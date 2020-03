Où les nouveaux béliers semblent-ils atterrir?

Chaque fois qu’une franchise sportive refait son logo ou fait l’objet d’une refonte complète, les fans deviennent furieux.

Ce fut le cas avec les Chargers de Los Angeles, qui semblaient avoir un nouveau logo – qui s’est avéré ne pas être le cas – en 2017 et les Rams, qui avaient une fuite de nouveau look dimanche qui a été torréfiée (et à juste titre). Cela entraînera-t-il une refonte?

Cela nous a fait réfléchir: quels logos dans la NFL sont les meilleurs et lesquels devraient également être grillés de la même manière par les fans? Voici une ventilation, y compris où le nouveau logo des Rams appartient à la liste.

1. Pittsburgh Steelers: C’est simple, il a un peu de flair et il représente la ville dans laquelle les Steelers jouent parce qu’il est basé sur le logo Steelmark utilisé par l’American Iron and Steel Institute.

2. Las Vegas Raiders: amusez-vous des Oakl– er, Las Vegas Raiders tout ce que vous voulez. Mais ce logo est tellement bon. Je vous en prie, propriétaire: ne changez pas cela simplement parce que vous avez déménagé à Vegas.

3. Buffalo Bills: Une silhouette de buffle en charge avec un jeu de couleurs bleu et rouge est minimaliste, mais vraiment efficace.

4. New Orleans Saints: Fleur-de-lis FTW!

© Chris Graythen / .

5. Vikings du Minnesota: J’adore tous les détails et les couleurs assortis au violet et à l’or des uniformes des Vikes. De plus, cette moustache!

6. Eagles de Philadelphie: Je vous en prie, ne me mangez pas, effrayant Eagle.

7. Houston Texans: C’est génial, mais dans le bon sens – il y a les couleurs du drapeau de l’État du Texas, l’étoile, la forme du longhorn. Solide.

8. Colts d’Indianapolis: Je suis vraiment content que ce ne soit pas un cheval, car le fer à cheval est un bon coup.

9. Chiefs de Kansas City: Je dois aimer qu’il y ait une pointe de flèche et que les chefs jouent à Arrowhead.

10. Chargeurs de Los Angeles: Les éclairs sont cool comme diable, bien que ce logo semble parfois un peu inachevé. Au moins, la franchise n’est pas passée à ce terrible logo que tout le monde a détruit en 2017.

11. Dallas Cowboys: Est-ce TROP simple? Peut-être. Mais vous ne pouvez pas non plus affirmer que lorsque vous voyez cette chose, vous savez exactement à qui elle se réfère. Je ne peux pas décider si c’est à cause de la franchise ou à cause du logo.

12. Tampa Bay Buccaneers: J’ai très peur de ce logo et du fait que je l’ai peut-être un peu sous-estimé.

13. Miami Dolphins: les logos ne doivent pas être effrayants. Certains d’entre eux peuvent être jolis à regarder. Ce logo est joli.

14. San Francisco 49ers: Nous nous dirigeons vers le milieu, c’est là que celui-ci appartient. J’adore la coloration, mais juste le “SF” va bien.

15. Green Bay Packers: Je sais, c’est emblématique. Mais G, c’est un peu le milieu du, euh, meute.

16. Baltimore Ravens: Soyons honnêtes: il n’a pas besoin du géant B.

17. Seahawks de Seattle: Je n’ai jamais aimé celui-ci car il semble que le seahawk fronce les sourcils.

18. Arizona Cardinals: Également un oiseau renfrogné qui a l’air un peu ennuyé.

19. Atlanta Falcons: C’est un concept tellement occupé et trop haut.

20. Jaguars de Jacksonville: menaçants, oui. Mais un peu générique? Oui.

21. Denver Broncos: Pourquoi, oh pourquoi, vous êtes-vous débarrassé du bronco tronqueur? Pour ça?!

22. Bengals de Cincinnati: ** Est-ce que la meilleure voix de Chandler Bing ** Ce B pourrait-il être plus ennuyeux? Au moins, il y a des rayures de tigre.

23. Carolina Panthers: La palette de couleurs, le manque d’élèves… nah.

24. Chicago Bears: Oui, c’est un classique. Mais les classiques peuvent toujours être ennuyeux.

25. Jets de New York: Un Adam Gase aux yeux écarquillés serait un meilleur logo que celui qui indique que l’équipe est les Jets de New York.

© AP Photo / Frank Franklin II

26. New England Patriots: Trop occupé et le visage est bizarre.

27. Los Angeles Rams: Si c’était l’autre logo (illustré ici), je dirais qu’il est plus haut dans les années 20. Mais le nouveau appartient ici.

28. Lions de Detroit: Quiconque a dit que ce lion est trop joueur et pas assez menaçant a raison.

29. Titans du Tennessee: je n’ai jamais aimé la comète avec le géant T.

30. New York Giants: C’est ça? Un N et un Y?

31. Washington Redskins: Vous connaissez l’histoire. L’équipe a besoin d’un nouveau nom et certainement d’un nouveau logo.

32. Cleveland Browns: C’est vraiment le logo: le casque pas marron des Browns. Allons y.

.