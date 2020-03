Où se terminent les simulations dans «Westworld»?

Après être sorti des parcs et pénétrer dans le monde humain la semaine dernière pour regarder Dolores mener une guerre contre l’humanité (et voir la chemise d’humeur envoûtante de Marshawn Lynch), l’épisode de cette semaine nous a ramenés à Delos Destinations.

Le messie hôte Dolores a été mis sur la touche en faveur de déplacer l’attention sur Maeve, l’ancienne madame de bordel devenue super-héros. Et tandis que Bernard est retourné à Westworld à sa recherche, il est devenu clair que Maeve était prise dans une autre réalité.

Soyez averti: nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage ardu qui comprend des équations mathématiques, des interrogations sur la réalité, des nazis – l’enfer, il y a même un dragon. Passons directement aux personnages clés et à la technologie la plus intéressante de la semaine.

Personnages clés de la semaine

Maeve

HBO

Après avoir été abattue de nombreuses fois alors qu’elle amenait sa fille sur le serveur cloud hôte (ou quel que soit le Valley Beyond) dans la finale de la saison 2, Maeve est de retour et dans un nouveau parc Delos que nous n’avons jamais vu auparavant: Warworld. Ce nom est un peu vague cependant – étant donné qu’il est situé dans l’Italie occupée par les nazis, un nom plus approprié serait World War II World.

Dans la dénomination appropriée «The Winter Line», Maeve se réveille confus et entouré de nazis. Elle joue un nouveau rôle en tant que combattante de la résistance, aidant les Alliés aux côtés de son bien-aimé Hector. Ses pouvoirs de contrôle mental ne fonctionnent plus sur d’autres hôtes, alors Maeve doit improviser en faisant des choses comme poignarder des soldats allemands dans les yeux avec une pilule. Mais elle se rend rapidement compte qu’elle et Hector rejouent le récit de quelqu’un d’autre. Quand ils ne parviennent pas à s’échapper en avion, Hector se sacrifie pour Maeve comme il l’a fait dans les vies passées, et Maeve se tire une balle dans la tête pour déclencher un redémarrage.

Maeve répète ce cycle tout au long de l’épisode en apprenant la nature de sa situation, en commençant par la première fois qu’elle se réveille dans le Mesa de Westworld. Elle voit à la fois Felix et Sylvester – les maladroits techniciens humains du laboratoire Delos – et aucun d’eux ne la reconnaît. Elle prend presque un exercice au visage avant d’être sauvée par Lee Sizemore, la tête narrative qui s’est apparemment sacrifiée pour Maeve lors de la deuxième saison. Il explique qu’il a survécu et est resté à Delos pour les avantages, et il l’a placée à Warworld parce que c’est le parc le plus proche de la Forge, qui contient le passage au monde de la fille de Maeve.

Maeve et Sizemore finissent par localiser la Forge, où il essaie de lui faire renverser les coordonnées de la vallée au-delà. Il avoue même son amour pour elle, ce qui finit par être la chose qui signale à Maeve que Sizemore est en fait un hôte (même dans la mort, mon mec ne peut pas faire de pause!) Et le monde entier dans lequel ils sont n’est qu’un simulation massive. “L’illusion ne s’arrête pas avec vous, mais s’étend à tout”, se dit Maeve. «Cet endroit, le monde entier, les laboratoires: tout est une construction. Rien de tout cela n’est réel. Nous ne sommes pas là. Alors où sommes-nous? “

La réponse naturelle de Maeve est de briser l’illusion. Son plan est de compliquer leur faux monde pour surcharger l’ensemble du système avec des informations, et cela fonctionne à la perfection. La meilleure façon de confondre tous les employés de Delos? “Quelle est la racine carrée du négatif?” Maeve demande à deux programmeurs Delos sans méfiance, ce qui déclenche un débat sur les nombres imaginaires, les valeurs absolues et divers termes mathématiques qui ont survolé ma tête. Et juste comme ça, les lois de la gravité sont brisées:

HBO

Le débat sur les mathématiques se propage dans les laboratoires de Delos comme une traînée de poudre, créant un chaos parmi les humains de Delos simulés alors que Maeve retourne à Warworld pour compliquer les récits des hôtes. Pendant ce temps, elle conduit le pauvre Hector directement vers un commandant allemand et son groupe de soldats, révélant la carte volée d’Hector. Mais elle révèle également une deuxième carte dans l’une des poches d’un soldat allemand – qu’elle lui a plantée à la Mesa – puis une troisième, et ainsi de suite. La scène qui en résulte dans Warworld est un peloton entier de soldats allemands tirant simultanément des cartes avec le même choc, comme s’ils venaient tous de gagner le bingo:

HBO

Entre la conférence tapageuse des nombres imaginaires qui se déroule dans le Mesa Hub et la bataille qu’elle déclenche parmi les soldats, Maeve réussit à planter la simulation, mettant le monde à l’arrêt.

