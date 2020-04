Où Scottie Pippen se classe-t-il sur la pyramide du Temple de la renommée de Bill Simmons?

Lorsque j’ai publié l’édition de poche du Livre de basket-ball en 2009, j’ai classé Scottie Pippen 24e en tout temps en tant que gars de la pyramide du Temple de la renommée de niveau quatre. Sur ma liste de 2020, il a été dépassé par quatre joueurs – Kawhi Leonard, Stephen Curry, Dirk Nowitzki et Kevin Durant – l’atterrissant au 28e rang. Voici ce que j’ai écrit sur Scottie dans mon livre.

24. Scottie Pippen

Résumé: 17 ans, 12 qualités, 7 All-Stars… Top 5 (’94, ’95, ’96), Top 10 (’92, ’97), top 15 (’93, ’98)… All-Defense ( 10x, huit 1er)… meneur: interceptions (1x)… pic sur 4 ans: 20-8-6, 49% FG… pic sur les éliminatoires sur 4 ans: 21-8-6 (61 G)… 2e meilleur joueur sur six champions (Bulls ’91 -’93, ’96 -’98)… Séries éliminatoires ’91: 22-9-6 (17 G)… membre de la Dream Team ’92… MVP All-Star (1994: 29-11-2, 4 vols)

Quelques réflexions éparses qui finiront par ressembler à une explication…

1. Les cinq premiers choix de Dream Team étaient Jordan / Magic / Bird, puis Robinson et Pippen dans cet ordre. C’étaient les cinq «évidences», selon le comité. De là, ils ont passé les semaines suivantes à choisir une liste qui comprenait finalement Barkley, Malone, Stockton, Drexler, Mullin et Ewing (et non Isiah). Je ne sais pas, cela semble pertinent. Dix-huit ans plus tard, lorsque j’ai écrit le chapitre «Wine Cellar», mes cinq premiers choix ont été Bird, Magic, Jordan, Pippen et McHale. Je ne pourrais pas avoir d’équipe Wine Cellar sans ces cinq-là. De là, j’ai passé les prochains jours à trouver les sept autres points, en changeant au moins d’avis.

2. De tous ceux que j’ai jamais vus en personne, Pippen était le meilleur défenseur. Nous entendons toujours comment Bird and Magic a joué la “sécurité libre”, une belle façon de dire qu’ils ont toujours gardé le joueur offensif le plus faible de l’autre équipe, puis ont utilisé cet avantage pour se déplacer, se faufiler derrière les gars du poteau bas et sauter les voies de dépassement. Prolongeant cette analogie, Scottie était une sécurité solide hors du moule Ronnie Lott, une présence constamment destructrice qui devenait presque aussi agréable à regarder sur la défense que Jordan l’était offensivement. Personne ne couvrait plus de terrain ou ne se déplaçait plus rapidement d’un point A à un point B. C’était comme regarder un guépard dans une émission spéciale sur la faune – une seconde, Scottie s’occuperait de ses propres affaires, la seconde suivante, il bondirait. Tout le monde se souvient du sauteur de Kerr pour remporter la finale de 1997, mais personne ne se souvient que Pippen ait incliné la passe en retrait de l’Utah, puis l’avait chassée et retournée à Toni Kukoc pour décrocher le match. Aucun autre joueur sauf Jordan, LeBron et peut-être Kobe n’avait les dons physiques et les instincts pour faire ce jeu.

3. Seul Jordan était un meilleur joueur polyvalent dans les années 90… et c’était discutable. De 91 à 95, Pippen a fait une moyenne de 20-8-6 avec 2,4 interceptions, a tiré 50% et a doublé en tant que meilleur joueur défensif de la ligue. Dans les séries éliminatoires de 91 à 98, il a récolté en moyenne 17-23 points, 7-9 planches et 4-7 passes décisives chaque printemps et a constamment défendu le meilleur buteur de l’autre équipe. Pendant les «congés sabbatiques» de MJ, Scottie (20,8 PPG, 8,7 RPG, 5,6 APG, 49% FG) a traîné les Bulls à moins d’un appel fécondement piquant de la finale de l’Est et aurait dû être notre vice-champion MVP 94 derrière Hakeem. L’année suivante, il est devenu l’un des quatre joueurs postmergers (avec Cowens en ’78, Kevin Garnett en ’03 et LeBron en ’09) pour mener son équipe au total des points, rebonds, passes décisives, interceptions et interceptions au cours de la même saison. Et il a redéfini le concept de «point en avant» au cours des années 90, permettant aux Bulls de jouer n’importe quelle combinaison de gardes sans souffrir dans les départements de manipulation de ballon / défense.

