement. Mais compte tenu de la situation actuelle des Chargers, cela n’arrivera probablement pas.

Lieu d’atterrissage logique: Patriots

Le plan post-Brady de la Nouvelle-Angleterre est un mystère total. Les Pats devront éventuellement trouver leur futur quart-arrière de franchise dans le repêchage, mais étant donné qu’ils ont le non. 23 choix cette année et n’ont pas de deuxième tour, trouver ce gars cette année sera un défi. Bridgewater pourrait être une option de pont solide qui donne toujours aux Patriots une chance de tirer le meilleur parti de son alignement à court terme. Sa capacité à distribuer le ballon dans les zones courtes et intermédiaires du terrain serait un atout dans le projet de la Nouvelle-Angleterre.

Candidat Dark Horse: Colts

Si Indianapolis manque à Rivers, Bridgewater pourrait être un prix de consolation intéressant. Comme indiqué ci-dessus, Bridgewater et Rivers s’inscrivent dans des schémas similaires. Les itinéraires de croisement et les plans des cours après capture dans le système Colts correspondent bien à l’ensemble des compétences de Bridgewater.

Jameis Winston

Meilleur ajustement: Bucs

Je veux dire, le gars a mené la ligue en passant les verges, en moyenne 8,2 verges par tentative, et a lancé 33 passes de touché dans l’attaque de Tampa Bay la saison dernière. Je dirais que c’est un bon ajustement. Cela dit, il a également lancé 30 interceptions. La mentalité agressive nécessaire dans une attaque de Bruce Arians a montré les meilleures qualités de Winston en tant que passeur, mais cela a également révélé sa propension à lancer le ballon à l’autre équipe.

L’une de mes histoires préférées de l’intersaison a impliqué Winston obtenant le LASIK – comme s’il était Rick Vaughn et la seule chose qui se situe entre Winston et la grandeur est une paire de lunettes. Chirurgie oculaire correctrice ou non, nous savons quel genre de quart-arrière Winston a cinq ans de carrière. Et ce quart-arrière est conçu pour jouer dans une attaque verticale avec des récepteurs stellaires.

Lieu d’atterrissage logique: Saints

Les points forts de Winston le rendent digne d’un emploi de départ, mais si les Bucs vont avec quelqu’un d’autre et que les places ouvertes vont à des gars comme Bridgewater, Tannehill, ou des QB de pont moins chers (plus anciens), l’ancien non. Un choix global pourrait être contraint de jouer un rôle de sauvegarde haut de gamme en 2020. Le meilleur concert disponible, comme Bridgewater l’a montré la saison dernière, est avec les Saints. Cela pourrait très bien être la dernière saison de Brees. La chance de s’asseoir derrière Brees pendant un an avant de jouer dans l’attaque de Sean Payton, qui comprend Michael Thomas et Alvin Kamara, pourrait être un moyen pour Winston de maximiser sa carrière.

Candidat Dark Horse: Lions

Ce serait de la folie pour Winston de signer avec les Lions pour soutenir Matthew Stafford, mais la situation à Detroit ressemble quelque peu à celle de la Nouvelle-Orléans. Le contrat de Stafford fait qu’il est presque impossible pour les Lions de passer cette intersaison, mais le faire échanger au printemps prochain ramènerait son plafond mort de 32 millions à 19 millions de dollars. Le nouveau jeu de passes verticales de Détroit sous la direction du coordinateur Darrell Bevell complète également les compétences de Winston. Dans un an, il pourrait commencer dans un schéma qui tire le meilleur parti de ses talents.

Andy Dalton





Photo par: Nick Cammett 2019 / Diamond Images via .

Andy Dalton

Meilleur ajustement: les ours

Quand j’ai évoqué pour la première fois l’idée de Chicago pour Dalton en octobre, je me sentais comme un gars qui se déchaînait sur la place de la ville. Les fans de Bears ne comprenaient pas la pensée derrière une telle décision. Beaucoup tenaient toujours à espérer que Mitchell Trubisky s’améliorerait au cours de sa deuxième saison dans le système de l’entraîneur-chef Matt Nagy, et Dalton – qui languissait dans une horrible équipe des Bengals – ne semblait pas être une grande amélioration. Cinq mois plus tard, les rumeurs de Dalton à Chicago ont commencé à chauffer.