À l’aide de la tablette de Sizemore, Maeve trouve la source de la simulation dans le monde réel et pirate un drone de maintenance dans le laboratoire où elle est détenue et le reprogramme pour la libérer. Mais après une rapide poursuite à pied, le drone est abattu comme Elias de Willem Dafoe dans Platoon.

Dans la scène finale de l’épisode, Maeve se réveille sous la garde du mystérieux Serac (Vincent Cassel), l’architecte du supercalculateur d’Incite Rehoboam. Maeve est de nouveau dans son propre corps dans ce qui semble être la maison luxueuse de Serac, et elle trouve son hôte humain en attendant son arrivée. «Nous sommes en pleine guerre et j’ai besoin de votre aide pour la gagner», lui explique Serac. “Personne ne sait que c’est encore arrivé, ou que c’est déjà perdu.”

Le futuriste explique que le système qu’il a aidé à construire créait un monde meilleur, jusqu’à ce qu’il s’arrête grâce à une menace émergente: Maeve. C’est ce que pensait Serac jusqu’à ce qu’il se rende compte que ce n’était pas Maeve après tout, mais plutôt Dolores. Il lui demande de trouver Dolores et de la tuer, et quand elle refuse et essaie de le tuer à la place, Serac utilise une télécommande pour geler Maeve – quelque chose que nous n’avons pas vu lui arriver depuis la première saison.

“The Winter Line” est un chemin long et déroutant pour Maeve (et pour nous aussi) alors qu’elle cherche la réalité réelle, mais cela la fait sortir d’une simulation et entrer dans le mélange de la guerre de Dolores contre les humains. Maeve est maintenant confrontée au choix de tuer l’un des tout derniers de son espèce, une mission qu’elle n’a peut-être pas le choix de prendre.

Bernard

HBO

Pendant ce temps, Bernard retourne à Westworld à la recherche de Maeve, qui est le seul être qui, selon lui, peut aider à arrêter Dolores. Après être retourné au parc avec une facilité absurde – Délos, renforcez la sécurité – il revient sur ses pas vers le laboratoire caché de Robert Ford, où il trouve la salle de stockage contenant les anciens modèles de lui-même. Mais il trouve également le corps d’Ashley Stubbs, le chef des forces de sécurité de Westworld, qui est assis immobile avec une balle blessée à l’arrière du cou. À la grande surprise de Bernard, cependant, Stubbs est vivant et se révèle être un autre hôte qui a parfaitement vécu parmi les humains tout ce temps. Stubbs lui explique qu’une fois que les hôtes ont tous disparu, sa directive de base pour les protéger n’était plus pertinente, alors il a essayé de tirer sur l’accusation située dans son cou – mais il a raté.

Bernard rattrape Stubbs alors qu’il rattrape sa vie – vous savez, juste une conversation informelle sur les raisons pour lesquelles Stubbs a essayé de se faire exploser, pourquoi Bernard est retourné à l’endroit où presque toute son espèce a été détruite, et la nature du libre arbitre – et les signes de Stubbs jusqu’à être le guide personnel de Bernard. (À part: Luke Hemsworth a-t-il pris du volume? Le frère de Thor est ÉNORME maintenant!)

Bernard et Stubbs recherchent Maeve sur le plancher de l’entrepôt frigorifique de la Mesa, cette zone déserte effrayante remplie de corps d’hôtes désarmés. Ils y trouvent le corps de Maeve, mais son unité de contrôle manque déjà dans le trou béant à l’arrière de sa tête. Ensuite, ils essaient de la retrouver en la localisant au terminal actif le plus proche de Park Four.

En passant par les laboratoires responsables de ce qui semble être Game of Thrones World ou quelque chose – plus à ce sujet plus tard, ne vous inquiétez pas – Bernard commence à effectuer des diagnostics sur lui-même dans l’espoir de déterminer si Dolores a corrompu sa mémoire lorsqu’elle l’a reconstruit. Stubbs est chargé de défendre Bernard alors que les gardes de Délos tombent sur le duo nouvellement formé, un travail qu’il accomplit de manière vraiment étonnante. Stubbs est tellement attelé maintenant qu’il abat deux gardes armés de Délos à mains nues, puis il affronte cinq autres gardes armés… avec une hache.