Chuck Daly a créé un excellent terme pour décrire Scottie: un gars de «remplir les blancs». Si un coéquipier se faisait tuer défensivement, Scottie lui tournait le dos. Si vous aviez besoin d’un rebond, Scottie est descendu bas et a attrapé quelques planches. Si vous aviez besoin de marquer, Scottie pouvait créer un tir ou attaquer la jante. Si vous aviez besoin d’un chiffre d’affaires, Scottie avait plus de chances de l’obtenir que quiconque. Si vous aviez besoin de ballhandling, il pouvait le faire. Et si vous aviez besoin d’arrêter quelqu’un, il l’a fait. Comme le loup dans Pulp Fiction, Scottie s’est spécialisé dans le nettoyage du gâchis de tout le monde. Quand Magic courait de travers lors de la finale de 1991, Scottie a mis les pinces sur lui. Lorsque les Knicks poussaient une équipe de Chicago sans MJ dans les séries éliminatoires de 1994, Scottie a dunké sur Ewing et l’a défié avec défi. Lors du Charles Smith Game de l’année précédente, Pippen et Horace Grant étaient ceux qui avaient bourré Smith et sauvé la série. Lorsque les Pacers de 1998 ont failli étouffer l’ère du MJ, Jordan et Pippen ont écrasé les planches dans le match 7 et se sont maintenus sur la ligne encore et encore, deux gars plus petits dominant la peinture contre une équipe plus grande. Ils le voulaient juste plus.

4. Pendant les entraînements de l’équipe de rêve, Daly a appelé Scottie son deuxième meilleur joueur et a déclaré à David Halberstam: «On ne sait jamais vraiment à quel point un joueur est bon jusqu’à ce que l’on l’entraîne, mais Pippen a été une grande surprise à Barcelone – la confiance avec laquelle il joué et la nature absolument complète de son jeu, tant en attaque qu’en défense. Personne d’autre ne s’y attendait vraiment. »

Selon Halberstam, MJ est revenu à Chicago après les Jeux olympiques et a déclaré à Phil Jackson: «Scottie est entré comme l’un des autres joueurs, et aucun des autres ne savait à quel point il était bon, mais il a ensuite continué à jouer, et à la fin de la semaine, il était clair qu’il était le meilleur garde là-bas – sur Clyde et Magic et Stockton. C’était formidable pour les gens de le voir dans ce milieu et de voir à quel point il était vraiment bon. » Pour ceux d’entre vous qui marquent à domicile, c’est 16 anneaux combinés qui rendent hommage.

5. Fait irréfutable: Jordan n’aurait jamais pris sa retraite en 1999 à moins qu’il ne sache avec certitude que Scottie partait. Vous pensez que Crockett tentait de remporter un septième titre sans Tubbs? En aucune façon. J’ai toujours aimé l’analogie avec Miami Vice: Crockett a attiré le plus d’attention et à juste titre … mais il ne faisait toujours pas descendre Calderone sans Tubbs. Vous pouvez également compter sur Tubbs / Pippen pour diffuser leurs propres épisodes de temps en temps, même si Tubbs n’aurait jamais pu porter une saison entière de Vice comme Pippen a porté cette équipe de 94 Bulls. Ses détracteurs oublient commodément cette saison, tout comme ils ignorent Older Scottie menant Portland dans un quart d’autodestruction de la finale de 2000, ou comment il a mis en péril son libre arbitre imminent dans les séries éliminatoires de 1998 en le vidant avec une hernie discale, même boitant dans le match 6 de la finale juste parce que les Bulls avaient besoin de sa présence.

Si vous percez des trous, vous pouvez facilement le destituer d’acolyte de Jordan, ou mentionner sa fameuse migraine avant le septième match de la série des Pistons de 90 (qui n’a eu lieu que quelques jours après le décès de son père, mais peu importe). “Hé, si tout le reste échoue et que vous voulez discréditer Pippen, évoquez simplement la chose de départ.”

Et donc où vous vous situez sur Scottie dépend d’une question: abandonnez-vous quelqu’un qui a déjà fait une erreur stupide?

Nous nous souvenons tous de cette série fatidique de 94 Knicks, lorsque Scottie a refusé de terminer le match 3 parce que Phil Jackson a appelé le jeu final pour Kukoc (qui a battu le vainqueur du match avec Pippen boudant sur le banc). Un Bill Cartwright trahi a crié à Pippen par la suite avec des larmes coulant sur son visage, l’appelant plus tard la plus grande déception de sa carrière. Et c’était peut-être le cas.

Bien sûr, Scottie a porté seul une équipe de Jordan sans Bulls à 55 victoires. Il était devenu son équipe, et quand c’est votre équipe, un état d’esprit s’installe: tout repose sur vos épaules, tout le monde se bat pour vous et vous ne pouvez pas prendre une nuit de congé. Vous devenez la star gonflée de votre propre film d’action. À moins que vous ne pensiez comme un super-héros, vous ne survivrez pas. Scottie n’était pas câblé de cette façon, donc il devait jouer le rôle du chien alpha … et le match 3 était son moment Jimmy Chitwood. Il avait gagné le droit de dire: “Coach, je vais y arriver.”