Le fusil rouge est le type exact d’ajout dont Chicago a besoin actuellement. Le directeur général Ryan Pace a déclaré qu’il était prêt à faire entrer Trubisky en compétition pendant la saison morte, et échanger pour Dalton serait plus qu’une simple signature obligatoire visant à apaiser la base de fans avant que l’équipe ne rende son travail à Trubisky. Dalton jouait bien au début de la saison 2018 avant que la ligne offensive des Bengals ne commence à s’effriter; il a eu des sommets dans la NFL – récemment – que Trubisky n’a pas atteint au cours de ses trois premières saisons. Le coordinateur offensif de Cincinnati en 2018 était Bill Lazor, que les Bears viennent d’embaucher pour remplir le même rôle. Lazor a passé deux saisons comme OC des Bengals, et cette connexion pourrait aider Dalton à frapper le terrain à Chicago.

Dalton est depuis longtemps le reflet de l’entraînement et du talent autour de lui, et bien que les Bears puissent utiliser des améliorations à bout serré et à l’intérieur de la ligne offensive, Allen Robinson fait la une d’un solide groupe d’armes qui attrapent les passes. Dalton permettrait aux Bears de capitaliser sur leur talent défensif substantiel, et il est possible que Cincinnati récupère une bonne partie de son salaire de 17,7 millions de dollars pour aider à faciliter un échange.

Lieu d’atterrissage logique: Jaguars

L’intérêt des Jags pour Dalton dépendra de ce qui se passe avec Nick Foles et de leur capacité à rouler avec Gardner Minshew II. Mais si Jacksonville veut un vétéran éprouvé dans le centre alors qu’il formule un plan à long terme à QB, Dalton est le gars. Il connaît bien le nouveau coordinateur offensif des Jaguars, Jay Gruden – les deux ont travaillé ensemble au cours des trois premières années de la carrière de Dalton. Mais même si les Jags échangent des Foles, Minshew obtient le signe de départ et que les Bengals assument une partie du salaire de Dalton, Jacksonville ne voudra peut-être pas débourser beaucoup d’argent pour une sauvegarde avec le plafond mort de Foles frappé dans les livres.

Candidat Dark Horse: Patriotes

Dalton n’est pas une option excitante pour succéder temporairement à Tom Brady, mais c’est un quart-arrière intelligent et solide qui pourrait acheter un peu de temps aux Patriots alors qu’ils élaborent leur plan à long terme. Si Brady continue, il y a très peu de choses que la Nouvelle-Angleterre pourrait faire au QB cette année qui me choquerait.

Nick Foles

Meilleur ajustement: Eagles

Amener Foles et son salaire de base de 15 millions de dollars pour soutenir Carson Wentz n’a pas beaucoup de sens fiscal, mais cela suit le niveau du football. Foles est devenu un héros culte dans l’attaque de Doug Pederson alors qu’il menait les Eagles à une victoire dans le Super Bowl LII. Il est à l’aise avec le système, les joueurs et l’environnement. Je parie que cela ne se produira pas, mais ce serait probablement le meilleur résultat pour les Polonais à ce stade.

Logical Landing Spot: l’équipe sans siège quand la musique s’arrête

Chaque fois qu’il y a un tiret fou en libre arbitre pour les joueurs à une certaine position, une équipe est toujours laissée debout à la fin. Cette année, cette équipe pourrait être coincée avec des Foles. Il est difficile de savoir qui ce sera avant que les dominos ne tombent, mais il ne serait pas surprenant de voir une équipe faire une affaire de panique pour les Foles après avoir été sec en agence libre.

Candidat Dark Horse: Chefs

Les Jags devraient assumer la plupart des 15 millions de dollars de salaire de base des Foles dans un échange avec Kansas City à court d’argent, mais l’histoire entre Foles et Andy Reid en ferait un ajustement solide. Les chefs n’ont actuellement pas de remplaçant pour Patrick Mahomes sur leur liste, et les Foles feraient bien dans ce rôle.

Marcus Mariota





Photo de Justin Edmonds / .

Marcus Mariota

Meilleur ajustement: chefs

Sauvegarder Mahomes à Kansas City serait un scénario de rêve pour Mariota. Pour la première fois de sa carrière, Mariota aurait une certaine stabilité sous un entraîneur offensif fantastique, et si le MVP en titre du Super Bowl tombait un jour, l’offensive des Chiefs serait l’endroit idéal pour Mariota pour reconstruire sa valeur. Les décors chargés de fusils de chasse et les concepts de diffusion que Kansas City utilise lui donneraient l’impression d’être chez lui.

Lieu d’atterrissage logique: les ours

Signer Mariota à un contrat d’un an de 6 millions de dollars pour servir de «concurrence» à Trubisky est exactement le genre de démarche timide que les Bears feraient.

Candidat Dark Horse: chaque équipe qui a besoin d’une sauvegarde

Le marché de Mariota est probablement assez calme pour que toute équipe de la ligue qui a besoin d’une sauvegarde devrait le regarder. En tant qu’ancien non. 2 choix, il a un pedigree que les autres QB de calibre de sauvegarde de la ligue n’ont tout simplement pas.