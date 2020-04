Où sont les 11 joueurs que Simeone a mis dans ses débuts à l’Atlético Madrid aujourd’hui?

Cholo a fait ses débuts avec un match nul 0-0 contre Malaga en janvier 2012. Où sont les joueurs que vous avez alignés ce jour-là aujourd’hui?

1. Thibaut Courtois

Le gardien de but était prêté à Aleti lorsque Simeone a pris les fonctions d’entraîneur. Courtois explose, atteint la meilleure performance de sa carrière et en 2014 après avoir perdu la finale de Ligue des champions Real Madrid, retourna à Chelsea. En 2018, l’ensemble de meringue l’a acheté pour 35 millions d’euros.

2. Luis Perea

Le Colombien était déjà à l’Atlético de Madrid depuis 7 ans lorsque Simeone lui a confié un poste dans son équipe. L’année suivante, il est libéré, il se rend chez le mexicain Cruz Azul et en 2015, après avoir décroché son contrat, il décide accrocher des chaussons avec 36 ans.

3. Diego Godín

Un symbole et emblème du cycle Simeone. Godín était arrivé à l’Atlético de Madrid en 2010 en provenance de Villarreal et avait joué pour l’équipe de matelas pendant 9 ans. En 2019, son lien a pris fin et il est allé à Inter Milan.

4. Álvaro Domínguez

Formé à l’Académie des jeunes d’Aleti, Álvaro Domínguez a été l’une des grandes promesses du club et du football espagnol en 2011. L’année suivante, le Borussia Mönchengladbach l’a acheté pour 8 millions d’euros, mais en Allemagne, il n’a pas pu briller en raison de problèmes dans son dos qui l’a forcé à prendre sa retraite en 2016.

5. Filipe Luis

Deux cycles pour cette grande équipe brésilienne avec le maillot Aleti, interrompu seulement par une saison à Chelsea. Au début de la saison en cours, il a été libéré et a choisi le Flamengo pour jouer les dernières années de sa carrière. Il a 34 ans.

6. Juanfran

Un autre qui a choisi le Brésil pour la dernière partie de sa carrière est Juanfran, un joueur de l’Atlético de Madrid entre 2011 et 2019. L’ailier est parti pour le football sud-américain pour jouer dans Sao Paulo avec Dani Alves et une grande équipe de jeunes joueurs.

7. Tiago

Les Portugais sont arrivés à l’Atlético en provenance de la Juventus, d’abord en prêt puis pour définitivement jouer pour un total de 7 ans dans l’équipe. Aleti serait le dernier club de sa carrière depuis a pris sa retraite en 2017.

8. Gabi

Un autre grand emblème du cycle Simeone. Gabi a joué pour l’Atlético entre 2011 et 2018 et était une référence sur le terrain pour Cholo. Après avoir mis fin à son contrat au début de la saison 2018/19, il rejoint le Al Sadd du Qatar et il est toujours là.

9. Eduardo Salvio

Bien que l’Atlético de Madrid soit l’équipe qui a ouvert les portes de l’Europe, Salvio n’a défendu le maillot du matelas que 18 mois divisés en deux cycles. En 2012, il est parti pour Benfica et en 2019, il a pris la décision de retourner dans son pays pour jouer dans La bouche.

10. Diego

Le joueur formé à Santos a eu deux cycles à Aleti et le premier d’entre eux a coïncidé avec les débuts de Simeone aux commandes de l’équipe. En 2014, il est parti pour Fenerbahce et en 2016, il est retourné au Brésil pour jouer dans Flamengo, club avec lequel il a été champion d’Amérique en 2019.

11. Radamel Falcao

Le Colombien a montré ce qui était peut-être le meilleur niveau de toute sa carrière chez Aleti entre 2011 et 2013. Il a ensuite traversé Monaco, Manchester United, Chelsea et Monaco avant d’atteindre ce présent dans le Galatasaray Turc.