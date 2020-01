Où Tom Brady jouera-t-il l’année prochaine? Un débat réfléchi

Tom Brady a mis tout le monde de la NFL dans un état d’étourdissement cette semaine quand il a posté une photo cryptique sur ses réseaux sociaux qui semblait le montrer sortir d’un stade. Disait-il au revoir à la saison… ou à la Nouvelle-Angleterre… ou à sa carrière? Ou était-ce juste un article stupide sur les réseaux sociaux pour attirer l’attention?

Qui sait!

Cela nous a fait réfléchir, cependant: où Brady devrait-il aller ensuite? Il y a eu des chuchotements au sujet des 49ers, des rumeurs selon lesquelles il pourrait être avec les Titans. Les gens ont fait remarquer qu’il serait poétique pour lui d’aller chez les Géants, ce qui serait hilarant. Il pourrait également retourner directement chez les Patriots.

Nous avons demandé au personnel de FTW ce qu’ils pensaient que Brady devrait faire ensuite.

Brady devrait rejoindre les Colts

Comme je l’ai écrit le mois dernier, ce sont les Colts. Les Colts sont la SEULE équipe qui a du sens pour Brady. Il a besoin d’une bonne ligne offensive, d’un bon personnel d’entraîneurs et d’une équipe avec suffisamment d’argent pour lui verser le salaire qu’il a toujours mérité. Indianapolis est la seule équipe nécessiteuse de QB qui vérifie ces trois cases, à condition que Tom puisse surmonter tout ce qui concerne la «vie en Indiana». – Steven Ruiz

Brady devrait rester en Nouvelle-Angleterre

Il n’y a qu’un seul endroit où Tom Brady devrait jouer la saison prochaine et c’est le même endroit où il a toujours joué – la Nouvelle-Angleterre. Après avoir mené les Patriots au Super Bowl en trois années consécutives, une année soudainement en baisse de 12-4 a tout le monde pense qu’il a terminé et ne peut plus réussir et devrait aller ailleurs pour essayer de gagner un Super Bowl?

LOL, OK. Bon. Brady retourne en Nouvelle-Angleterre, Belichick ajoute quelques pièces des deux côtés du ballon et la Nouvelle-Angleterre revient au Super Bowl 55. Parfois, les choses sont vraiment aussi simples que cela. – Andy Nesbitt

Brady devrait prendre sa retraite et commencer Male Goop

Gwyneth Paltrow a fait comme un hajillion de dollars avec Goop, sa marque de style de vie qui dit aux femmes qu’elles devraient boire du nectar de pissenlit pour une meilleure posture, ou autre chose. Goop est une marque majeure et majeure. Elle vient de recevoir une émission de télévision (!) Sur Netflix.

Tom Brady est déjà à mi-chemin. Il a vendu des pyjamas revitalisants et a un régime qui ne lui permet pas de manger des morelles et a écrit un livre sur sa «méthode» et il n’a même pas encore pris sa retraite. Pouvez-vous imaginer ce que cet homme fera du temps libre?

Retirez-vous, Tom. Formez cette société. L’été prochain, nous serons tous à Joshua Tree en sirotant de l’eau ionisée des nénuphars de la marque TB12. Faisons le. Goop mâle. GOOP MALE. – Nate Scott

Brady devrait aller chez les Giants

Et si Daniel Jones était là? Quelle est encore cette phrase? Ah oui. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. – Charles Curtis

Brady devrait juste s’éloigner

Tom Brady devrait aller partout où la carrière de sa femme Gisele Bundchen l’emmène. Ou partout où les passe-temps de ses enfants l’emmènent. Ou partout où il trouve ses intérêts après avoir abandonné le football.

Ouais, Brady s’est vanté de jouer pour toujours. Et pour un homme qui a accompli à peu près tout ce que les gens ont dit qu’il ne ferait pas, prouver aux autres qu’ils ont tort en brisant les attentes est comme un stupéfiant. Mais Tom, mon pote, il est aussi beau de s’asseoir sur une île quelque part. Peut-être même boire une bière. Allez-y vraiment, essayez une fraise.

Je ne suis pas ici pour psychanalyser Tom Brady; sa passion pour le football est stupéfiante, et je suis sûr qu’il y a des choses que nous devrions en tirer. Et nous devrions tous faire ce que nous aimons le plus pour le plus de temps possible – longtemps moi, nous courons tous. Mais cette semaine de toutes les semaines est un rappel qu’aucune de celles-ci n’est promise.

Mais il devrait aussi aller chez les Raiders parce que nous méritons tous de voir à quel point le regard que Brady peut flétrir peut donner à Jon Gruden. Et vice versa. – Chris Korman

