Où sont les 7 grandes promesses de 2014 maintenant?

7. Hachim Mastour

Le footballeur marocain d’origine italienne joue en tant que milieu de terrain offensif. À 16 ans, il éblouit tout le monde en 2014 et se positionne comme l’une des grandes promesses du football mondial. Mais aujourd’hui, c’est dans la Reggina 1914 de la Serie C italienne.

6. Raheem Sterling

Le footballeur anglais en 2014 n’avait que 19 ans mais il était déjà important à Liverpool. Sa performance a été excellente, jumelée à Coutinho et Luis Suarez. Cependant, il partirait et est maintenant à Manchester City, où il est une star de l’équipe.

5. Paul Pogba

Le milieu de terrain français montre toujours sa force et son physique. En 2014, Pogba a été nommé par The Guardian comme l’une des dix meilleures promesses en Europe. Il est le champion de la Coupe du monde 2018 et est l’un des meilleurs à son poste.

4. Kingsley Coman

Le footballeur français joue en tant qu’ailier pour les deux groupes. En 2014, c’était l’une des promesses de l’équipe nationale française et de la Juventus. Il était l’un des joueurs qui était censé le briser dans l’élite, mais malheureusement, les blessures du Bayern Munich ne le quittent pas.

3. Miralem Pjanic

Le joueur de football bosniaque est un milieu de terrain chic et en 2014, il a été marqué comme l’une des grandes promesses du football. On se souvient de lui d’avoir joué un rôle dans le match de la Bosnie contre l’Argentine en Coupe du monde. De plus, il a eu une grande performance en jouant avec la Roma. Il est actuellement à la Juventus.

2. James Rodriguez

Le footballeur colombien a commencé à montrer son talent dans des équipes comme Porto et Monaco les années précédentes, mais en 2014, il s’est consolidé en tant que joueur d’élite, en étant le buteur de la Coupe du monde. Il viendrait ensuite au Real Madrid et, après quelques rebondissements, il fait toujours partie de l’équipe blanche.

1. Antoine Griezmann

Le footballeur était l’un des joueurs de la Real Sociedad qui a commencé à exploser dès son plus jeune âge mais n’était pas reconnu dans le monde entier. Il est arrivé à l’Atlético de Madrid en 2014 et a connu une excellente Coupe du monde. Maintenant, il est au FC Barcelone et il est une star.