Jackson a pris le moment et l’a donné à Kukoc, une gifle si vous avez compris l’histoire de Scottie. Il était originaire d’une ville pauvre en terre de l’Arkansas, l’un des 12 frères et sœurs avec un père malade qui ne pouvait plus travailler. Après une poussée de croissance improbable qui l’a propulsé à la célébrité de la division I de la NAIA, le titre de Scottie a monté en flèche juste avant le projet de 1987, qui a à peu près inventé des mots de code de projet de la NBA comme «à l’envers», «longueur» et «envergure». Chicago a inversé les huit premiers choix de loterie avec Seattle, puis a enfermé Scottie avec un contrat de six ans (finissant éventuellement par une prolongation de cinq ans qui est devenue une affaire plus importante).

Donc, lorsque les Bulls ont courtisé Kukoc pendant la majeure partie de la carrière de Scottie, Scottie ne leur a jamais pardonné. Ou Kukoc, d’ailleurs. Si Scottie avait joué ce contrat de recrue et était devenu joueur autonome en 1993, juste au moment où Jordan prenait sa retraite, sa valeur aurait grimpé en flèche. (Pendant les 11 premières années de sa carrière, Scottie Pippen était terriblement sous-payé. Il était le 122e joueur le mieux payé de la NBA en 1998.) C’est ce qui a conduit à la regrettable décision du match de Kukoc: un cocktail Molotov d’argent, la jalousie, l’insécurité, l’ego et la compétitivité ont explosé au pire moment. Scottie s’est excusé, son équipe lui a pardonné, il a pris la chaleur et c’est tout. La merde arrive. Les Bulls ont remporté trois autres anneaux avec lui. Tout le monde oublie cette partie. Si vous pensez qu’un moment égoïste devrait éclipser une carrière totalement désintéressée, vous devriez peut-être descendre de votre cheval avant de vous blesser.

Scottie a finalement récupéré son énorme salaire après le lock-out de 1999, conduisant à une tragédie de puriste de basket-ball: Scottie peinant loin pour une saison des Rockets dans un ralentissement et un ralentissement “Hey, Scottie, jetez-le dans Hakeem ou Barkley, allez à la coin et se tenir là “infraction. Presque aussi mauvais que de voir Jason Kidd dans le triangle. Pippen a finalement échappé à l’ombre de Jordan à Portland, où il a mené une équipe de Blazers dysfonctionnelle au précipice de la finale de 2000 – 15 points d’avance, 10 minutes à jouer – avant que tout ne s’effondre dans un bourbier de 3 improbables, d’appels tremblants et de mauvais coaching.

Les critiques ont souligné ce match comme une preuve supplémentaire que Scottie ne pouvait pas être le meilleur gars d’une équipe de championnat. Bon, cela le met avec ces gars: Cousy, Malone, LeBron, Barkley, Garnett, McHale, Gervin, Oscar, Kobe, Robinson, Ewing et Baylor. J’espère que l’histoire se souvient de lui comme d’un athlète exceptionnel qui a redéfini sa position, joué régulièrement blessé, permis à Jordan de s’épanouir dans le statut de «meilleur joueur de tous les temps» et s’est retrouvé avec suffisamment d’anneaux pour deux mains.

Chaque fois que j’essayais de me dissuader de placer Pippen dans le top 25, je ne cessais de penser au moment où l’équipe de Chicago, qui allait devenir légendaire en 1996, traversait Boston juste avant Noël. Ils avaient une fiche de 19-2, travaillant sur une séquence de 10 victoires consécutives et générant la première vague de buzz de la «meilleure équipe de tous les temps», un affront absolu à tous ceux qui ont adoré les Celtics de 1986 à Boston. Allez, ils ne pouvaient pas être si bons, non?

Ensuite, Jordan et Pippen sont sortis et ont fouetté notre équipe minable pendant plus de deux heures. C’était comme regarder André le Géant à son apogée, quand il sortait souriant pour une bataille royale alors que la foule devenait folle, puis jetait dédaigneusement des jabronies hors du ring pendant les 20 prochaines minutes. Au quatrième trimestre, les deux tiers de la foule étaient enracinés pour Chicago dans le cadre de ce qui est rarement vu et entièrement défendable. “Non seulement notre équipe est répréhensible, mais nous avions l’habitude de rechercher une grande équipe, nous connaissons la grandeur, nous comprenons la grandeur et c’est grandeur ”corollaire. Jordan et Pippen ont terminé avec 37 points chacun. Scottie a récolté 12 passes et neuf rebonds pour faire bonne mesure. Puis ils se sont envolés pour la ville voisine et ont expulsé la merde de quelqu’un d’autre. Ne me dites pas que Scottie Pippen n’était pas génial.

