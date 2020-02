Outre ses fonctions à la Cour d’Instruction n ° 14, le Cheikh a souhaité envoyer un message sur Twitter après la Malaga ont vendu à Antoñín Cortés à Grenade. Précisément, le club andalou l’a fait pour 1,5 million d’euros, montant que possèdent Al thani rejeté sur le marché d’hiver lorsque le Getafe et le Leganés Ils voulaient obtenir leurs services.

“Où ont-ils obtenu l’approbation? Ou où est la procuration qui donne à cette personne la vente d’un joueur très important de l’équipe?», A écrit Al Thani sur Twitter.

– Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 24 février 2020

Il y a quelques jours, Malaga avait 2,5 millions euros à l’avant de 19 ans, son transfert a finalement été clôturé de 1,5. Ce montant a été offert par Antoñín Cortés el Getafe et Leganés sur le marché d’hiver, offrant également à Malaga la possibilité de rester avec lui en prêt jusqu’à la fin de ce cours. D’accord Al thani Il a décliné les deux propositions, José María Muñoz Jiménez, l’administrateur judiciaire qui exerce désormais ses fonctions, a vu de bon œil faire du carton pour le jeune.

Al Thani, prêt à vendre Málaga

Après avoir été séparé de Malaga, Al Thani a contacté le groupe d’hommes d’affaires intéressés à acheter la boîte d’anchois. Ce groupe d’investissement, comme l’a reconnu Antonio Aguilera, président de l’Association of Small Shareholders, serait lié à l’acteur George Clooney.

«Il y a un groupe très important de producteurs de films et de télévision qui sont ici à Malaga, qui veulent faire de Malaga le Hollywood européen, qui enregistrent ici à Malaga pour Amazon un grand potentiel économique et négocient déjà. Ce qui se passe, c’est qu’ils ne veulent pas payer à Sheikh Al Thani les choses folles qu’il a demandées. Il y a deux semaines, il a ramassé pour demander 100 millions d’euros pour Malaga. Ils savent ce qu’ils peuvent offrir, c’est bien plus que ce qu’ils ont payé et ils négocient. Vendredi, ils ont appelé les Américains pour leur dire qu’ils voulaient négocier », a déclaré Antonio Aguilera dans As.