Voici, l’avant:

Et, quelques secondes plus tard, l’après:

Il avait toute la deuxième vague de gardes de Délos si secouée qu’aucun d’entre eux n’a même tiré une balle avant de s’enfuir. Je veux dire, qu’auraient-ils fait s’ils avaient vu à quel point il était énorme sans la veste?

Stubbs interrompt le balayage des données de Bernard pour leur permettre de s’échapper (et de sauver encore plus de son ancienne équipe de sécurité de plus d’embarras). À la périphérie de Westworld, Bernard informe Stubbs que dans la finale de la saison 2, il a réussi à trouver les journaux d’invités de tous les humains que Dolores s’intéressait à la bibliothèque virtuelle de Forge. Le premier invité qu’il choisit est, bien sûr, Liam Dempsey Jr., la figure de proue d’Incite désemparée de la première de la saison.

Après que Bernard ait fourni à Stubbs une nouvelle directive de base – pour le protéger à tout prix – les deux se sont mis à la recherche de Liam ensemble. Si, et quand, Bernard bascule sur sa propre et nouvelle personnalité swole mystérieuse que nous avons vue le dernier épisode, lui et Stubbs sont sur le point de poser un problème.

Comment ça marche? Une série en cours d’exécution.

Incite Lab

L’un des plus grands rebondissements du deuxième épisode est lorsque Maeve se rend compte qu’elle vit dans une simulation. Le laboratoire contenant l’unité de contrôle de Maeve était plein de dizaines d’autres «perles», les connectant potentiellement toutes au même monde simulé, ou à plusieurs. Le seul autre endroit que nous avons vu avec des capacités similaires est la Forge, une propriété critique de Delos qui stocke les données collectées auprès des invités sans méfiance de Westworld.

Mais puisque ce laboratoire appartient apparemment à Serac, il appartient également à Incite Incorporated, une entreprise qui utilise des données pour tout faire, de tracer les chemins de l’humanité pour sauver le monde du changement climatique. Mais au-delà du centre de perles et de ce doux drone que Maeve a détourné, ainsi que des miettes de pain qui peuvent être glanées de l’introduction de Maeve à Serac, nous n’en apprenons pas beaucoup plus sur ce que le laboratoire fait réellement ou s’il a une connexion directe au sinistre Roboam. Fournit-il des informations dans le système? Comment Dolores a-t-il réussi à perturber la programmation de Rehoboam? Et pendant que nous sommes ici, comment Serac s’est-il emparé d’un appareil capable de contrôler Maeve, un hôte conçu par une entreprise technologique entièrement différente?

Écoutez, je sais que cette section s’appelle “Comment ça marche?” mais il y a juste trop de questions ici sur ce dont Roboam est capable ou sur le but principal du laboratoire. Avec Serac maintenant officiellement dans le mix, j’espère que nous aurons bientôt des réponses.

Parc quatre

Il n’y avait aucun moyen que j’allais passer à travers toute cette récapitulation sans aborder le quatrième parc de Delos Destinations: un monde médiéval ou, peut-être littéralement Game of Thrones.

Nous ne voyons jamais l’intérieur du parc nouvellement introduit lui-même, mais plutôt, nous voyons dans les coulisses lorsque Bernard et Stubbs traversent la Mesa. Et bien qu’il partage probablement une certaine inspiration du monde médiéval du film Westworld original de Michael Crichton de 1973, la véritable influence du parc est mise en évidence par les apparitions des créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss. Après avoir été rétrogradé du département narration et design du parc (je suppose), les showrunners de Game of Thrones sont devenus des techniciens de laboratoire de carrosserie s’apprêtant à découper un dragon. Et ce dragon ne semble être autre que Drogon, le seul survivant des trois enfants de Daenerys:

Avec tous les parcs Delos fermés, Park Four ferme ses portes et, apparemment, Benioff et Weiss ont réussi à trouver une start-up au Costa Rica intéressée à acheter un dragon. Lorsque George R.R. Martin a envisagé un croisement entre les mondes de Westworld et Westeros il y a des années, je ne suis pas sûr que c’est exactement ce qu’il avait en tête.

Bien que je préfère oublier ce camée autant que j’aimerais effacer mon esprit du passage d’Ed Sheeran en tant que soldat Lannister, c’est une sorte de honte que Westeros World ait fermé ses portes avant que nous ayons eu la chance de le voir en pleine force ; peut-être aurions-nous pu voir des bouts perdus finalement ligotés ou avoir la chance de voir comment la vie au-delà du Mur va pour notre petit roi Jon Snow. Espérons que le récit de leur monde aura au moins une fin correcte.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.